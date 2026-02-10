¡Ú¥¤¥ó¥É3.7²¯¿Í¤ÎZÀ¤Âå»Ô¾ì¤Ø¡ÛSuper Sugoii¡¢¥¤¥ó¥ÉºÇÂçµé¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡Ö¥à¥ó¥Ð¥¤¡¦¥³¥ß¥³¥ó2026¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¸»Ù±ç¤ò³«»Ï
ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥¤¥ó¥É»Ô¾ì»²Æþ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëSuper Sugoii(¥¹ー¥Ñー¥¹¥´¥¤)(½êºßÃÏ¡§¥¤¥ó¥É¡¦¥à¥ó¥Ð¥¤¡¢ÂåÉ½¡§¥é¥Á¥¿¡¦¥µ¥Ï)¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎIP¥Û¥ë¥Àー¤ª¤è¤ÓB2C¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Î¸½ÃÏ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¥à¥ó¥Ð¥¤¡¦¥³¥ß¥³¥ó2026¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¸»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢2017Ç¯¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤ÎÂç¼ê½ÐÈÇ¼Ò¤äÂç¼ê¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È´ë¶È¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ë¡¿ÍÀßÎ©¤Ê¤É¤Î½é´üÅê»ñ¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¼ãÇ¯ÁØ»Ô¾ì¤Ø¤Î¼ÂÀïÅª¤Ê»²Æþ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯12·î³«ºÅ¤Î¥Ç¥êー¥³¥ß¥³¥ó¤ÎÍÍ»Ò 1
¢£¥à¥ó¥Ð¥¤¡¦¥³¥ß¥³¥ó2026¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥à¥ó¥Ð¥¤¡¦¥³¥ß¥³¥ó¤Ï¡¢Comic Con India(¥³¥ß¥³¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢)¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥ó¥ÉºÇÂçµé¤Î¥Ý¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£2Æü´Ö¤ÇÌó5Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²°Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¿ï°ì¤Î¥¨¥ó¥¿¥áÅÔ»Ô¥à¥ó¥Ð¥¤¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥à¥ó¥Ð¥¤¡¦¥³¥ß¥³¥ó2026³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡¦³«ºÅÆü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯5·î9Æü(ÅÚ)¡¦10Æü(Æü)
¡¦²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ JIO WORLD CONVENTION CENTRE(¥à¥ó¥Ð¥¤)
¡¦¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò(Æ°²è)¡§ https://youtu.be/BEK3ZP3-bBw
¢£Äó¶¡ÇØ·Ê¡§2025Ç¯ÀÇÀ©²þÀµ¤òµ¡¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¼ûÍ×
2025Ç¯¤Î¥¤¥ó¥É½êÆÀÀÇË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¼ãÇ¯ÁØ(ZÀ¤Âå)¤Î²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËÄì¾å¤²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¸ý¤ÎÌó68¡ó¤¬35ºÐÌ¤Ëþ¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¢¥³¥¹¥á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÅù¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿ÁØ¡×¤«¤é¡ÖZÀ¤ÂåÁ´ÂÎ¡×¤Ø¤ÈµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¸½ÃÏ¤ÎÊ£»¨¤ÊË¡µ¬À©¡×¤ä¡ÖË¡¿ÍÀßÎ©¤Î¥³¥¹¥È¡×¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê»²Æþ¾ãÊÉ¤Ç¤¹¡£Super Sugoii¤Ï¡¢¡ÖËÜ³Ê¿Ê½Ð¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¤¬¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢ÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤È¸½ÃÏ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡ÖºÇ½é¤Î°ì¼ê¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î³«ºÅ¤Î¥Ç¥êー¥³¥ß¥³¥ó¤ÎÍÍ»Ò 2
¢£ËÜ¥µー¥Ó¥¹3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1.¡ÖË¡¿ÍÀßÎ©ÉÔÍ×¡×¤Ë¤è¤ëÄã¥ê¥¹¥¯¤Ê»Ô¾ì¸¡¾Ú
