AI¤Ë¤è¤ëÍÑ¸ì½¸¼«Æ°À¸À®¥µー¥Ó¥¹¤ÈHugo¹âÂ®Web¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥ïー¥¯(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾°æ ¹§À¡)¤Ï¡¢AIÅëºÜ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSmartWeb(¥¹¥Þー¥È¥¦¥§¥Ö)¡×¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖAI¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖHugo¹âÂ®Web¹½ÃÛ¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFlowHunt¡×¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈAI¤Ë¤è¤ëÍÑ¸ì½¸¡¦¥Ö¥í¥°µ»ö¤Î¼«Æ°À¸À®¤È¡¢À¤³¦ºÇÂ®¤ÎÀÅÅª¥µ¥¤¥È¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー¡ÖHugo¡×¤Ë¤è¤ë¹âÂ®Web¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤éWeb¸ø³«¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò±¿±Ä¤Î2¥µ¥¤¥È¤Ç¼Â¾ÚºÑ¤ß¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Æ³Æþ¸å¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSmartWeb¡×URL¡§ https://www.smartweb.jp/
¢£¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê
Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈWeb¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¥Ö¥í¥°µ»ö¤äÀìÌçÍÑ¸ì½¸¤ÎºîÀ®¤ËËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤È¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë
¡¦ SEOÂÐºö¤ËÉ¬Í×¤ÊÆâÉô¥ê¥ó¥¯¹½Â¤¤ä¥á¥¿¥Çー¥¿¤ÎÀßÄê¤¬Æñ¤·¤¤
¡¦ WordPress¤Ê¤É½¾Íè¤ÎCMS¤ÏÉ½¼¨Â®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¯¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¤Î´ÉÍý¤¬ÈÑ»¨¤Ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤¤
¡¦ Â¿¸À¸ì¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎºîÀ®¡¦´ÉÍý¤¬º¤Æñ
¡¦ ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤«¤éWeb¥µ¥¤¥È¸ø³«¤Þ¤Ç¤Î¹©Äø¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¢£¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
¡öAI¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ® ― FlowHunt¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈAI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°À¸À®
FlowHunt¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥í¥°µ»ö¡¦Æ°²èÍ×Ìóµ»ö¤ÎºîÀ®¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤¬SmartWeb¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¥Ö¥í¥°µ»ö¤äYouTubeÆ°²è¤ÎÍ×Ìóµ»ö¤òºîÀ®¤Ç¤¡¢Åö¼Ò¤¬AI³èÍÑ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥µー¥Á¤«¤é¼¹É®¡¢¹»Àµ¤Þ¤Ç¤òAI¤Ç¼«Æ°²½¤·¡¢µ»öºîÀ®»þ´Ö¤ò70¡óºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÑ¸ì½¸À©ºî¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÍÑ¸ì¤ÎÃê½Ð¤«¤éÍÑ¸ì½¸¸¶¹Æ¤ÎºîÀ®¤Þ¤Ç¤òÅö¼Ò¤¬¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÅö¼Ò¤ÎHugo¹âÂ®Web¹½ÃÛ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÍÑ¸ì½¸¥ー¥ïー¥É¤ÎSEOÆâÉô¥ê¥ó¥¯¹½ÃÛ¡¢SEO¥á¥¿¥Çー¥¿¤Î¼«Æ°ÉÕÍ¿¡¢Â¿¸À¸ì¤Ç¤Î¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¡§
¤ªµÒÍÍ¼«¿È¤ÇSmartWeb¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éºîÀ®¡§
¡¦ ¥Ö¥í¥°µ»ö¤ÎºîÀ®¡§¥ー¥ïー¥É¤«¤éµ»ö¹½À®¡¦ËÜÊ¸¤ò¼«Æ°ºîÀ®
¡¦ Æ°²èÍ×Ìóµ»ö¤ÎºîÀ®¡§YouTubeÆ°²è¤«¤éÍ×Ìóµ»ö¤ò¼«Æ°ºîÀ®
Åö¼Ò¤¬¼õÂ÷À©ºî¡§
¡¦ ÀìÌçÍÑ¸ì½¸¤ÎÀ©ºî¡§¶È³¦ÆÃÍ¤ÎÍÑ¸ì¤òAI¤¬Ä´ºº¡¦²òÀâÊ¸¤òºîÀ®¡¢500¸ì～ÂÐ±þ
Hugo¹âÂ®Web¹½ÃÛ¤È¤ÎÊ»ÍÑ»þ¡§
¡¦ SEOÆâÉô¥ê¥ó¥¯¹½ÃÛ¡§ÍÑ¸ì½¸¤Î¥ー¥ïー¥É¤ò¥Ö¥í¥°µ»ö¤ä¥µ¥¤¥ÈÆâ¥Úー¥¸¤«¤éÆâÉô¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥óÉ¾²Á¤ò¸þ¾å
¡¦ SEO¥á¥¿¥Çー¥¿¼«Æ°ÉÕÍ¿¡§¥¿¥¤¥È¥ë¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡¢¹½Â¤²½¥Çー¥¿¤ò¼«Æ°ÀßÄê
