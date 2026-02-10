5Æü´Ö¸ÂÄê¤Î¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡õÃÏ¼ò¥Õ¥§¥¹2026 in ¾åÌî²¸»ò¸ø±à¡×³«ºÅ·èÄê¡¡Á´¹ñ¤ÎÇ®¡¹¤ª¤Ç¤ó¤È¸·ÁªÃÏ¼ò¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª2·î19Æü(ÌÚ)¤«¤é5Æü´Ö
Î©¤Á°û¤ß¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ(¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡§Ãö¸ý ÊþÉ§)¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî²¸»ò¸ø±à ÃÝ¤ÎÂæ¹¾ì(Ê®¿åÁ°¹¾ì)¤Ç2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)～23Æü(·î½Ë)¤Î5Æü´Ö¡Ø¤ª¤Ç¤ó¡õÃÏ¼ò¥Õ¥§¥¹2026 in ¾åÌî²¸»ò¸ø±à¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹ðÃÎÍÑ¥Á¥é¥·
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡Ö¤µ¤à～¤¤µ¨Àá¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«～¤¤¤ª¤Ç¤ó¤ò¡×Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤é¸ÄÀË¤«¤Ê¤ª¤Ç¤ó¤È¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¹ç¤¦¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¼ò(ÃÏ¼ò)¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯³«ºÅ»þ¤ÎÇ®¶¸¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢2026Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾åÌî¤ÎÅß¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚÊ¸¼÷ »¥ËÚ¤ª¤Ç¤ó(ËÌ³¤Æ»)
éâ¸¶¿å»º ¹ÅçÂçÎ³¿¿²´éÚ¤ª¤Ç¤ó(¹Åç)
¢£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸«¤É¤³¤í
Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡×¤Î¶¥±é ÄêÈÖ¤Î½Ð½Á¤ª¤Ç¤ó¤«¤é¡¢ÃÏ°èÆÈ¼«¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¤´ÅöÃÏ¤ª¤Ç¤ó¤Þ¤Ç¡¢Ç®¡¹¤Î¾õÂÖ¤ÇÄó¶¡¡ª´¨¤¤²°³°¤Ç¿©¤Ù¤ë¡Öµæ¶Ë¤Î°ìÇÕ¡×¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¸·Áª¤µ¤ì¤¿¡ÖÃÏ¼ò¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥× ¤ª¤Ç¤ó¤È¤ÎÁêÀ¤ò¹Í¤¨È´¤¤¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤¿¡¢Á´¹ñ¤ÎÌÃ¼ò¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®ßó¤ÇÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤â¤è¤·¡¢Îä¼ò¤Ç¥¥ì¤ò³Ú¤·¤à¤â¤è¤·¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾åÌî±ØÅÌÊâ2Ê¬¤Î¹¥Î©ÃÏ¡£²ñ¾ì¤ÏJR¾åÌî±Ø¸ø±à¸ý¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¡£»Å»öµ¢¤ê¤äµÙÆü¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ËÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼OK¡¦Æþ¾ìÌµÎÁ ¤´²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë³«ÊüÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ì¾¾Î¡¡ ¡§ ¤ª¤Ç¤ó¡õÃÏ¼ò¥Õ¥§¥¹2026 in ¾åÌî²¸»ò¸ø±à
Æü»þ¡¡ ¡§ 2·î19Æü(ÌÚ)～23Æü(·î½Ë)10:00～21:00(¢¨ºÇ½ªÆü¤Î¤ß20:00)
¾ì½ê¡¡ ¡§ ¾åÌî²¸»ò¸ø±à ÃÝ¤ÎÂæ¹¾ì(Ê®¿å¹¾ì)
¼çºÅ¡¡ ¡§ Î©¤Á°û¤ß¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸å±ç¡¡ ¡§ ÂæÅì¶è
¶¨ÎÏ¡¡ ¡§ ¶¨Æ±ÁÈ¹çÀõÁð¤ª¤«¤ß¤µ¤ó²ñ¡¢ÀõÁð¤¹¤·¤äÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹ç
¸ø¼°HP ¡§ https://oden-jizakefes.com/ueno/
¸ø¼°SNS¡§ (Instagram) https://www.instagram.com/tachinomi_fest/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(X) https://x.com/TachinomiFest
2025Ç¯¤ÎÍÍ»Ò
2025Ç¯¤ÎÍÍ»Ò2