¥¯¥ê¥¢Ê¬±ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¹âÀÇ½µÊ±ì¥Öー¥¹¤ÎÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥´¥¸¥ã¥Ñ¥ó(ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ÂÅÄ ¸÷¼é)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿µÊ±ì¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÈ¼«¥¢¥ó¥±ー¥È¤Î·ë²Ì¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯4·î¤Î²þÀµ·ò¹¯Áý¿ÊË¡¤Î»Ü¹Ô¤«¤é5Ç¯¤È¤¤¤¦·îÆü¤¬¤¿¤ÄÃæ¤Ç¡¢°û¿©Å¹¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤¬Ê¬±ìÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤ÎµÊ±ì¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£º£²ó¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µÊ±ì¼Ô¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤Î³µÍ×
¡ÚÂÐ¾Ý¼Ô¡Û
Á´¹ñ¤Ë½»¤àµÊ±ì¼Ô602Ì¾(ÃËÀ¡§415Ì¾¡¢½÷À¡§187Ì¾)
(¢¨20Âå¡§32Ì¾¡¢30Âå¡§104Ì¾¡¢40Âå¡§140Ì¾¡¢50Âå¡§177Ì¾¡¢60ºÐ°Ê¾å¡§149Ì¾)
¡þÄ´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¹ÔÆ°ÆÃÀ
¤Þ¤º¤ÏÄ´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤ËµÊ±ì¤Ç¤¤ë°û¿©Å¹¤Ë¹Ô¤¯ÉÑÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍøÍÑÉÑÅÙ
ÁªÂòÍýÍ³
¡Ö¤è¤¯¹Ô¤¯¡×¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤â12.3¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µÊ±ì²ÄÇ½¤Ê°û¿©Å¹¤Ë¤ÏÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢32.1¡ó¤Î¿Í¤Ï¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤/³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÊ±ì²ÄÇ½¤Ê°û¿©Å¹¤ËÆþÅ¹¤·¤¿°Õ¼±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢µÊ±ì²ÄÇ½¤Ê°û¿©Å¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤ÎÍýÍ³¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¤È¡¢µÊ±ì¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò´ð½à¤ËÅ¹¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬58.4¡ó¤ÈÈ¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ëÁê¼ê¤¬µÊ±ì¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢µÊ±ì²ÄÇ½¤ÊÅ¹¤òÁª¤Ö¿Í¤¬Ìó4³ä¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±ÀÊ¼Ô¤ÎµÊ±ì¾õ¶·¤¬°û¿©Å¹Áª¤Ó¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þÅ¹ÆâµÊ±ì¤Ë´Ø¤¹¤ë°õ¾Ý
Å¹Æâ¤Ç¤ÎµÊ±ì²Ä¤Î¤ªÅ¹¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°õ¾Ý
ÉÔ²÷¡¦ÉÔ°ÂÅÀ
Å¹ÆâµÊ±ì²Ä¤Î°û¿©Å¹¤ËÂÐ¤¹¤ë°õ¾Ý¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â°¤¤¡×¡Ö¤ä¤ä°¤¤¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È67.1¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Å¹Æâ¤ÇµÊ±ì¤¬²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹Æâ¤ÇµÊ±ì¤Ç¤¤ë°û¿©Å¹¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²÷¡¦ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ëÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¿©»ö¤ÎËþÂÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤¬58.5¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤ÍèÅ¹µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥Ð¥³¤Î±ì¤¬Éº¤¦´Ä¶¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö°áÉþ¤äÈ±¤Ë¤Ë¤ª¤¤¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤¬·ù¤À¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â52.3¡ó¤È¹â¤¯¡¢±ì¤ä¤Ë¤ª¤¤¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î½ÅÍ×À¤¬²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¹Ô¼Ô¤¬µÊ±ì¼Ô¤ÎºÝ¤Î¿´¾ð
Àè¤Î¥Çー¥¿¤«¤é¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤ËµÊ±ì¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢µÊ±ì²ÄÇ½¤Ê°û¿©Å¹¤¬Áª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤Î¿´¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢²óÅú¼Ô¤âµÊ±ì¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¡ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÉÔ²÷¤À¤¬²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢µÊ±ì²ÄÇ½¤Ê°û¿©Å¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âÁ°¸þ¤¤ÊÍýÍ³¤ÇÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡þÅ¹Æâ¤ÎÍýÁÛ¤ÎµÊ±ì´Ä¶
°û¿©Å¹¤Ë¤ª¤±¤ëÍýÁÛ¤ÎµÊ±ì´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÁÛ¤È¤¹¤ëµÊ±ì´Ä¶
Á´ÌÌ¶Ø±ì¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤òÀê¤á¤ë°ìÊý¡¢Ê¬±ì´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤âÂ¿¤¯¤ª¤ê¡¢²°³°µÊ±ì¤¬11.6¡ó¡¢µÊ±ì¥Öー¥¹¤ÎÀßÃÖ¤¬17.4¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡þµÊ±ìÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤Ê¬±ìÂÐºö¤ò
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡¢µÊ±ì¼Ô¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢µÊ±ì²ÄÇ½¤Ê°û¿©Å¹¤¬Áª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÊ±ìÎ¨¤ÏÇ¯¡¹Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£¸å¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢°ú¤Â³¤µÊ±ì¼Ô¤È¤Î¿©»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖµÊ±ì¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤¬½ÅÍ×¤ÊÈ½ÃÇÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢µÊ±ì´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾ì¹ç¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Å¹Æâ¤Ë¥¿¥Ð¥³¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ä±ì¤¬»Ä¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢Æ±¹Ô¼Ô¤Î¿©»öËþÂÅÙ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¿©»ö²ñÁ´ÂÎ¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µÊ±ì¥Öー¥¹¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÊ¬±ìÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë½ÅÍ×À¤Ïº£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£°û¿©Å¹¤ÎÊ¬±ìÂÐºö¤Ï¡¢¹âÀÇ½µÊ±ì¥Öー¥¹¡Ö¥¹¥âー¥¯¥¯¥ê¥¢¡×¤ò¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥âー¥¯¥¯¥ê¥¢¤Ï¡¢Âç¼ê¥Á¥§ー¥óÅ¹¤ò»Ï¤á°û¿©Å¹¤Ø¤ÎµÊ±ì¥Öー¥¹¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬Â¿¿ô¡£¾®·¿¥µ¥¤¥º¤Ç¾®¤µ¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤ËÆ³Æþ¤Ç¤¤ëµÊ±ì¥Öー¥¹¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤°û¿©Å¹¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª´î¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¯¥È¹©»öÉÔÍ×¡¢¥Ë¥ª¥¤¤âÍÎÉþ¤Ë¤Ä¤«¤º¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÇßÉ²á¤µ¤ì¤¿¶õµ¤¤ÏÇÓ½Ð¸ý¤«¤é¤â¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ë¥ª¥¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê1¿ÍÍÑ¤«¤é4¿ÍÍÑ¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤¼¤ÒÆ³Æþ¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ËÜÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î9Æü～10Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20Âå°Ê¾å¤ÎµÊ±ì¼ÔÃË½÷602Ì¾
