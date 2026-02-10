³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥é¥¸¥ó(ËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä¹ßÀ ·ÄÄ¾)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Çー¥¿Éüµì¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Çー¥¿¥ì¥¹¥­¥åー¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ï¡¢Windows¥¨¥éー²óÉü½èÍý²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢Àµ¾ï¤Ëµ¯Æ°¤·¤Ê¤¤¥Îー¥ÈPC(HDDÅëºÜ)¤Î¥Çー¥¿Éüµì¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ËÜ»öÎã¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüÌî¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£


ÆüÌî¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ


¢£ÆüÌî¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Ë¤è¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼(°ìÉôÈ´¿è)

¡Ö¥°¥ëー¥×¥á¥ó¥Ðー¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Çー¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Îー¥ÈPC(HDDÅëºÜ)¤ÎÅÅ¸»¤¬¡¢ÆÍÁ³Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤¬1Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼ÒÆâ¤ÎITÀìÌçÉô½ð¤Ë¥Çー¥¿¤ÎÉüµì¤òÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆüÌî¼«Æ°¼Ö¤Ç°ÊÁ°¤è¤êÍøÍÑ¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥Çー¥¿¥ì¥¹¥­¥åー¥»¥ó¥¿ー¤µ¤ó¤Ë¤´ÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£


½¾¶È°÷¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤ë¼ÒÆâÅª¤Ê¿½ÀÁ¤Ê¤É¤ò¼õÎÎ¤·¤¿ÍúÎò¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¤È¤Îµ­Ï¿¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢½½¿ôÇ¯¤ËµÚ¤ÖÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤âÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Çー¥¿¤ÎÉüµì¤¬¤Ç¤­¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¿½ÀÁ¤ÎÍúÎò¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¸«Ä¾¤·¡¢»æ¤Î»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¤È¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿¤ä¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÉü¸µ¤òÄü¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£


¸Ä¿Í¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¥·¥ó¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÊý¼°¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸Ä¿Í¥Çー¥¿¤Ï¸½ºß¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉô¥·¥ó¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÊý¼°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤Ï¸ÄÊÌ¤Ë¥Çー¥¿¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


º£²ó¤ÎÉô½ð¤Ç¤Î¥Çー¥¿¥ì¥¹¥­¥åー¥»¥ó¥¿ー¤µ¤ó¤ÎÍøÍÑ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤«¤é·ë²Ì¤ÎÊó¹ð¤Î¥áー¥ëÆâÍÆ¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¯¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥Çー¥¿Éüµì¤¬¤Ç¤­¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿»þ¤ÏÉôÆâÁ´°÷¤¬ËÜÅö¤Ë°Â¿´¤·¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éüµì¥Çー¥¿¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢³°ÉÕHDD¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¥³¥Ôー¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Çºî¶È¤¬³Ú¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


¥Çー¥¿¥ì¥¹¥­¥åー¥»¥ó¥¿ー¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬Â®¤¯¤È¤Æ¤âÃúÇ«¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÆâ¤ÎITÀìÌçÉô½ð¤«¤éÂÐ±þ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þÅÀ¤ÇÉüµì¤ÏÌµÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Éüµì¤Ç¤­¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¥Çー¥¿´Ø·¸¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤­¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¥Çー¥¿¥ì¥¹¥­¥åー¥»¥ó¥¿ー¤µ¤ó¤Ê¤é¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¿´¤Îµò¤ê½ê¤¬¤Ç¤­¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×



¢£ÆüÌî¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Ë¤è¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼(Á´Ê¸)

https://www.rescue-center.jp/customer/hinomotors.html


º£¸å¤âµ¯Æ°¤·¤Ê¤¤PC¡¢Ç§¼±¤·¤Ê¤¤³°ÉÕ¤±HDD¡¿SSD¡¢¸Î¾ã¤·¤¿NAS¡¿RAID¡¿¥µー¥Ðー¡¢SD¥«ー¥É¡¿microSD¥«ー¥É¡¢USB¥á¥â¥êÅù¤«¤é¤Î¥Çー¥¿Éüµì¡¦Éü¸µµ»½Ñ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Çー¥¿Éüµì¤Ç¤ªº¤¤ê¤ÎºÝ¤Ï¡¢¿®Íê¤È¼ÂÀÓ¤Î¥Çー¥¿¥ì¥¹¥­¥åー¥»¥ó¥¿ー¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£º£²ó¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹

