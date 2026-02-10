¥¬ー¥Ç¥ó²È¶ñ¡õ¥ê¥¾ー¥È·Ï²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉKayu style¤¬¡ÖÂè54²ó¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¥çー¡×¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼ÒBS¥µ¥Ýー¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥¬ー¥Ç¥ó²È¶ñ¡õ¥ê¥¾ー¥È·Ï²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉKayu style(ËÜ¼Ò¡§·²ÇÏ¸©Í¸³Ú·´¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²¬ÅÄ ±ÑÌÀ)¤Ï¡¢2026Ç¯2·î17Æü(²Ð)¤«¤é20Æü(¶â)¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥ÈÀ¾Å¸¼¨¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¡¦°û¿©¡¦µë¿©¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¡ÖÂè54²ó¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥·¥çー¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á°²ó²ñ³«ºÅ»þ¤ÎKayu styleÅ¸¼¨¥Öー¥¹(1)
¢þ¥¬ー¥Ç¥ó²È¶ñ¡õ¥ê¥¾ー¥È·Ï²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ØKayu style¡Ù
¥¬ー¥Ç¥ó²È¶ñ¡õ¥ê¥¾ー¥È·Ï²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉKayu style¤Ï¡Ø365DAYS RESORT¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢250¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²°³°¡¦²°ÆâÍÑ¥ê¥¾ー¥È·Ï²È¶ñ¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¡£³¤³°¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Î²È¶ñ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÄó·È¹©¾ì¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë°ìÈÌÅª¤Ê²°³°²È¶ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï²è°ì²½¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Kayu style¤Î¥¬ー¥Ç¥ó²È¶ñ¡õ¥ê¥¾ー¥È·Ï²È¶ñ¤Ï¡¢²°³°¤Ç¤â²°Æâ¤Ç¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ÅÍÍ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î²È¶ñÅ¸¼¨²ñ¤ä¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç¹â¤¤¤´É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò¼«¼Ò¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥¤¥º¥ªー¥Àー¤ä»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤¿ÆÃÃíÀ½ºî¤äOEM¤Ê¤É¤âÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¬ー¥Ç¥ó²È¶ñ¡õ¥ê¥¾ー¥È·Ï²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¡ØKayu style¡Ù
¢þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¿¢ºÏ¡¦»Ü¹©¤â¤¹¤Ù¤Æ¼«¼Ò¤Ç¹Ô¤¦¡¢Kayustyle¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Öー¥¹¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Kayu style¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBS¥µ¥Ýー¥È¤Ï¡¢²È¶ñ»ö¶ÈÉô(Kayu style)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ä¶À°È÷¡¦ÂðÃÏÂ¤À®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ÅÚÌÚ²òÂÎ»ö¶È¡¢ÃíÊ¸½»Âð¡¦Ê¬¾ù½»Âð¤ÎÀß·×·úÃÛ¡¦ÈÎÇä¤ò¤¹¤ë½»Âð»ö¶È(Kayu style ¥Ï¥¦¥¹)¡¢½»Âð³°¹½¤ä²°³°¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Ô¤¦¿¢ºÏ»ö¶È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¶ÈÌ³¤ò¼«¼Ò¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥·¥çー¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤â¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¿¢ºÏ¡¦»Ü¹©¤Þ¤Ç¼«¼Ò¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó²ñ³«ºÅ»þ¤ÎKayu styleÅ¸¼¨¥Öー¥¹(2)
¢þKayu style ¥Öー¥¹ 5¤Ä¤Î¤³¤À¤ï¤êWORKS
