¡Ö¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ¤ò¡×¡¡³ô¼°²ñ¼ÒCloud9¤¬ÉÁ¤¯°éÀ®Ç¯Âå¤ÎÌ¤Íè¿Þ

³ô¼°²ñ¼ÒCloud9¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢°Ê²¼¡§Cloud9¡Ë¤Ï¡¢AI¥«¥á¥é¡ÖVeo¡×¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦ÈÎÇä»ö¶È¤È¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Î¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ±¿±Ä¤ò¼ê¤¬¤±¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£Cloud9¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂç²ñ¤Ë¤Ï¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬½¸·ë¤·¡¢3Æü´Ö¤ÇÌó1,000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í´ÖÀ¤ò°é¤à¾ì¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤Ï¡¢Cloud9¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È2¤Ä¤Î»ö¶È¤ÎÆÃÄ§¡¢¤½¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ëÂç²ñ¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎËÌÂ¼ÎÉÊ¿¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤¤
Cloud9ÁÏ¶È¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¡£¿ÍÀ¸¤ËºÌ¤ê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¡Ö¼«¿È¤ä¥Áー¥à¤Î¥×¥ìー¤òµÒ´ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤Èµ»½Ñ¤äÀï½Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ËÌÂ¼¤µ¤ó¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¡Ø¤¢¤ë¤â¤Î¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ò¿Í¡¹¤Ë¹¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éCloud9¤Î»ö¶È¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¡Ø¤¢¤ë¤â¤Î¡Ù¤È¤Ï¡¢¼«Æ°¤Ç»î¹ç±ÇÁü¤ò»£±Æ¤·¡¢²þÁ±ÅÀ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëAI¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢AI¥«¥á¥é¤ËÃíÌÜ¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶¯¤¤¥Áー¥à¤Ï»î¹ç¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç²þÁ±ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¼¡¤Î»î¹ç¤Ç½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï±ÇÁü»£±Æ¤äÊ¬ÀÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂ¿Âç¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤¬³ä¤±¤ë¥Áー¥à¤·¤«¤½¤¦¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¼«Æ°¤Ç¹Ô¤¦AI¥«¥á¥é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê±ÇÁü¤ò¤â¤È¤Ë¥Áー¥àÁ´°÷¤¬¥×¥ìー¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§ÃÎ¤ò¶Ñ°ì¤Ë¾å¤²¡¢¼¡²ó¤Î»î¹ç¤ÇºÆ¸½À¤Î¤¢¤ëÈ½ÃÇ¤ò²¼¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£AI¥«¥á¥é¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÌç¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤äÊ¬ÀÏ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¥°¥é¥¹¥ëー¥Ä¤Î¥Áー¥à¤Ç¤âÅª³Î¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
AI¥«¥á¥é¤Î¸ú²Ì¤Ï¥¹¥Ýー¥Äµ»½Ñ¤Î¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤Ë¤ÏÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤«¤é¼«¿È¤Î¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä²þÁ±ÅÀ¤È¤¤¤¦¡Ö¾ðÊó¡×¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤·¡¢¼¡²ó¤Î»î¹ç¤ÇÅª³Î¤Ê¡ÖÈ½ÃÇ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¤½¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢¸½Âå¤Î¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤ÇÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥¹¥¥ë¤¬¿È¤ËÃå¤¡¢¥¹¥Ýー¥Äµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í´ÖÅª¤ÊÀ®Ä¹¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤ÈËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¥«¥á¥é¡ÖVeo¡×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¼ê·Ú¤Ç¹âÀºÅÙ¤Ê±ÇÁüÊ¬ÀÏ
Cloud9¤¬°·¤¦AI¥«¥á¥é¡ÖVeo¡×¤Ï¡¢ËèÉÃ30¥Õ¥ìー¥à¤ÇµÏ¿¤¹¤ë2¤Ä¤Î4K¥ì¥ó¥º¤òÈ÷¤¨¡¢1kg¤È·ÚÎÌ¤Ê¤¬¤é4»þ´Ö°Ê¾å¤ÎµÏ¿¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡¢¥é¥°¥Óー¡¢¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¡¢¥é¥¯¥í¥¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¢¥Û¥Ã¥±ー¤Î8¼ïÎà¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Á´À¤³¦79¥õ¹ñ¡¦6,000¥¯¥é¥Ö°Ê¾å¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖVeo¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢AI¤ÎÀÇ½¤Ë¤¢¤ë¤ÈËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎã¤¨¤ÐTV¤Î¥µ¥Ã¥«ーÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬Å¸³«¤òÍ½Â¬¤·¤Æ»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÆ°¤¤¬Veo¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£AI¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¼ê¤ò¤¦¤Þ¤¯Êø¤·¤¿»þ¤äÁê¼ê¥Áー¥à¤Ë¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿»þ¤Ê¤É¡¢»î¹ç¤Î¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤ò¡¢Ðíâ×¤·¤¿»ëÅÀ¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ÏAI¤¬¼«Æ°¤ÇÊÔ½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢»î¹ç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥·ー¥ó¤Î¥¿¥°ÉÕ¤±¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡ÊÅý·×¡Ë¥Çー¥¿²½¡¢Áª¼ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¥Òー¥È¥Þ¥Ã¥×¤ä2D¥Þ¥Ã¥×¤ÎÉ½¼¨¡¢¥â¥á¥ó¥¿¥à¥°¥é¥Õ²½¡Ê¥²ー¥à»ÙÇÛÎ¨¡Ë¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£