https://www.rescue-center.jp/news/press20260210.html


¥Çー¥¿Éüµì¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¥Çー¥¿¥ì¥¹¥­¥åー¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢Á´¹ñ¿ôÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼°ìÍ÷

https://www.rescue-center.jp/customer/


¥Çー¥¿¥ì¥¹¥­¥åー¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï´Ê°×Åª¤Ê¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¸«ÀÑ½ñ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Çー¥¿Éüµì²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¹¥È¡×¤òÄó½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ÎÀºÌ©Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥Çー¥¿Éüµì²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥Çー¥¿¤¬Éüµì¤Ç¤­¤ë¤Î¤«»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¥ê¥¹¥È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤­¤Ê¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢ÉüµìÉÔ²ÄÇ½¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤â¹â³Û¤Êºî¶ÈÈñ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£


¥Çー¥¿¥ì¥¹¥­¥åー¥»¥ó¥¿ー¤ÏÀ®¸ùÊó½·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤êÄ´ºº¸å¤Ë¡Ö¸«ÀÑ½ñ¡×¤È¡ÖÉüµì²ÄÇ½¤Ê¥Çー¥¿¥ê¥¹¥È¡×¤òÄó½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Çー¥¿¤¬Éüµì½ÐÍè¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹â³Û¤Êºî¶ÈÈñ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÀÁµá¤¹¤ë¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤´³ÎÇ§¸å¡¢¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ïºî¶ÈÈñÍÑ¤ÏÈ¯À¸¤»¤º¤Ë¤´ÊÖµÑ(ÃåÊ§¤¤)¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥Çー¥¿Éüµì¤Ç¤ªº¤¤ê¤ÎºÝ¤ÏÌµÎÁ¤Î½é´üÄ´ºº¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£



¢£¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡

https://www.rescue-center.jp/application/



¢£¥Çー¥¿Éüµì¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ®¤ì

https://www.rescue-center.jp/recovery/

¥Çー¥¿Éüµì¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥Çー¥¿¥ì¥¹¥­¥åー¥»¥ó¥¿ー¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Õ¥íー(¥Çー¥¿Éüµì¤Î¤ª¿½¹þ¤ß～Ä´ºº～Êó¹ð～Éüµìºî¶È～Ç¼ÉÊ¤Þ¤Ç)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¡£



¢£¥Çー¥¿Éüµì¤ÎÎÁ¶â¡¢ÈñÍÑ

https://www.rescue-center.jp/price/

Â¾¼ÒÍÍ¤ä¥áー¥«ーÍÍ¤ÇÉüµìÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿ÇÞÂÎ¤äÈñÍÑÌÌ¤Ç¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿ÇÞÂÎ¤Ç¤â¡Ö¹â¤¤µ»½Ñ¡×¤È¡ÖÄã²Á³Ê¡×¤Ç¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¡Ö¥·¥§¥¢¡×¤È¡Ö¼ÂÀÓ¡×¤ò¸Ø¤ë¥Çー¥¿¥ì¥¹¥­¥åー¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖÉüµì²ÄÇ½¤Ê¥Çー¥¿¤Î°ìÍ÷¡×¤È¡Ö¸«ÀÑ½ñ¡×¤ò»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§Äº¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¥Çー¥¿Éüµì¤Îºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤«¤´È½ÃÇ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



¢£¥Çー¥¿¥ì¥¹¥­¥åー¥»¥ó¥¿ー¤ÎÆÃÄ§¤ÈÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³

https://www.rescue-center.jp/merit/

¥Çー¥¿¥ì¥¹¥­¥åー¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿Éüµì¤¬²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¡ÖÉüµì²ÄÇ½¤Ê¥Çー¥¿¥ê¥¹¥È¡×¤È¡Ö¸«ÀÑ½ñ¡×¤òÄó½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¥Çー¥¿¤¬Éüµì¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡¢»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤Ë¥Çー¥¿¥ê¥¹¥È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Çー¥¿Éüµì¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢Éüµì¤Ç¤­¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç·ÀÌó¤òµÞ¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Çー¥¿¤¬Éüµì¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¹â³Û¤Êºî¶ÈÈñ¤ò»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£



