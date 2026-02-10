¡ÚÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¡ÛÀ£Á°¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¡Ö²óÉü¤ÎÈë·í¡×¤È¤Ï¡©¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤ÈÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½
ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥Ã¥«¥±¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó
2025Ç¯11·î26Æü
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¥Ã¥«¥±¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀîÅç ²æÀ¸ÅÍ¡Ë¤Ï¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç²áµî2Ç¯°ÊÆâ¤ËÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Î¼êÁ°¡ÊÇ³¤¨¿Ô¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¡Ë¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë400Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÇ³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤«¤é¤Î²óÉü¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
01¡ÃÇ³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿»þ¤Î¶ÈÌ³´Ä¶¤ä¾õ¶·¡¢¡ÖÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤äÇ¼´ü¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤¬44.5%¤ÇºÇÂ¿
02¡ÃÇ³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤«¤é¡¢38.5%¤¬¡ÖÆâÅªÍ×°ø¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç²óÉü
03¡ÃÇ³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Âè1°Ì¡Ö¥¿¥¹¥¯¤ÎÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¡×¡¢Âè2°Ì¡Ö1on1¤Ç¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÌ¾¾Î¡§IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÇ³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤«¤é¤Î²óÉü¼ÂÂÖÄ´ºº
Ä´ººÊýË¡¡§IDEATECH¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥ê¥µ¥Ôー®︎¡×¤Î´ë²è¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î18Æü～Æ±Ç¯8·î18Æü
Í¸ú²óÅú¡§IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç²áµî2Ç¯°ÊÆâ¤ËÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Î¼êÁ°¡ÊÇ³¤¨¿Ô¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¡Ë¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë400Ì¾
¢¨¹ç·×¤ò100%¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Î¿ôÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¼¿ô¤Î½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î·×»»ÃÍ¤È¤Ï¼ã´³¤Îº¹°Û¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ç³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿»þ¤Î¶ÈÌ³´Ä¶¤ä¾õ¶·¡¢¡ÖÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤äÇ¼´ü¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤¬44.5%
¡¡¡ÖQ1.Ç³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿»þ¤Î¶ÈÌ³´Ä¶¤ä¾õ¶·¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¡Ên=400¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤äÇ¼´ü¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤¬44.5%¡¢¡Öµ»½ÑÅª¤ËÆñ¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Â³¤¤¤¿¡×¤¬40.0%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤äÇ¼´ü¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¤¢¤Ã¤¿¡§44.5%
¡¦µ»½ÑÅª¤ËÆñ¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Â³¤¤¤¿¡§40.0%
¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡§38.3%
¡¦É¾²Á¤äÊó½·¤ËÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡§27.3%
¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÊý¸þÀ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡§26.8%
¡¦¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤Ç¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤¿¡§16.5%
¡¦¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡§16.0%
¡¦¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡§9.8%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§0.0%
¡¦ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡§4.5%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§2.0%
¢£¡Ö¹çÍýÅª¤ÊÄó°Æ¤¬Íý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¡×¤ä¡Ö²á½ÅÏ«Æ¯¡×¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â
¡¡Q2¤Ç¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×°Ê³°¤ò²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ2.Q1¤Ç²óÅú¤·¤¿°Ê³°¤Ç¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¼«Í³²óÅú¡Ë¡×¡Ên=374¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¹çÍýÅª¤ÊÄó°Æ¤¬Íý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¡×¤ä¡Ö²á½ÅÏ«Æ¯¡×¤Ê¤É374¤Î²óÅú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼«Í³²óÅú¡¦°ìÉôÈ´¿è¡ä
¡¦²á½ÅÏ«Æ¯¡£
