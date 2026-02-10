BREWDOG（ブリュードッグ）は、世界中を本当にうまいビールに夢中にさせるため、日々荒波を乗り越え、挑戦を続けるPUNK集団だ。そんなBREWDOGが今回送り出すのが「YUZU DAZE」。ジューシーなHazy IPAに、日本の柑橘“柚子”を掛け合わせた、寒い季節にこそ飲みたくなる特別な一杯だ。ホップ由来のトロピカルな香りと、柚子の爽やかで凛としたアロマが重なり合い、口に含めばフルーティーでなめらかな飲み口が広がる。後味はすっきりとキレがあり、重くなりがちな冬の食卓にも心地よく寄り添う。

YUZU DAZE 商品情報

YUZU DAZE（ユズ・デイズ）

ジューシーでクリーミーなHazy IPAに、柚子の香りと爽やかな酸味を加えたフルーティーな一杯。柑橘の明るさとホップの華やかさが溶け合い、飲みやすく、それでいてしっかりとした飲みごたえも楽しめる。クラフトビールファンはもちろん、フルーティーなビールが好きな人にもおすすめの限定フレーバー。■スタイル：HAZY YUZU IPA■Alc. 5.0% 350ml■参考小売価格（税込）：472円■販売店舗：成城石井 各店※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。予定数量がなくなり次第、終売予定です。

寒さが残る冬の日に、柚子の香りがそっと差し込む一杯を。ジューシーで、爽やかで、飲むたびに気分がほどける味わい。それが、YUZU DAZE。この冬だけの特別な味わいを、ぜひ成城石井で。

他の追随を許さないイギリスNo.1クラフトビールブランド「BREWDOG」

2007年4月、スコットランド北東部に位置するフレイザーバラでブルワリーを創業。欧州各国をはじめとし、米国やアジアを中心に全世界100店舗以上の直営BARを展開する英国No.1*クラフトビールメーカー。数多くのラインナップを誇るBREWDOGの中でも「PUNK IPA」は、BREWDOG誕生のきっかけを作ったビール。この軽やかな黄金色のクラシックビールは、新世界のホップを使って爆発的な風味を生み出した。グレープフルーツ、パイナップル、ライチのようなトロピカルフルーツとキャラメルの香りが漂い、最後にシャープな苦みが残る。このビールがすべての始まりであり、未だ終わりはない。

*Source: Circana UK Off Trade Value Sales 52w/e 12.10.25

It’s me, BREWDOG. (ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社)

ブリュードッグ・カンパニー・ジャパン株式会社

公式HP： https://www.brewdog.jp/公式X： https://x.com/brewdogjapan/公式Instagram： https://www.instagram.com/brewdogjapan/