¢£¥Çー¥¿Éüµì¤Î¥¦¥½¡©¥Û¥ó¥È¡©

https://www.rescue-center.jp/really/

Q1.¥Çー¥¿Éüµì¤ÎÀëÅÁ¤Ç¡ÖÉüµìÎ¨9¡ü¡ó¡×¡ÖÉüµìÎ¨NO.1¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¡©

Q2.¤¢¤ë²ñ¼Ò¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤é¡ÖÉüµì¤Ç¤­¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÇÉüµìºî¶È¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢·ë¶ÉÉüµì¤Ç¤­¤º¤Ë¹â³Û¤Êºî¶ÈÈñ¤À¤±¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éüµì¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Æ¤â¹â¤¤ºî¶ÈÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¡©

Q3.¤¢¤ë²ñ¼Ò¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤é¡ÖµÞ¤¬¤Ê¤¤¤È¥Çー¥¿¤¬¾Ã¤¨¤ë¡£¥¦¥Á¤Ç¤·¤«Éüµì¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¡ü»þ¤Þ¤Ç¤ËÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈµÞ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤¬¤¿¤Ä¤ÈÉüµì¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Çー¥¿¤¬¾Ã¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¡©

Q4.ÉáÄÌ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤Ö¤Ä¤±¤¿¤êÍî¤È¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¤ËÊªÍý¾ã³²¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¡©

Q5.HDD¤ò³«Éõ¤·¤Æ¤Îºî¶È¤Ï¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¥Û¥ó¥È¡©

Q6.¥Çー¥¿Éüµì¶È¼Ô¤òÁª¤ÖºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¡©



¢£¥Çー¥¿Éüµì¡¦Éü¸µ»öÎã

¡ãPC¡¦³°ÉÕ¤±HDD ¥Çー¥¿Éüµì¡ä

https://www.rescue-center.jp/case/hdd.html

¡ãSSD ¥Çー¥¿Éüµì¡¦Éü¸µ¡ä

https://www.rescue-center.jp/case/ssd.html

¡ãRAID ¥Çー¥¿Éüµì¡ä

https://www.rescue-center.jp/case/raid.html

¡ãNAS¥Çー¥¿Éüµì¡¦½¤Íý(IODATAÀ½LANDISKÅù)¡ä

https://www.rescue-center.jp/case/lanhd.html

¡ãSD¥«ー¥É¡¦microSD ¥Çー¥¿Éüµì¡¦Éü¸µ¡ä

https://www.rescue-center.jp/case/mc.html

¡ãUSB¥á¥â¥ê ¥Çー¥¿Éüµì¡¦Éü¸µ¡ä

https://www.rescue-center.jp/case/usb.html

¡ã¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥íーÀ½TeraStation¥Çー¥¿Éüµì¡¦½¤Íý¡ä

https://www.rescue-center.jp/case/terastation.html

¡ã¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥íーÀ½LinkStation¥Çー¥¿Éüµì¡¦½¤Íý¡ä

https://www.rescue-center.jp/case/linkstation.html



¢£¥Çー¥¿Éüµì¤Î»²¹Í¾ðÊó

¡ãHDD¡¦USB¥á¥â¥ê¡¦SD¥«ー¥É¤Î¾ã³²»öÎã¤È¤½¤ÎÂÐºö¡ä

https://www.rescue-center.jp/elementary/vol29.html

¡ã³°ÉÕ¤±HDD¤¬Ç§¼±¤·¤Ê¤¤¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡¡ä

https://www.rescue-center.jp/elementary/vol56.html

¡ãHDD¤«¤é¥«¥Á¥«¥ÁÅù¤Î°Û²»¤¬¤·¤¿¤é¡ä

https://www.rescue-center.jp/elementary/vol48.html

¡ã¥Ïー¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÂÐºö¡ä

https://www.rescue-center.jp/campaign/index_2.html

¡ãSSD¤¬Ç§¼±¤·¤Ê¤¤¸¶°ø¤ÈÂÐ½èÊýË¡¡ä

https://www.rescue-center.jp/elementary/vol57.html

¡ãSSD¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÂÐºö¡ä

https://www.rescue-center.jp/campaign/index_4.html

¡ãLinkStation¡¢TeraStation¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤­¤Ê¤¤¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡¡ä

