Adyen¡¢Uber¤È¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò³ÈÂç¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤ÇUber Kiosk¤òÅ¸³«
¡¦Adyen¤ÈUber¤ÎÄó·È´Ø·¸¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼çÍ×ÃÏ°è¤ÇUber¤Î·èºÑ½èÍý¤ò¥µ¥Ýー¥È
¡¦Uber¤ÏAdyen¤ÎCheckout API¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤òÄó¶¡
¡¦Uber¤ÏAdyen¤ÎÃ¼Ëö¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¥ª¥¹¥¯¤ò²ñ¾ì¤ËÀßÃÖ
¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢2026Ç¯2·î9Æü /PRNewswire/ --¼çÍ×´ë¶È¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¶âÍ»¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎAdyen¤È¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡õ¥Ç¥ê¥Ð¥êー¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëUber (NYSE¡§UBER¡Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¹¹¿·¤È³ÈÂç¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Adyen¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëUber¤È¤Î¶¨¶È¤ÎÀ®¸ù¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¸½ºß6ÂçÎ¦70¥«¹ñ°Ê¾å¤Ë¤ª¤è¤ÖUber¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê·èºÑ¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄó·È³ÈÂç¤Ï¡¢Uber¤¬Adyen¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ú¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÀÓ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢½¾Íè¤ÎÊýË¡¤ËÂØ¤ï¤ë¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ÙÊ§ÊýË¡¤òÄó¶¡¤·¡¢Uber¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¹ñºÝÅªÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Uber¤¬Adyen¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¿·ÃÏ°è¤Ï¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¹á¹Á¡¢¥«¥ê¥Ö³¤½ô¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î¼çÍ×ÃÏ°è¤Ç¤Ï¸½ÃÏ¥¢¥¯¥ï¥¤¥¢¥ê¥ó¥°¤¬³ÈÂç¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎPix¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎAfterPay¡¢WeChat mini¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆUber¤òÃíÊ¸¤¹¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎWeChat Pay¤Ê¤É¡¢À®Ä¹Î¨¤Î¹â¤¤¸½ÃÏ¤Î·èºÑ¼êÃÊ¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢Uber¤ÈAdyen¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê·èºÑ¼êÃÊ¤ÎÅý¹ç¤ä¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¶õ¹Á¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢²ñ¾ì¤ËUber kiosk¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò´Þ¤à¡¢·èºÑ ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄó·È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÖUber¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Adyen¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÉôÌç¤ÇSVP¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ø¥Ã¥É¤òÌ³¤á¤ëTrevor Nies¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò´Þ¤à40¤Î¼çÍ×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¼è°·¹â¤ÎÁý²Ã¤òÎÏ¶¯¤¯¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê·èºÑÊýË¡¤ÎÄó¶¡¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥ó¤Î³«Âó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ú¤Â³¤Uber¤Î·èºÑÂÎ¸³¤Î¶¯²½¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯³×¿·Åª¤Ê·èºÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢Uber¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ðÈ×¤È¤Ê¤ëÍ×·ï¤Ç¤¹¡£º£²óAdyen¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò·ÑÂ³¡¦³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¿·¤·¤¤¼êË¡¤ò¿×Â®¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤Ê¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Uber¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥³¥Þー¥¹Ã´Åö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë Karl Hébert»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖAdyen¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÊ¬Ìî¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò³«Âó¤¹¤ëUber¤¬Adyen¤È¤È¤â¤Ë¥¥ª¥¹¥¯¤ò¥ê¥êー¥¹ Uber¤Ï¡¢AdyenÃ¼Ëö¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¥ª¥¹¥¯¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅÏÃ¤Ê¤·¤ÇUber¤òÍ½Ìó¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤ÊýË¡¤òÄó¶¡¤¹¤ëËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Çー¥¿¥×¥é¥ó¤Ê¤·¤ÇÅþÃå¤¹¤ë³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£Uber kiosk¤Ï¡¢Uber¥¢¥×¥ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Î¹¹Ô¼Ô¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¾è¼Ö°ÍÍê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ª¥¹¥¯¤Ë¶á¤Å¤¤¤ÆÌÜÅªÃÏ¤òÆþÎÏ¤·¡¢¾è¼Ö¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ö¤À¤±¤Ç¤¹¡£¥¥ª¥¹¥¯¤Ç¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤Î¾ÜºÙ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿»æ¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤¬°õºþ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î¥¥ª¥¹¥¯¤Ï¥é¥¬ー¥Ç¥£¥¢¶õ¹Á¡ÊLGA¡Ë¤Î¥¿ー¥ß¥Ê¥ëC¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢º£¸å¿ô¥ö·î¤Ç¥Û¥Æ¥ë¡¢¹ÁÏÑ¡¢¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤ÎÅ¸³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Adyen¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Adyen¡ÊAMS¡§ADYEN¡Ë¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Adyen¤Ï¥¨¥ó¥É¡¦¥Äー¡¦¥¨¥ó¥É¤Î·èºÑµ¡Ç½¡¢¥Çー¥¿¼çÆ³¤ÎÆ¶»¡¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¤òÃ±°ì¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤è¤ê¿×Â®¤ËÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¹½¤¨¤ëAdyen¤Ï¡¢Meta¡¢Uber¡¢H&M¡¢eBay¡¢Microsoft¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëUber¤È¤Î¶¨¶È¤Ï¡¢Adyen¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê´ûÂ¸¸ÜµÒ¤ª¤è¤Ó¿·µ¬¸ÜµÒ¤È¤È¤â¤Ë·ÑÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Uber¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Uber¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢°ÜÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï2010Ç¯¡¢¡Ö¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾è¤êÊª¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é720²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ëÎ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ï¿Í¡¹¤¬¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤ÎÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¡¢¿©¤ÙÊª¡¢¥â¥Î¤¬ÅÔ»Ô¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëÊýË¡¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Uber¤ÏÀ¤³¦¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò³«¤¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