¡¦ Â¿¸À¸ìÆ±»þºîÀ®¡§ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¸À¸ì¤Ç¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ¸À®¡¦¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¤¬²ÄÇ½
¡öHugo¹âÂ®Web¹½ÃÛ ― À¤³¦ºÇÂ®¤ÎÀÅÅª¥µ¥¤¥È¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー
Go¸À¸ì¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿Hugo¤Ï¡¢¥ß¥êÉÃÃ±°Ì¤Ç¥Úー¥¸¤òÀ¸À®¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂ®¤ÎÀÅÅª¥µ¥¤¥È¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー¤Ç¤¹¡£¥Çー¥¿¥Ùー¥¹ÉÔÍ×¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¤òÇÓ½ü¤·¡¢CDNÇÛ¿®¤Ë¤è¤ëÄ¶¹âÂ®É½¼¨¤ò¼Â¸½¡£AWS Amplify¤Ë¤è¤ë¥µー¥Ðー¥ì¥¹¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈGitHubÏ¢·È¤Î¼«Æ°¥Ç¥×¥í¥¤¤Ç¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¹¹¿·¤òÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±Ç¤·¤Þ¤¹¡£1Password¡¢Let's Encrypt¡¢Cloudflare¤Ê¤ÉÀ¤³¦17Ëü°Ê¾å¤Î¥µ¥¤¥È¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§¡§
¡¦ Ä¶¹âÂ®É½¼¨¡§¥Úー¥¸À¸À®¤¬¥ß¥êÉÃÃ±°Ì¤Ç´°Î»¡¢CDNÇÛ¿®¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¹âÂ®¥¢¥¯¥»¥¹
¡¦ ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡§¥Çー¥¿¥Ùー¥¹ÉÔÍ×¤Î¤¿¤áSQL¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥óÅù¤Î¹¶·â¥ê¥¹¥¯¥¼¥í
¡¦ Äã¥³¥¹¥È±¿ÍÑ¡§¥µー¥Ðー¥ì¥¹¹½À®¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥é¥³¥¹¥È¤òÂçÉýºï¸º
¡¦ Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¡§Hugo¤Î¹ñºÝ²½µ¡Ç½¤ÇÊ£¿ô¸À¸ì¥µ¥¤¥È¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¹½ÃÛ
¡¦ ¼«Æ°¥Ç¥×¥í¥¤¡§GitHubÏ¢·È¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¹¹¿·¤ò¼«Æ°È¿±Ç
¡¦ ¥Ðー¥¸¥ç¥ó´ÉÍý¡¦´Ä¶´ÉÍý¡§GitHub¤Ë¤è¤ëÊÑ¹¹ÍúÎò¤ÎÄÉÀ×¤È¡¢¥Ö¥é¥ó¥Á±¿ÍÑ¤Ë¤è¤ëËÜÈÖ´Ä¶¡¦¸¡¾Ú´Ä¶¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½
PageSpeed Insights¤Î¥µ¥¤¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Â¬ÄêÃÍ
¿Þ1 PageSpeed Insights¤Î¥µ¥¤¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Â¬ÄêÃÍ
¢£³èÍÑ»öÎã ― ¼«¼Ò2¥µ¥¤¥È¤Ç¼Â¾ÚºÑ¤ß
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò¼«¼Ò±¿±Ä¤Î2¤Ä¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç³èÍÑ¤·¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»öÎã1¡ÛSmartWeb¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://www.smartweb.jp/
ÍÑ¸ì½¸URL¡§ https://www.smartweb.jp/ja/glossary/
ÍÑ¸ì½¸¡¡ ¡§ AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ØÏ¢ 1,200¸ì°Ê¾å(Æü±ÑÎ¾¸À¸ì)
ÂÐ±þ¸À¸ì ¡§ ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¤Î2¸À¸ì´°Á´ÂÐ±þ
SEO³èÍÑ¡¡¡§ ÍÑ¸ì½¸¥ー¥ïー¥É¤ò¥Ö¥í¥°µ»ö¡¦¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¤«¤é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆâÉô¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¥È¥Ô¥«¥ë¥ªー¥½¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÎ©
¹½ÃÛµ»½Ñ ¡§ Hugo ¡Ü AWS Amplify ¡Ü CloudFront ¡Ü GitHub
¡Ú»öÎã2¡ÛIDR SolutionsÀ½ÉÊ¥µ¥Ýー¥È¥Ýー¥¿¥ë
¥µ¥¤¥ÈURL ¡§ https://idr-portal.intwk.co.jp/ja/
ÍÑ¸ì½¸URL ¡§ https://idr-portal.intwk.co.jp/ja/glossary/
ÍÑ¸ì½¸¡¡¡¡¡§ PDF³«È¯¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥È½èÍý´ØÏ¢ 1,325·ï(ÆüËÜ¸ì)
¥µ¥¤¥ÈÆâÍÆ¡§ ±Ñ¹ñIDR Solutions¼ÒÀ½ÉÊ(BuildVu¡¢JPedal¡¢JDeli)¤Î¥µ¥Ýー¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤ÈPDF´ØÏ¢ÍÑ¸ì½¸¤òÅý¹ç¤·¤¿¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