https://www.rescue-center.jp/elementary/vol62.html

¡ãSD¥«ー¥É¡¢microSD¥«ー¥É¤¬Ç§¼±¤·¤Ê¤¤¸¶°ø¡ä

https://www.rescue-center.jp/elementary/vol58.html

¡ãSD¥«ー¥É¡¢USB¥á¥â¥ê¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÂÐºö¡ä

https://www.rescue-center.jp/campaign/index_3.html

¡ãUSB¥á¥â¥ê¤¬Ç§¼±¤·¤Ê¤¤¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡¡ä

https://www.rescue-center.jp/elementary/vol55.html

¡ã¥Çー¥¿¾Ã¼º¤ò²óÈò¤¹¤ëÊýË¡¡ä

https://www.rescue-center.jp/elementary/vol33.html

¡ãWindows10¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»¤ËÀø¤à¥Çー¥¿Éüµì¤ÎÃí°ÕÅÀ¡ä

https://www.rescue-center.jp/elementary/vol76.html

¡ãSD¥«ー¥É¤äUSB¥á¥â¥ê¤ÎÍÆÎÌµ¶Áõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä

https://www.rescue-center.jp/elementary/vol54.html

¡ãHDD¤äSSD¤ÎÍÆÎÌµ¶ÁõÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä

https://www.rescue-center.jp/elementary/vol77.html



¢£²ñ¼Ò³µÍ×

²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥é¥¸¥ó

¥Çー¥¿Éüµì»ö¶È¡§ ¥Çー¥¿¥ì¥¹¥­¥åー¥»¥ó¥¿ー¡¿DataRescueCenter ¢¨1

Ê¸»úµ¯¤³¤·»ö¶È¡§ ¥Çー¥¿¥°¥êー¥ó¡¿DATA GREEN ¢¨2

ÅÐÏ¿¾¦É¸¡¡¡¡¡¡¡§ ¥Çー¥¿¥ì¥¹¥­¥åー¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Çー¥¿¥ì¥¹¥­¥åー¡¢¥Çー¥¿¥°¥êー¥óÅù

ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 092-720-6633(ÂåÉ½)

ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÌô±¡1-5-6 ¥Ï¥¤¥Ò¥ë¥º¥Ó¥ë3³¬

ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2002Ç¯5·î31Æü

»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 9,000Ëü±ß

ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ä¹ßÀ ·ÄÄ¾

Ç§Äê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Þー¥¯¡¢ISO27001(ISMS)

ÊÝÍ­ÆÃµö¡¡¡¡¡¡¡§ ÆÃµöÂè4090494¹æ¡¢ÆÃµöÂè4236689¹æ¡¢ÆÃµöÂè5512470¹æ

²ÃÌÁÃÄÂÎ¡¡¡¡¡¡¡§ °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Çー¥¿Éüµì¶¨²ñ(¾ïÇ¤Íý»ö)

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.draj.or.jp/

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ê¡²¬¸©ÊÛ¸î»Î¶¨Æ±ÁÈ¹ç(ÆÃÌóÅ¹)

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://fukubenkyo.jp/

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÂçºåÊÛ¸î»Î¶¨Æ±ÁÈ¹ç(ÆÃÌóÅ¹)

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.osakalaw.jp/



¢¨1 ¥Çー¥¿Éüµì»ö¶È

¢£¥Çー¥¿¥ì¥¹¥­¥åー¥»¥ó¥¿ー¡Ú¸ø¼°¡Û¥Çー¥¿Éüµì

https://www.rescue-center.jp/

¢£¥Çー¥¿¥ì¥¹¥­¥åー¥»¥ó¥¿ー¡Ú¸ø¼°¡ÛX(µì¡§Twitter)

https://x.com/DRC_JP

¢£¥Çー¥¿¥ì¥¹¥­¥åー¥»¥ó¥¿ー¡Ú¸ø¼°¡Û¥³¥é¥à

http://blog.rescue-center.jp/


¢¨2 Ê¸»úµ¯¤³¤·»ö¶È

¢£Ê¸»úµ¯¤³¤·¡¢¥Æー¥×µ¯¤³¤·¤Î¥Çー¥¿¥°¥êー¥ó

https://www.data-green.jp/