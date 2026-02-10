リーバイス（R）ブランド、スーパーボウルでフィルムでバックストーリーとバックサイドをハイライトとする「Behind Every Original」キャンペーンを発表





サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- リーバイス®ブランドは、「Behind Every Original」キャンペーンを発表しました。これは、文化を前進させる人々を、ちょっとした工夫を凝らして称える、大胆で新しいグローバルキャンペーンです。スーパーボウルで初公開されるキム・ゲーリック監督のアンセムフィルム「Backstory」では、リーバイス®ブランドは、アイコン的存在のセレブリティと普段使いのOriginalsをバックサイドからのみ映し出し、画期的なリーバイス®のバックストーリーとすることで、人々の予想を覆します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20260208532202/ja/





Doechii

今回バックサイドが注目された理由は、リーバイス®ジーンズの最も象徴的な視点だからです。そのアーチ状のステッチ、シルエット、そしてRed Tab™は、瞬時にそのオリジナリティを表現します。リーバイス®ジーンズは150年以上にわたり、既成概念にとらわれず、音楽、スポーツ、ファッション、アートの未来を形作る文化のカタリストたちのユニフォームであり続けてきました。リーバイ・ストラウスは、世界に変革を起こし、文化を形作ったムーブメントや瞬間においても人々のユニフォームであり、進歩を追い求める人々が身につけてきました。

リーバイ・ストラウス＆カンパニーのグローバル最高マーケティング責任者であるケニー・ミッチェルは、「『Behind Every Original』キャンペーンで私が最も気に入っていることの1つは、リーバイス® だけが語ることができるストーリーを紡ぎ出している点です。このグローバルキャンペーンは、音楽、スポーツ、そしてファッション文化の中心、 そして世代を超えたファンのクローゼットにあるリーバイス®を祝うものです。このキャンペーンをスタートするにあたり、スポーツが持つ人々を一体にさせる力を通して、それ自体が文化的な瞬間となっているリーバイス® スタジアムで開催されるスーパーボウルはまさに打ってつけの機会であると言えます」と述べています。

「Backstory」には、トップ・ドッグ・エンターテインメントのグラミー賞受賞者であるドーチ、世界的スーパースターのロゼ、現NBA MVPでチャンピオンのシェイ・ギルジャス＝アレクサンダー、グラミー賞とアカデミー賞を受賞し、エミー賞にノミネートされた映画監督、アーティスト、DJのクエストラブ、モデルで文化人のステファニー・ギージンガー、ディズニー/ピクサーの「トイ・ストーリー」のキャラクターであるウッデイなど、Originalsのメンバーが登場します。すべてのフレームが、デニムに覆われ、栄光に満ちた後ろ姿を称えています。彼らはリーバイス®を身につけ、闊歩し、踊り、動き、そして何よりも生き生きとしています。このフィルムは、ジョージ・マイケルの「フェイス」時代に見られる気取らないクールさ、象徴的なアルバム「ボーン・イン・ザ・U.S.A.」のカバーの現代版の解釈まで、先人たちのアイコンに敬意を表しつつ、次の時代を創造する人々の比類なき自信を捉えています。リーバイス®が実際に体験してきた真の文化的瞬間に根ざしたこのストーリーは、世代を超えて受け継がれ、誰もがブランドに映し出された自身を見ることができるでしょう。

ジェームス・ブラウンの「ゲット・アップ・オファ・ザット・シング」がフィルムのサウンドトラックに喜びとエネルギーを注ぎ込み、デニムをまとったヒップへの敬意やオマージュは、活動家や変革者へのアンセムとなります。

撮影は、ロサンゼルス、オクラホマシティ、ロンドンで6日間かけて行われ、制作チームは本物のカウボーイ、建設作業員、クライマー、そして若者たちをキャスティングすることで、リアリティの追求にフォーカスしました。また、チームはドーチの振付師であるロビー・ブルーとの協力のもと、彼女の魅力的なダンスムーブでフィルムを締めくくりました。