AI¥«¥á¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¡Ç½¤Ë¡ÖÆñ¤·¤½¤¦¡×¡Ö»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¥Áー¥à¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Cloud9¤Ç¤ÏÀìÍÑ¤Î»°µÓ¤ä¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿·î³ÛÀ©¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥×¥é¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Î¾ã¤ÎºÝ¤Î½¤Íý°ÍÍê¤äÂåÂØµ¡¤Î¼êÇÛ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤â¡¢Ï¢Íí¤Ò¤È¤Ä¤ÇCloud9¤¬¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä°Â¿´¤·¤ÆAI¥«¥á¥é¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö½¾Íè¤â¥Áー¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÊÝ¸î¼Ô¤¬»î¹ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØVeo¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤è¤ê»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë»î¹çÆâÍÆ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Àï½Ñ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈËÌÂ¼¤µ¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡ÖVeo¡×¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥Áー¥à¤«¤é¤Ï¡Ö°ÂÄê¤·¤¿»î¹ç±ÇÁü¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë»î¹ç¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¹Ô¤¦ÊÑ²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀï½Ñ¤ä¥Áー¥à¤Î¶¦ÄÌÍý²ò¤òÍî¤È¤·¹þ¤à¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¡ØVeo¡Ù¤Î³èÍÑ¤¬Èó¾ï¤ËÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍ¸ú¤Ë»È¤Ã¤Æ¶¥µ»¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢Cloud9¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃì¡¢Âç²ñ±¿±Ä»ö¶È¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¤È¿Í´ÖÀ¤ò°é¤à¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Î¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ
Cloud9¤Ï¡¢AI¥«¥á¥é¡ÖVeo¡×¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦ÈÎÇä»ö¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Î¥µ¥Ã¥«ーÂç²ñ±¿±Ä¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Cloud9¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂç²ñ¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤È¹â¹»À¸¸þ¤±¤Î2¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì³«ºÅ¤Î¼ñ»Ý¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¸þ¤±¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥× in ³ùÁÒ¡×¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¡£
¾®³Ø4Ç¯À¸°Ê²¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ËÜµ¤¤ÇÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ä³¹¥¯¥é¥Ö¤òÁ´¹ñ¤«¤é½¸¤á¡¢Âç²ñ¤Ç³èÌö¤·¤¿Í¥½¨Áª¼ê¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î³¤³°Î±³Ø¤ËÌµÎÁ¤Ç¾·ÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¹â¹»À¸¸þ¤±¤Î¡Ö¿ÀÀ´¥ïー¥ë¥É¥æー¥¹ FOOTBALL¡×¤Ï¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¥È¥Ã¥×¥×¥ì¥¤¥äー¤¬½¸¤¦¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ¸þ¾å¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í´ÖÀ¤ò°é¤¯¤à¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î¹â¹»¤ä¥¯¥é¥Ö¤Ë²Ã¤¨¤ÆÃæ¹ñ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ê¤É³¤³°¤Î¥Áー¥à¤â»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Î¶¯¹ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç²ñ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¹ð¸ú²Ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Î¾Âç²ñ¤Î±¿±Ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£Âç²ñ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤¿¤ê¡¢¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤Ê¶¨»¿·ÁÂÖ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç²ñ¤¬»ý¤Ä´ðËÜ¤Î¹üÁÈ¤ß¤¬¼é¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´Ø¤ï¤êÊý¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤ÊÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë¤Ê¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹¹ð¸ú²Ì°Ê³°¤ÎÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂç²ñ¤Ç¤Ï¡Ø¥µ¥Ã¥«ー¤òÄÌ¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·Ð¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÈà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤òÄÉ¤¦´î¤Ó¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢3Æü´Ö¤ÇÁª¼ê¡¦ÊÝ¸î¼Ô´Þ¤á800～1,000¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Cloud9¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÛ¤¤¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤È¤Î¶¨Æ¯¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ¥áー¥«ー¤ä»õ²Ê°å±¡¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à»Ü¹©²ñ¼Ò¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï¤Î´ë¶È¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«ー¤¬¹¥¤¤Ê´ë¶È¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Î°éÀ®¤äÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë´ë¶È¤È¤È¤â¤Ë
Cloud9¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë´ë¶È¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ä¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¹¤¯À®Ä¹µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ÑÀª¡¢¤½¤·¤Æ¶¥µ»ÎÏ¤È¿Í´ÖÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò°é¤à¤¿¤á¤ÎÂç²ñ±¿±Ä--Cloud9¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¤È¤â¤ËÊâ¤à´ë¶È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤â¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ëCloud9¡£º£¸å¤âÁª¼ê¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿ÍÀ¸¤ÎË¤«¤µ¤òÄÉµá¤·¤Þ¤¹¡£