¢¡¤³¤À¤ï¤ê(1)Å¸¼¨¥¢¥¤¥Æ¥à¡§¿·¾¦ÉÊÈ¯É½¡ª2026New Collection
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î½»Âð¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Æ¥é¥¹¤ä¥Ð¥ë¥³¥Ëー¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ë¹ç¤ï¤»¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥â¥Ç¥ë¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¡£¤Þ¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¤Ê¤ÉÃ±Ä´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¬ー¥Ç¥ó²È¶ñ¤ò¡¢New Collection¤Ç¤Ï¥ê¥¾ー¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ï¥¤¥Èー¥ó¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ç²°³°¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤È¡¢²°Æâ¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Èµ¡Ç½À¤ò°Õ¼±¤·¤¿2026New Collection¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Kayu style 2026 New Collection(Å¸¼¨¾¦ÉÊ°ìÎã)
¢¡¤³¤À¤ï¤ê(2)Green Works(¿¢ºÏ)¡§¼ÒÄ¹¼«¤é³¤³°¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¸·Áª¤·¤¿¿¢ºÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Kayu style¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒBS¥µ¥Ýー¥È¤Ï¡¢½»Âð³°¹½¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Î¿¢ºÏ¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¿¢ºÏ¡¦ÇÀ±à»ö¶È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÚÌÚ²òÂÎ»ö¶ÈÉô¤ä½»Âð»ö¶ÈÉô¡¢²È¶ñ»ö¶ÈÉô¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÊ£¹ç´ë¶È¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢¿¢ºÏ¶È³¦¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤äÄêµÁ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ä¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é´õ¾¯¤Ê¿¢Êª¤òÍ¢Æþ¡¦À¸»º¤·¡¢¸Ä¿Í½»Âð¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥«¥Õ¥§¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¡¢Only One¤Î¥ê¥¾ー¥È·Ï¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿¢ºÏ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·úÃÛ¡¦²È¶ñ¤È¹ç¤ï¤»¤¿¶õ´ÖÎÐ²½¡¦¾¦ÉÊ³«È¯¡¦¿¢ºÏ´ÉÍý¤Ê¤É¤â¼«¼Ò¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤éÄ¾Í¢Æþ¤·¤¿¿¢ºÏ¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚBS¥µ¥Ýー¥È ¿¢ºÏ¡¦ÇÀ±à»ö¶È¡ÛÌó3¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤ÎÉßÃÏ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´õ¾¯¿¢Êª¤ò¼«¼Ò¤Ç°ì³ç´ÉÍý
²¬ÅÄ¼ÒÄ¹¼«¤é¥×¥é¥ó¥È¥Ï¥ó¥¿ー¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÁª¤ÓÈ´¤¤¤¿¿¢ºÏ¤òÄ¾Í¢Æþ
¡ÚKayu style¥Ï¥¦¥¹¡ÛÂÀÅÄ½»ÂðÅ¸¼¨¾ì¤Ç¤Î¼«¼Ò»Ü¹©¤Î³°¹½¿¢ºÏ(¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä¹Ã«Àî·ÃÈþ)
¡Ú¥Û¥Æ¥ëÇ¼ÉÊ»öÎã¡Û¼ùÎðÌó200Ç¯ ¸ÅÌÚ¥ª¥êー¥Ö ²Ï¸ý¸Ð Ë¿¥Û¥Æ¥ë¥í¥Óー
¢¡¤³¤À¤ï¤ê(3)Stone Works(ÀÐºà)¡§¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤«¤éÄ¾Í¢Æþ¡ª¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥ê¥¾ー¥È¶õ´Ö¤ò±é½Ð¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¥Ð¥êÅç¤òÂåÉ½¤È¤·¤¿¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ð»³¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¿¤áÅ·Á³ÀÐ¤Î»º½Ð¤âÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿ôÂ¿¤¯¤ÎºÎ·¡¾ì¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ÒÄ¹¼«¤é¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÆÃ¤Ë¼Á¤Î¤¤¤¤Å·Á³ÀÐ¤òÄ¾ÀÜÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Kayu style ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡¢¡Ø¥ê¥¾ー¥È¡á¼«Á³¤È¤ÎÄ´ÏÂ¡Ù¤ò°Õ¼±¤·¤¿Å·Á³ÀÐ¤Ë¤â¤´ÃåÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥ïÅçºÎ·¡¾ì(¹Å¼Áº½´ä)