「Behind Every Original」では、スーパーボウルの後に、スターキャストをクイックターン形式で紹介します。6秒間の迫力ある映像で各スターにスポットライトを当て、彼らの名声よりも、各Originalキャストの動きや自己表現に注目します。

このキャンペーンは、ソーシャルメディア、デジタル、店舗、屋外など、あらゆる媒体を活用し、象徴的なリーバイス®製品を中心として、1年を通してOriginalsのバックストーリーを紐解きつつ、より広範なグローバルストーリーの一部とななります。写真は、リーバイス®のデニムを身につけ、歩き出すキャストたちのありのままに舞台裏の瞬間として捉えられ、それぞれのOriginalを形作ったそれぞれの背景やバックストーリーが視覚的に反映されています。

このキャンペーンの構想は、TBWA\Chiat\Day LAとのクリエイティブパートナーシップによって作成されました。

リーバイス®のデニムは、このキャンペーンのまさに中心となるもので、お馴染みのカウボーイスタイルから80年代のミュージックビデオのアイコン、そして現代まで、そのスタイリングはリーバイス®ブランドのレガシーを幅広く網羅しています。ドーチはロースリム・ブーツカット・ジーンズ、ロゼはルーズブーツ・カット・ジーンズにリラックス・フィット・トラッカーを合わせています。シェイ・ギルジャス＝アレクサンダーは578®バギー・ジーンズとリラックス・フィット・トラッカージーンズを着用し、クエストラブは505レギュラー・フィット・ジーンズを着こなしています。ステファニー・ギージンガーはリブケージ・スリム・ジーンズとスーパー・ソフト・ロングスリーブ・ポロシャツのスタイルでまとめています。

多様なスタイルと時代を反映する製品は、リーバイス®ブランドが1世紀以上にわたり、人生の大きな（そして小さな）瞬間の背景にあったことを思い起こさせます。チームは、Originalsならではのオーセンティックスタイルと個性に合うデニムを仕立て、アンバサダーのために特別にデザインされたアイテムも用意しました。例えば、クエストラブのカスタム・デニム・ジャケットやシェイ・ギルジャス＝アレクサンダーのデニム・グローブなどです。

「Backstory」は こちらからご覧ください。

リーバイス®ブランドについて

リーバイス®ブランドは、クラシックなアメリカンスタイルと自然体のクールさを象徴しています。1873年にリーバイ・ストラウスによって立ち上げられて以来、リーバイス®のジーンズは世界で最も認知度の高い衣料品の1つとなり、何世代にもわたって人々の想像力とロイヤリティをとりこにしてきました。現在、リーバイス®ブランドのポートフォリオは、あくなき先駆性とアパレル業界においては類まれなる革新的な精神に突き動かされつつ進化を続けています。リーバイスの主要なデニム製品とアクセサリーのラインナップは110か国以上で販売されており、世界中の人々が自分らしいスタイルを表現する一助となっています。リーバイス®ブランド、製品および店舗に関する詳細は、levi.comをご覧ください。

リーバイ・ストラウスについて

リーバイ・ストラウス（LS&Co.）は、世界最大級のブランドアパレル企業の一社で、デニムウェアの世界的リーダーです。LS&Co.は、Levis®、Levi Strauss Signature™、Beyond Yoga®の各ブランドで、メンズ、レディース、キッズ向けのジーンズ、カジュアルウェア、関連アクセサリーのデザインと販売を行っています。の製品は、チェーン小売店、百貨店、オンラインサイト、そして約3,300店舗のブランド専門店およびショップインショップを通じて、世界120か国以上で販売されています。リーバイ・ストラウスの2025年の純売上高は63億ドルと報告されています。詳細は、http://levistrauss.comをご覧ください。財務ニュースおよび各種発表は、http://investors.levistrauss.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20260208532202/ja/

Contacts

Media Contact:

Levi Strauss & Co.

(415) 501-7777

NewsMediaRequests@levi.com

Source: Levi Strauss & Co.





