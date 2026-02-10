¡Ú°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¡Û¡ÖÊÙ¶¯¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìーºß½»8Ç¯¡¦ÃÏ°è³èÀ²½¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¡¢¡È¼ºÇÔ¤ò¹ÎÄê¤·¡¢À¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡É¼¡À¤Âå·¿¸ÄÊÌ³Ø½¬½Î¡Ö¥¸¥§¥Í¥é¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤¬³«¹»
°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô¤Ë¤Æ¡¢°á¾ØÅ¹¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Í¥Þ¥¿¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÃÏ°è³èÀ²½»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÎëÌÚ ²íµ®(°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ï¤ó¤À¤Î¤¿¤Í ÂåÉ½Íý»ö)¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¶µ°é»ö¶È¤È¤·¤Æ¼¡À¤Âå·¿¸ÄÊÌ³Ø½¬½Î¡Ö¥¸¥§¥Í¥é¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー(°Ê²¼¡¢Åö½Î)¡×¤ò³«¹»¤·¡¢¿·µ¬Æþ½ÎÀ¸¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Î¥í¥´
Åö½Î¤Ï¡¢5¶µ²Ê¤Î³ØÎÏ¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤äÎ±³ØÁêÃÌ¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¡×¤È¡¢¼ºÇÔ¤òÎÈ¤Ë¤¹¤ë¡Ö´²ÍÆ¤Ê¿´(Generous)¡×¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤ÇIT³×Ì¿´ü(Windows95È¯Çä»þ)¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿ÎëÌÚ ²íµ®¤¬´Æ½¤¤·¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤ÇÀ¸¤¤ë¡×¤¿¤á¤ÎÅÚÂæºî¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«¹»¤ÎÇØ·Ê¡§ÊÐº¹ÃÍ¶µ°é¤Ø¤Îµ¿Ìä¤È¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¸å²ù¡×¤«¤é
´Æ½¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ ²íµ®¤Ï¡¢1992Ç¯¤«¤é8Ç¯´Ö¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤ËÎ±³Ø¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Í¼ï¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¡×¤ò¸½ÃÏ¤ÇÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï²È¶È¤Ç¤¢¤ë°á¾ØÅ¹¤ò·Ñ¤®¡¢ÃÏ°èºÇÂç¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢¡Ö¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢3¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶µ¤¨°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¸å²ù¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÎëÌÚ¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£´ûÂ¸¤Î¶µ°éÀ©ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÐº¹ÃÍ¤äÀµ²ò¤À¤±¤òµá¤á¤ë¶µ°é¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢È¾ÅÄ»Ô¤Î¶µ°é²ñµÄ°Ñ°÷Ä¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Öº£¤Î³Ø¹»¶µ°é¤Ç¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤¤¤Ê¤é¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤òºî¤í¤¦¡×¤È·è°Õ¡£¡ÖÊÙ¶¯¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¾Íè²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¡¢³ØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¡Ö¿Í´ÖÎÏ¡×¤È¡ÖÂ¿ÍÍÀ¡×¤ò°é¤à¾ì½ê¤È¤·¤Æ¥¸¥§¥Í¥é¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ò³«¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶µ¼¼³°´Ñ
¢£ ¥¸¥§¥Í¥é¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー 3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1.¡Ö¼ºÇÔ¡×¤ò¡Ö¥Çー¥¿¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¸¥§¥Í¥é¥¹¡¦¥á¥½¥Ã¥É °ìÈÌÅª¤Ê³Ø½¬¤Ç¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¨¡á¥À¥á¤Ê¤³¤È¡×¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö½Î¤Ç¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¨¡áÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¡×¤ÈÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Ê¤¼´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤«(·Ð°Þ)¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¹ÔÆ°¤ò²þÁ±¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò½Å»ë¡£¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¡ÖÈ¿Éü±é½¬¡×¤Î½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
