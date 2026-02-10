½Õ¤ÎÁêÃÌ²ñ¡Ö»ÊË¡½ñ»Î¤Ë¤è¤ëÌµÎÁÅÅÏÃÁêÃÌ²ñ¡×2/20(¶â)³«ºÅ
ÆüËÜ»ÊË¡»Ù±ç¥»¥ó¥¿ーÅìµþÃÏÊý»öÌ³½ê¤Ï¡¢½Õ¤ÎÁêÃÌ²ñ¡Ö»ÊË¡½ñ»Î¤Ë¤è¤ëÌµÎÁÅÅÏÃÁêÃÌ²ñ¡×¤òÎáÏÂ8Ç¯2·î20Æü(¶â)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁêÃÌ²ñ¤Î³µÍ×¡Û
ÆüÄø¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÎáÏÂ8Ç¯2·î20Æü(¶â)
»þ´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ë¡¥Æ¥é¥¹Åìµþ(¿·½É)¡§¸á¸å1»þ30Ê¬¤«¤é¸á¸å5»þ30Ê¬¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ë¡¥Æ¥é¥¹Â¿Ëà¡¡¡¡¡¡¡§¸á¸å1»þ30Ê¬¤«¤é¸á¸å5»þ30Ê¬¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨»öÁ°Í½ÌóÀ©
ÁêÃÌÎÁ¡¡¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ
ÁêÃÌÊý¼°¡¡¡¡¡§ÅÅÏÃÁêÃÌ
Í½Ìó»öÌ³½ê¡¡¡§Ë¡¥Æ¥é¥¹Åìµþ(¿·½É)¡¢Ë¡¥Æ¥é¥¹Â¿Ëà
Í½ÌóÊýË¡¡¡¡¡¡§Í½Ìó»öÌ³½ê¤Ø»öÁ°¤ËÅÅÏÃ¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í½Ìó¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Í½Ìó¤¬Äê°÷¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸æÎ»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡¡§Ë¡¥Æ¥é¥¹Åìµþ(¿·½É)¡§050-3383-5307
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ë¡¥Æ¥é¥¹Â¿Ëà¡¡¡¡¡¡¡§050-3383-5327
¡ÌÁêÃÌ¤Î°ìÎã¡Í
¡öÉß¶âÊÖ´Ô¡¢¼Ú¶âÌäÂê
¡öÅÐµ¡¢ÁêÂ³¡¦°ä¸À¡¢À®Ç¯¸å¸«¡¢¿®Â÷
¡ö¤½¤ÎÂ¾Êë¤é¤·¤ÎË¡Î§ÁêÃÌ¡¡Åù
¢£Ë¡¿Í³µÍ×(¶¦ºÅ¡§ÆüËÜ»ÊË¡»Ù±ç¥»¥ó¥¿ーÅìµþÃÏÊý»öÌ³½ê)
Ì¾¾Î¡¡¡§ÆüËÜ»ÊË¡»Ù±ç¥»¥ó¥¿ーÅìµþÃÏÊý»öÌ³½ê
ÂåÉ½¼Ô¡§½êÄ¹¡¡¶Üß· âÃÀ¡
½êºßÃÏ¡§¢©160-0023¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1-24-1 ¥¨¥¹¥Æ¥Ã¥¯¾ðÊó¥Ó¥ë13F
ÀßÎ©¡¡¡§Ê¿À®18Ç¯4·î10Æü
ÌÜÅª¡¡¡§
Ë¡¥Æ¥é¥¹¤Ï¡¢Áí¹çË¡Î§»Ù±çË¡(Ê¿À®16Ç¯6·î2Æü¸øÉÛ)¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë½¾¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Ë¡¿Í¤Ç¡¢Áí¹çË¡Î§»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¤ò¿×Â®¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(Áí¹çË¡Î§»Ù±çË¡¡¡Âè14¾ò)
Ë¡¥Æ¥é¥¹¤Ï¡¢ºÛÈ½¤½¤ÎÂ¾¤ÎË¡¤Ë¤è¤ëÊ¶Áè¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤ò¤è¤êÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÛ¸î»ÎµÚ¤ÓÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍÊÂ¤Ó¤Ë»ÊË¡½ñ»Î¤½¤ÎÂ¾¤ÎÎÙÀÜË¡Î§ÀìÌç¿¦¼Ô(ÊÛ¸î»ÎµÚ¤ÓÊÛ¸î»ÎË¡¿Í°Ê³°¤Î¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ë¡Î§¤Ë¤è¤êÂ¾¿Í¤ÎË¡Î§»öÌ³¤ò¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤ò¶È¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ô¤ò¤¤¤¦¡£°Ê²¼Æ±¤¸¡£)¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁí¹çÅª¤Ê»Ù±ç¤Î¼Â»ÜµÚ¤ÓÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤Ë´Ø¤·¡¢Ì±»ö¡¢·º»ö¤òÌä¤ï¤º¡¢¤¢¤Þ¤Í¤¯Á´¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë¡¤Ë¤è¤ëÊ¶Áè¤Î²ò·è¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³¤Î¿×Â®¡¢Å¬ÀÚ¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ê±¿±Ä¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£(Áí¹çË¡Î§»Ù±çË¡Âè2¾ò)
URL¡§ https://www.houterasu.or.jp/index.html
¢£Ë¡¿Í³µÍ×(¶¦ºÅ¡§Åìµþ»ÊË¡½ñ»Î²ñ)
Ì¾¾Î¡¡¡§ Åìµþ»ÊË¡½ñ»Î²ñ
ÂåÉ½¼Ô¡§ ²ñÄ¹¡¡ÀéÌî Î´Æó
½êºßÃÏ¡§ ¢©160-0003¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÍÃ«ËÜ±öÄ®4ÈÖ37¹æ »ÊË¡½ñ»Î²ñ´Û2³¬
ÀßÎ©¡¡¡§ ¾¼ÏÂ25Ç¯7·î1Æü
ÌÜÅª¡¡¡§ »ÊË¡½ñ»ÎË¡(¾¼ÏÂ25Ç¯Ë¡Î§Âè197¹æ)Âè52¾òÂè1¹à¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅìµþË¡Ì³¶É¤Î´É³í¶è°èÆâ¤Ë»öÌ³½ê¤òÍ¤¹¤ë»ÊË¡½ñ»Î¤ÇÀßÎ©¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡ »ÊË¡½ñ»Î¤Î»ÈÌ¿µÚ¤Ó¿¦ÀÕ¤Ë¤«¤ó¤¬¤ß¡¢¤½¤ÎÉÊ°Ì¤òÊÝ»ý¤·¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡ »ÊË¡½ñ»Î¶ÈÌ³¤Î²þÁ±¿ÊÊâ¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡ ²ñ°÷¤Î»ØÆ³µÚ¤ÓÏ¢Íí¤Ë´Ø¤¹¤ë»öÌ³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£
URL¡¡ ¡§ https://www.tokyokai.jp/
