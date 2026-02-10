～C¥¥åー¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÃÂÀ¸¤ÎÉñÂæÎ¢～¡¡Ì©ÃåÆ°²èÂè£²ÃÆ
¤Ê¤¼¥¨¥êー¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ï°ÂÄê¤ò¼Î¤Æ¡¢²¬»³¤Ç¡ØµïÂ³¤±¤ë³Ð¸ç¡Ù¤ò·è¤á¤¿¤Î¤«¡£PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¸½¿¦¼ÒÄ¹¤È¸ì¤ë¡¢C¥¥åー¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÃÂÀ¸¤ÎÉñÂæÎ¢¡£
¥×¥í¥íー¥°¡§´Ý¤ÎÆâ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤é¡¢²¬»³¤Î¸½¾ì¤Ø
ÆüËÜ¤ÎÃæ¿´¡¦´Ý¤ÎÆâ¡£¤½¤³¤«¤é¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤Ï¡¢¿ôÀé²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀïÎ¬Î©°Æ¤¬Æü¾ï¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°ì¤Ä¤Î¡Ö¸Â³¦¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½Ä¼´¤È²£¼´¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤â¡¢¸½¾ì¤ÎËÜÅö¤ÎÄË¤ß¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿À¾¸¶Î©¡Ê¸½¡¦C¥¥åー¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÂåÉ½¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë³Î¿®¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÊý¤Ë»³ÀÑ¤¹¤ëÊ£»¨¤Ê²ÝÂê¤ò²ò¤¯¤Ë¤Ï¡¢³°¤«¤é¡Ö½èÊýäµ¡×¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀäÄº¤ÇÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÎ¥¤ì¡¢¶¿ÅÚ¡¦²¬»³¤Ëº¬¤òÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö·èÃÇ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¼ÒÄ¹¤ò¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×
¤³¤ÎÊª¸ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤¢¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°°Æ·ï¤ÎºÇ½ªÊó¹ð¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¸½¿¦¼ÒÄ¹¤Î°Â°æÀµ¼ù»á¤ÈÀ¾¸¶¤¬¡¢Ãæ¹ñ¶ä¹Ô¤ËÄó°Æ¤·¤¿¡ÖÃÏ°è¤Î¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Î·Á¡×¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Äó°Æ¤À¡£¡Ä¡Ä¤Ç¡¢À¾¸¶¤µ¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¼ÒÄ¹¤ò¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¶ä¹ÔÂ¦¤«¤é¤ÎÍ½´ü¤»¤Ì°ì¸À¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö»Ù±ç¼Ô¡×¤ÎÎ©¾ì¤ò¼Î¤Æ¡¢¼«¤é»ö¶È¤òÎ¨¤¤¤ë¡ÖÅö»ö¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÇ÷¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬Äó°Æ¤·¤¿ÍýÁÛ¤Î²ñ¼Ò¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ï¤Ê¤¤¡× ¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¶ä¹Ô¥°¥ëー¥×¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡ÖC¥¥åー¥Ö¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ï»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ÎÊÉ¡§¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¡×¤È¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¡×
¤·¤«¤·¡¢ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Ï´Å¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤ÀÈà¤é¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¿Åìµþ¤«¤é¥³¥ó¥µ¥ë¤¬Íè¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Îä¤ä¤ä¤«¤Ê»ëÀþ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö±Ñ¸ìº®¤¸¤ê¤Î¥«¥¿¥«¥Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
À¾¸¶¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£ÀìÌçÀ¤Î¹â¤µ¤æ¤¨¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤êÊý¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¸ÀÍÕ¤ÎÄêµÁ°ì¤Ä¡¢°§»¢°ì¤Ä¤«¤é¡¢²¬»³¤ÎÊ¸²½¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë´ó¤êÅº¤¦Æü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñÀ¤È·ÐºÑÀ¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡Ö¥íー¥«¥ë¥¼¥Ö¥é¡×¡£¶ä¹Ô¤È¤¤¤¦³Î¸Ç¤¿¤ë¿®ÍÑ´ðÈ×¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÃÎ¸«¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡ÖÃÏ°è¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ðÇ®¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¡£¤½¤ì¤¬C¥¥åー¥Ö¤Î·Ç¤²¤ë¡Ö²¬»³¥â¥Ç¥ë¡×¤Î³Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤´Ø·¸À¡§»ä¤¿¤Á¤¬¡ÖµïÂ³¤±¤ë¡×ÍýÍ³
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ì¤Ðµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¾ï¼±¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢C¥¥åー¥Ö¤Ï¤½¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬À®¸ù¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬¡¢ËÜÅö¤Î´Ø·¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
Æ°²è¤ÎÃæ¤ÇÀ¾¸¶¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÂ¾¤Ç²Ô¤²¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Æ¨¤²Æ»¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤¤Â³¤±¡¢¶¦¤Ë´À¤ò¤«¤¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¡Ö³Ð¸ç¡×¤¬ÅÁÇÅ¤·¤¿¤È¤¡¢ÃÏ¸µ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤Ä¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ë²Ð¤¬Åô¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÌ©ÃåÆ°²è¡ÛC¥¥åー¥ÖÃÂÀ¸¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢Á´ÊÔ¤ò¸ø³«Ãæ
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°°Â°æ¼ÒÄ¹¤ÈC¥¥åー¥ÖÀ¾¸¶ÂåÉ½¡£²¬»³½Ð¿È¤Î2¿Í¤¬¸ì¤ë¡¢ÀïÎ¬¤ÈÌ¤Íè¡¢¤½¤·¤ÆÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ø¤Î¼¹Ç°¡£
¤Ê¤¼Èà¤é¤Ï²¬»³¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£ ÃÏ¶ä¡ß¥³¥ó¥µ¥ë¤¬µ¯¤³¤¹¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤ë³×Ì¿¤È¤Ï¡£
ÃÏ°è¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡¢²¬»³¥â¥Ç¥ë¡ÖBtoBtoX¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢19Ê¬¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ò¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