2.¡Ö5¶µ²Ê¡×¡Ü¡ÖÀ¤³¦¤Ø¤ÎÈâ(±Ñ²ñÏÃ¡¦Î±³Ø)¡×´ðÁÃ³ØÎÏ(±Ñ¸ì¡¦¿ô³Ø¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿5¶µ²Ê)¤Î¸ÄÊÌ¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±Ñ²ñÏÃ¤òÆ³Æþ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Æ½¤¼Ô¤Î³¤³°·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÖÎ±³ØÁêÃÌ¡×¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£È¾ÅÄ»Ô¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ë¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ï¹¤¯¡¢ÁªÂò»è¤ÏÌµ¸Â¤Ë¤¢¤ë¡×¤³¤È¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
3.»Ò¶¡¤Î¡Ö¥µー¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼«Í³¤Ê¶õ´Ö¡Ö²È¤Ç¤â³Ø¹»¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢Âè»°¤Îµï¾ì½ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼ø¶È¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¼«Í³¥¹¥Úー¥¹¤ò³«Êü¡£½ÉÂê¤ò¤¹¤ë¤â¤è¤·¡¢ÆÉ½ñ¤ò¤¹¤ë¤â¤è¤·¡£°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹Ö»Õ(¥³ー¥¹¥êー¥Àー)¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥êー¥Àー(¥Áー¥Õ)¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦Æ³¤¤Þ¤¹¡£
¶µ¼¼Æâ1
¶µ¼¼Æâ2
¢£ ¥³ー¥¹¥êー¥Àー(´Æ½¤)¾Ò²ð
ÎëÌÚ ²íµ®(¤¹¤º¤ ¤Þ¤µ¤)1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©È¾ÅÄ»Ô½Ð¿È¡£¸ÄÊÌ³Ø½¬½Î ¥¸¥§¥Í¥é¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー ¥³ー¥¹¥êー¥Àー/³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Í¥Þ¥¿ ÂåÉ½¼èÄùÌò/°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ï¤ó¤À¤Î¤¿¤Í ÂåÉ½Íý»ö
¡ÚÎ¬Îò¡Û¹â¹»»þÂå¡¢À®ÀÓÉÔ¿¶¤ÎÃæ¤ÇÌÜÅª¤â¤Ê¤¯ÅÏÊÆ¤¹¤ë¤â¡¢1992Ç¯～2000Ç¯¤Î¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìーÂÚºßÃæ¤ËIT³×Ì¿¤ÈÂ¿Ê¸²½¼Ò²ñ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¤Ë¿¨¤ì¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤¬°ìÊÑ¡£¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£Î©Âç³Ø¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¹»(Ê¸²½¿ÍÎà³Ø)Â´¶È¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï²È¶È¤Î·Ð±Ä²þ³×¤ò¹Ô¤¦Ëµ¤é¡¢ÃÏ°è³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¡£¡ÖÈà´ß²Ö¤Î·ëº§¼°¡×¤Ç¤Î¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¼õ¾Þ(2018)¡¢È¾ÅÄ¾¦¹©²ñµÄ½ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈºÇÍ¥½¨¾Þ(2018)¤Ê¤É¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢È¾ÅÄ»ÔÎ©À®´ä¾®³Ø¹»PTA²ñÄ¹(2021)¡¢È¾ÅÄ»Ô¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¤ò¼Â¸½¤¹¤ë²ñµÄ¡×°Ñ°÷Ä¹(2023)¤òÌ³¤á¡¢¹ÔÀ¯¤Ø¤ÎÄó¸À¤ä¶µ°÷¸þ¤±ÊÙ¶¯²ñ¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¸ø¶µ°é¤Î²þ³×¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¼ÂÀÓ¡ÛNHK¡¢Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ì¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡¢CBC¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÃæÆü¿·Ê¹¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹ Â¾Â¿¿ô
¡ÚÎëÌÚ ²íµ®¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û¡Ö¹â¹»»þÂå¤Î»ä¤Ï¡¢À®ÀÓ¤Ï²¼¤«¤é¿ô¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬Áá¤¤À¸ÅÌ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ìー¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤¬»ä¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë³Ú¤·¤µ¡Ù¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥§¥Í¥é¥¹(Generous)¤È¤Ï¡Ø´²ÍÆ¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¼ºÇÔ¤òµöÍÆ¤·¡¢Â¾¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø´²ÍÆ¤Ê¿Í¡Ù¤ò°é¤Æ¡¢¤³¤³È¾ÅÄ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¯»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×