¡¦´ü¸Â¤¬¸·¤·¤¤¾å¤Ë¶ÈÌ³ÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜÈÖºî¶È´ü´Ö¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¥ß¥¹½ÐÍè¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò½é¤á¤ÆÇ¤¤µ¤ì¤¿»þ¡¢Í×·ïÊ¬ÀÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤È¤ÎÀÞ¾×¤ËÍ½Äê°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºî¶È¤Î¿ÊÄ½¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¸ÜµÒ¤Î»ö¾ð¤ÇÂÐ³°Åª¤Ê»ö¤â¤¢¤êÇ¼´ü¤Ï¤º¤é¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿ÊÄ½´ÉÍý¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç»²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£
¡¦´ÉÍý¿¦¤ËÁ´¤Æ²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤´´Éô¡£
¡¦¹çÍýÅª¤ÊÄó°Æ¤¬Íý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¡£
¡¦»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ±Î½¤È¤Î¼þ¤ê¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÅù¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¦»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦°ìµ¤¤Ë¤ä¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢°ìµ¤¤ËÎä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¦¤«¤Ê¤ê²á¹ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤êµ²±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Ç³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤«¤é¡¢38.5%¤¬¡ÖÆâÅªÍ×°ø¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç²óÉü
¡¡¡ÖQ3.Ç³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤«¤é²óÉü¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¼ç¤Ë¤É¤ì¤Ç¤·¤¿¤«¡£¡×¡Ên=400¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆâÅªÍ×°ø¤¬¤¤Ã¤«¤±¡ÊÎã¡§¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¤Ê¤É¡Ë¡×¤¬38.5%¡¢¡Ö³°ÅªÍ×°ø¤¬¤¤Ã¤«¤±¡ÊÎã¡§°ÛÆ°¡¢µÙ¿¦¡¢¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡Ë¡×¤¬36.5%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÆâÅªÍ×°ø¤¬¤¤Ã¤«¤±¡ÊÎã¡§¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤¿¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò»Ï¤á¤¿¤Ê¤É¡Ë¡§38.5%
¡¦³°ÅªÍ×°ø¤¬¤¤Ã¤«¤±¡ÊÎã¡§°ÛÆ°¡¢µÙ¿¦¡¢¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¡Ë¡§36.5%
¡¦³°ÅªÍ×°ø¤ÈÆâÅªÍ×°ø¤ÎÎ¾Êý¡§12.8%
¡¦ÆÃ¤Ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡§9.3%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§3.0%
¢£¡Ö¹Í¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤òºî¤ë¡×¤ä¡Ö²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤äÎå¤Þ¤·¡×¤Ê¤É¤Î³°ÅªÍ×°ø¤â
¡¡Q3¤Ç¡Ö³°ÅªÍ×°ø¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×¡Ö³°ÅªÍ×°ø¤ÈÆâÅªÍ×°ø¤ÎÎ¾Êý¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ4.Åö»þ¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÀº¿ÀÌÌ¤Î²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¹ÔÆ°¤äÊÑ²½¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¼«Í³²óÅú¡Ë¡×¡Ên=197¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¹Í¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤òºî¤ë¡×¤ä¡Ö²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤äÎå¤Þ¤·¡×¤Ê¤É197¤Î²óÅú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼«Í³²óÅú¡¦°ìÉôÈ´¿è¡ä
¡¦»ä¤Î°ÛÊÑ¤ËÆ±Î½¤¬µ¤¤Å¤¥µ¥Ýー¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Â¾Éô½ð¤Î»Ù±ç¡£
¡¦¾å»Ê¤ÎÎå¤Þ¤·¡£
¡¦²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤äÎå¤Þ¤·¡£
¡¦Í§Ã£¤ËÁêÃÌ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¦¹Í¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤òºî¤ë¡£
¡¦µÙ²Ë¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Î¹¹Ô¤Ç¤Î¿´µÙ¤Þ¤ëÂÎ¸³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤¿¡£
¡¦¿¦¾ì¤ÎÊÑ²½¡£
¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¤ò»þ¡¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£
¢£¡Ö¤è¤¯¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¤ä¡Ö»ñ³Ê¼èÆÀ¡×¤Ê¤É¤ÎÆâÅªÍ×°ø¤â
¡¡Q3¡ÖÆâÅªÍ×°ø¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×¡Ö³°ÅªÍ×°ø¤ÈÆâÅªÍ×°ø¤ÎÎ¾Êý¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ5.²óÉü¤Î²áÄø¤Ç¡¢¼«¤é°Õ¼±Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÀº¿ÀÌÌ¤Î²óÉüÊýË¡¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¼«Í³²óÅú¡Ë¡×¡Ên=205¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤è¤¯¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¤ä¡Ö»ñ³Ê¼èÆÀ¡×¤Ê¤É205¤Î²óÅú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼«Í³²óÅú¡¦°ìÉôÈ´¿è¡ä
¡¦¥«¥é¥ª¥±È¯»¶¡£
¡¦µÙ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¡£ ¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Î¤¿¤á±¿Æ°¤¹¤ë¡£
¡¦¶Ú¥È¥ì¤ò´Þ¤á¡¢Â³¤±¤é¤ì¤ë±¿Æ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¦¤è¤¯¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¡¦¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡£
¡¦²¹Àô¤Ë¹Ô¤¯¡£