¹½ÃÛµ»½Ñ¡¡¡§ Hugo ¡Ü AWS Amplify ¡Ü CloudFront ¡Ü GitHub
Î¾¥µ¥¤¥È¹ç·×¤Ç2,500¸ì°Ê¾å¤ÎÍÑ¸ì½¸¤òAI¤ÇÀ¸À®¤·¡¢Hugo¹âÂ®Web¹½ÃÛ¤Ç¸ø³«¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢É½¼¨Â®ÅÙ¡¢ÍÑ¸ì½¸¤ÎÉÊ¼Á¡¢Â¿¸À¸ìÂÐ±þ¡¢SEOÆâÉô¥ê¥ó¥¯¹½Â¤¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡¦ÎÁ¶â
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§AI¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¡¦Web¹½ÃÛ(SmartWeb¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó)
Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)
ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡§¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤´ë¶È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹âÂ®¡¦¥»¥¥å¥¢¤ÊWeb¥µ¥¤¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤´ë¶È
¡ã³Æ¥µー¥Ó¥¹¤Î½é´üÈñÍÑ(ÀÇÊÌ)¡¿·î³ÛÈñÍÑ(ÀÇÊÌ)¡ä
AI¥Ö¥í¥°µ»öºîÀ®¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§100,000±ß～¡¿10,000±ß～
ÍÑ¸ì½¸ºîÀ®¥µー¥Ó¥¹(500¸ì～)¡§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
Hugo¹âÂ®Web¹½ÃÛ¡¦±¿ÍÑ¡¡¡¡¡¡¡§200,000±ß～¡¿10,000±ß～
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇÊÌ¤Ç¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÊÈñÍÑ¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¤´Í×·ï¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÍÑ¸ì½¸¤Ï¥Æ¥¥¹¥È·Á¼°¤«¤éHugo¤Ë¤è¤ëWeb¥µ¥¤¥È¹½ÃÛ¤Ç¤ÎÇ¼ÉÊ¤Þ¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
Åö¼Ò¤Ï¡¢AI¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¡¦Web¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¶¯²½¤ÈDX¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼ïÎà¤ä¸À¸ì¤Î³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò´ð¤ËAIµ¡Ç½¤Î²þÁ±¤È¿·µ¡Ç½¤Î³«È¯¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢URL
SmartWeb¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.smartweb.jp/
SmartWebÍÑ¸ì½¸¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.smartweb.jp/ja/glossary/
IDR Solutions¥Ýー¥¿¥ë¡§ https://idr-portal.intwk.co.jp/ja/
IDR SolutionsÍÑ¸ì½¸¡¡¡§ https://idr-portal.intwk.co.jp/ja/glossary/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿ー¥ïー¥¯
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾°æ ¹§À¡
½êºßÃÏ¡§ ¢©107-0061¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3ÃúÌÜ6ÈÖ7¹æ ÀÄ»³¥Ñ¥é¥·¥ª¥¿¥ïー11³¬
ÀßÎ©¡¡¡§ 1990Ç¯10·î1Æü
URL¡¡ ¡§ https://www.smartweb.jp/ ¡¡¡¿¡¡ https://www.intwk.co.jp/
¡ã»ö¶ÈÆâÍÆ¡ä
Åö¼Ò¤Ï¡¢AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢À½ÉÊ¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡§Quality Unit¼ÒÀ½ÉÊ(LiveAgent)¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¤¢¤ëAiMingle¼ÒÀ½ÉÊ(FlowHunt)¤ÎÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹
¡¦ PDF´ØÏ¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡§±Ñ¹ñIDR Solutions¼ÒÀ½ÉÊ(BuildVu¡¢JPedal¡¢JDeli)¤ÎÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹
¢¨LiveAgent¤ÏQuality Unit¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨FlowHunt¤ÏAiMingle¼Ò(Quality Unit¼Ò¥°¥ëー¥×)¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨BuildVu¡¢JPedal¡¢JDeli¤ÏIDR Solutions¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨Hugo¤ÏÀÅÅª¥µ¥¤¥È¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾µºÜ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£