²¬ÅÄ¼ÒÄ¹¼«¤é¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¸·Áª¤·¤¿ºÎÀÐ¾ì¤Ç¡¢Äê´üÅª¤ËÉÊ¼Á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¡¤³¤À¤ï¤ê(4)Floor Works(¾²ºà)¡§Kayu style ¡ß ¥¨ー¥Óー¥·ー¾¦²ñ
¾²ºà¤Ë¤Ï1954Ç¯ÀßÎ©¤Î·úÃÛ»ñºà¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨ー¥Óー¥·ー¾¦²ñ¤Î¥¤¥ó¥Ýー¥È¡¦¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥¿¥¤¥ë¤ò»ÈÍÑ¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÀÐºà¤ÈÂçÍýÀÐ¤ÎÀöÎý¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢Kayu style¤Î¥ê¥¾ー¥È·Ï²È¶ñ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ê¥¾ー¥È¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿µ¡Ç½À¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢³ê¤é¤«¤ÊÉ½ÌÌ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¹üºà¤Î¸ú²Ì¤Ç³ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢ËÉ³êÀ¤ÈÀ¶ÁÝÀ¤ÎÎ¾Êý¤Îµ¡Ç½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²°³°¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¡ÚÅ¸¼¨¥Öー¥¹¾²ºà¡Û¥¨ー¥Óー¥·ー¾¦²ñ Karnis ¥«¥ë¥Ë¥¹
¢¡¤³¤À¤ï¤ê(5)Design Works(¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó)¡§Kayu style ¥Ç¥¶¥¤¥Êー Ä¹Ã«Àî ·ÃÈþ
Kayu style¤Î²È¶ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Þ¤à¡¢¶õ´Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¡£¹âµé¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ô¥£¥é¤Ê¤É¤ÎÆÃÃí¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥×¥é¥ó¡¦¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¡¢¶õ´Ö±é½Ð¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ø²È¶ñ¤È¼«Á³¤È¤ÎÄ´ÏÂ¡Ù¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Ç³¤³°¤«¤éÄ¾ÀÜ»ÅÆþ¤ì¤¿µ®½Å¤Ê¿¢ºÏ¤ÈÀÐºà¡¢¸÷¤È±Æ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥ê¥¾ー¥È¶õ´Ö¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó²ñ³«ºÅ»þ¤ÎKayu styleÅ¸¼¨¥Öー¥¹¤ò¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
Kayu style¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²È¶ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö
¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¿¢ºÏ¤ò¸½ÃÏ¤Ç¼«¤éÁªÄê(¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢ÃÏÊý)
Kayu style ¥Ï¥¦¥¹ ºë¶Ì»ÙÅ¹¤Î¶õ´Ö¥³ー¥Ç¥Íー¥È
¢þ¤´Íè¾ì¼ÔÍÍ¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´Íè¾ì¼ÔÍÍ¸ÂÄê¤ÇKayu style¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥³¥Ã¥È¥ó¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÆüËÜÈ¯¥¬ー¥Ç¥ó²È¶ñ&¥ê¥¾ー¥È²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥ÉKayu style¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÂè54²ó ¹ñºÝ¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥·¥çー¡×
³«ºÅÆüÄø ¡§ 2020Ç¯2·î17Æü(²Ð)～20Æü(¶â)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10:00～17:00(ºÇ½ªÆü¤Ï16:30¤Þ¤Ç)
³«ºÅ¾ì½ê ¡§ Åìµþ¥Ó¥Ã¥¯¥µ¥¤¥ÈÀ¾Å¸¼¨Åï2¥Ûー¥ë ¥Öー¥¹NO.G-39
»öÁ°ÅÐÏ¿¤ÇÆþ¾ìÎÁÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô»öÁ°ÅÐÏ¿¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Íè¾ì¼Ô»öÁ°ÅÐÏ¿¥µ¥¤¥È¤Ï¥³¥Á¥é
https://hcj.jma.or.jp/visitor/