¡¦»Å»ö¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤¢¤¤¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ëµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë»þ¤Ï¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â»þ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤È¸òÎ®¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È³ä¤êÀÚ¤ë¤³¤È¡£
¡¦¼þ¤ê¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¾¡¼ê¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¦»ñ³Ê¼èÆÀ
¢£Ç³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤«¤é²óÉü¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¡Ö1～3¥ö·î¡×¡Ö4～6¥ö·î¡×¤¬Æ±Î¨28.5%
¡¡¡ÖQ6.¤¢¤Ê¤¿¤¬Ç³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤«¤é²óÉü¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡×¡Ên=400¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö1～3¥ö·î¡×¤¬28.5%¡¢¡Ö4～6¥ö·î¡×¤¬28.5%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦1¥ö·îÌ¤Ëþ¡§14.3%
¡¦1～3¥ö·î¡§28.5%
¡¦4～6¥ö·î¡§28.5%
¡¦7¥ö·î～1Ç¯¡§11.5%
¡¦1Ç¯°Ê¾å¡§9.3%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§8.0%
¢£Ç³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¡Ö¥¿¥¹¥¯¤ÎÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¡×¤ä¡Ö1on1¤Ç¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤¬¾å°Ì
¡¡¡ÖQ7.¸½ºß¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¡Ên=400¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¿¥¹¥¯¤ÎÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¡×¤¬34.5%¡¢¡Ö1on1¤Ç¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¤¬33.3%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¿¥¹¥¯¤ÎÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¡§34.5%
¡¦1on1¤Ç¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡§33.3%
¡¦Äê´üÅª¤ÊµÙ²Ë¼èÆÀ¡§32.3%
¡¦ÃÇ¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ä¡§31.3%
¡¦¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î½¼¼Â¡§27.0%
¡¦Äê´üÅª¤Ê¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤È¿·¤·¤¤Ä©Àï¡§26.5%
¡¦Äê´üÅª¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤È¥á¥ó¥¿¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡§12.0%
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡§0.0%
¡¦ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡§4.3%
¡¦¤ï¤«¤é¤Ê¤¤/Åú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡§4.3%
¢£Ç³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤«¤é²óÉü¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢¡Ö¸ú²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖµÕ¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¹ÔÆ°¡¢¡Ö»º¶È°å¤Ë¤è¤ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡×¤ä¡ÖÌô¤ÎÉþÍÑ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â
¡¡¡ÖQ8. Ç³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤«¤é²óÉü¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢¡Ö¸ú²Ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖµÕ¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¹ÔÆ°¤¬¤¢¤ì¤Ð¶ñÂÎÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¼«Í³²óÅú¡Ë¡×¡Ên=400¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»º¶È°å¤Ë¤è¤ë¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¡×¤ä¡ÖÌô¤ÎÉþÍÑ¡×¤Ê¤É400¤Î²óÅú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼«Í³²óÅú¡¦°ìÉôÈ´¿è¡ä
¡¦·Ð¸³¼Ô¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£
¡¦´Ø·¸¼Ô¤ÈÂÐÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡¦ÂçÊÑ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦Ï«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¡£
¡¦Ìµµ¤ÎÏÌµÇ½´´Éô¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¡£
¡¦³°Éô¤ä»Å»öÁê¼ê¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë»ö¡£
¡¦¿²¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
¡¦½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤À¤±¤Ç¤ÏÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Ï²ò¾Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¦Ä¾ÀÜ¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤Ê¤É¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
¢£²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ø¡ÖÁá¤á¤ËµÙ¤â¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ä¡Ö¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÏÁá¤¯¼¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀ¼
¡¡¡ÖQ9. ¤â¤·²áµî¤Î¼«Ê¬¡ÊÇ³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¡Ë¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ºÇ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£¡Ê¼«Í³²óÅú¡Ë¡×¡Ên=400¡Ë¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÁá¤á¤ËµÙ¤â¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤ä¡Ö¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÏÁá¤¯¼¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É400¤Î²óÅú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼«Í³²óÅú¡¦°ìÉôÈ´¿è¡ä
¡¦Áá¤á¤ËµÙ¤â¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£
¡¦ÌµÍý¤ò¤¹¤ë¤Ê¡£
¡¦µÙ¤á Æ¨¤²¤Æ¤â¤è¤¤¡£
¡¦¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¹½¤ï¤Ê¤¤¡£
¡¦´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤ë¤Ê¡£
¡¦·èÃÇ¤ÏÁá¤¯¡£
¡¦¼«Ê¬¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤º»Å»ö¤«¤éÎ¥¤ì¤¿Í§¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë»ö¤Ç¡¢»ëÌî¤¬¤Ò¤í¤Þ¤ê¡¢¹Í¤¨Êý¤¬ÊÑ²½¤·¤Æµ¤¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë»ö¤â¤¢¤ë¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
¡¦¾å»Ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¶ÈÌ³ÎÌ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¡¦¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÏÁá¤¯¼¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£
¡¦¥Ú¥Ã¥È¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦»þ´Ö¤òÁý¤ä¤»¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¤Þ¤È¤á
¡¡º£²ó¤Ï¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç²áµî2Ç¯°ÊÆâ¤ËÇ³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Î¼êÁ°¡ÊÇ³¤¨¿Ô¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¡Ë¤ò·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë400Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÇ³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤«¤é¤Î²óÉü¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿»þ¤Î¶ÈÌ³´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤äÇ¼´ü¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ê44.5%¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤«¤é²óÉü¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö³°ÅªÍ×°ø¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×¤¬36.5%¡¢¡ÖÆâÅªÍ×°ø¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×¤¬38.5%¡¢¡Ö³°ÅªÍ×°ø¤ÈÆâÅªÍ×°ø¤ÎÎ¾Êý¡×¤¬12.8%¤È¤Ê¤ê¡¢²óÉü¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡Ö1～3¥ö·î¡×¡Ö4～6¥ö·î¡×¡ÊÆ±Î¨28.5%¡Ë¤Î´ü´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¸½ºßÇ³¤¨¿Ô¤¼êÁ°¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¹¥¯¤ÎÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¡×¡Ê34.5%¡Ë¤ä¡Ö1on1¤Ç¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡×¡Ê33.3%¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Ç³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Î¼êÁ°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×´ØÏ¢Ë¡¤ÎÅ¬ÍÑ¸å¤âº¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÆ¯¤Êý¤Î³ÎÎ©¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤Ë¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¬¤æ¤¨¤Ë¸Â³¦¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ËÂÐ¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î¼«½õÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Ä¹´üÅª¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎIT¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¢£IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤é¡ÖKIKKAKE ITREND¡×
¡ÖKIKKAKE ITREND¡×¤Ï¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎQOL¡Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ë¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ½é¤Î¹ÔÆ°Êó½··¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤âË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖQOL¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦³§ÍÍ¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¡Öµ¤¤Å¤¡×¤È¡¢¹ÔÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÊó½·¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÆ¯¤Êý¤äÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿µ»ö¤È¥¯¥¤¥º¤ÇQOL¸þ¾å¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¤½¤Î³Ø¤Ó¤ò¹ÔÆ°Êó½·¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤È¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö»ñ»º¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏºÇ¿·¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤äµ»½Ñ½ñ¤È¸ò´¹¤Ç¤¡¢Æ¿Ì¾¥¢¥ó¥±ー¥Èµ¡Ç½¤ÇÂ¾¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://itrend.kikkakeagent.co.jp/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¥Ã¥«¥±¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2020Ç¯3·î26Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀîÅç ²æÀ¸ÅÍ
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®22ÈÖ14¹æ N.E.S¥Ó¥ë NÅï£³³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IT¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç»ö¶È¡¢ITÅ¾¿¦±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¡¢IT¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥á¥Ç¥£¥¢
URL¡¡¡¡¡§https://kikkakecreation.com/