ÈÑ»¨¤Ê¸½ÃÏË¡¿Í¤ÎÀßÎ©¤òÂÔ¤¿¤º¡¢ºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¸½ÃÏ¤ÎÀ¸¤ÎÈ¿±þ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½é´üÅê»ñ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾ÍèÅª¤ÊËÜ³ÊÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿È½ÃÇºàÎÁ(¥Çー¥¿)¤ò¼èÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2.ÀïÎ¬ºöÄê¤«¤é¡Ö¸½ÃÏ¼ÂÌ³¡×¤Þ¤ÇÆüËÜ¸ì¤Ç´°·ë¥µ¥Ýー¥È
¥¤¥ó¥ÉÆÃÍ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÀ¸³è½¬´·¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÀïÎ¬¤òÆüËÜ¸ì¤ÇºöÄê¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー³èÍÑ¡¢¥Öー¥¹±¿±Ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ´ÉÍý¡¢ÈÎÏ©³«Âó¤Þ¤Ç¡¢¸½ÃÏµòÅÀ¤Î¼«¼Ò¥Áー¥à¤¬Ä¾ÀÜ»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
3.¼ÂÀïÅª¤Ê¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¥ì¥Ýー¥È¡×¤ÎÄó¶¡
½ÐÅ¸¸å¤ÎÀ®²ÌÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÆ°¸þ¤ä¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¡£ÄêÎÌ¡¦ÄêÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤Ë·Ò¤¬¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê»Ô¾ì»Ø¿Ë¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ´ë¶È¥Öー¥¹¤ÎÍÍ»Ò
¢£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Î²ÄÇ½À¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¤
¡¦ËÜ³Ê¿Ê½Ð¤ÎÁ°¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÈ¿±þ¤ä²Á³Ê¼õÍÆÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤
¡¦¼¡À¤Âå(ZÀ¤Âå¡¦¦ÁÀ¤Âå)¤Ø¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë
¥¢¥Ë¥áÇÛ¿®´ë¶È¥Öー¥¹¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¢£¤´ÍøÍÑ¤ÎÎ®¤ì
1.ÌµÎÁ¿ÇÃÇ¡¡¡¡¡¡¡§ÀìÌç²È¤¬µ®¼Ò¤Î²ÝÂê¤ò»Ç¤¤¡¢ºÇÅ¬¤Ê»²Æþ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£
2.¼Â¹Ô·×²è¡¡¡¡¡¡¡§ÌÜÅª(Ç§ÃÎ³ÈÂç¡¢¥Æ¥¹¥ÈÈÎÇäÅù)¤Ë±þ¤¸¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦ÈÎÂ¥»Üºö¤òºöÄê¡£
3.¸½ÃÏ¼Â¹Ô¡¦Âå¹Ô¡§µ¬À©ÂÐ±þ¡¢Í¢Á÷¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ´ÉÍý¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò°ì³ç¤·¤ÆÂå¹Ô¡£
4.À®²ÌÊ¬ÀÏ¡¡¡¡¡¡¡§¼Â»Ü·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê¿Ê½ÐÀïÎ¬¤Ë¸þ¤±¤¿²þÁ±Äó°Æ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á´ØÏ¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥Öー¥¹
¢£»²¹Í¡§¥¤¥ó¥ÉÁ´ÅÚ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ëÆüËÜ´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È
¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÏÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¼ûÍ×¤ËÈ¼¤¤¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¿ô¤¬Ç¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¥ß¥³¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢(Comic Con India)
¥¤¥ó¥ÉºÇÂçµé¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡£2025-2026Ç¯¤ÏÁ´11ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¡£
¥Ç¥êー¡¢¥à¥ó¥Ð¥¤¡¢¥Ù¥ó¥¬¥ëー¥ë¡¢¥Ï¥¤¥Ç¥é¥Ðー¥É¡¢¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¡¢¥³¥ë¥«¥¿¡¢¥×¥Í¡¢¥¸¥ã¥¤¥×ー¥ë¡¢¥¤¥ó¥Éー¥ë¡¢¥³¥Á¡¢¥°¥ï¥Ï¥Æ¥£
¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢(Anime India)
ÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢2025Ç¯¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È
2026Ç¯¤Ï4ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅÍ½Äê
¥³¥ë¥«¥¿¡¢¥Ç¥êー(2026Ç¯6·î)¡¢¥à¥ó¥Ð¥¤(2026Ç¯9·î)¡¢¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤(2026Ç¯11·î)¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥Ð(Japan Habba)
¥Ù¥ó¥¬¥ëー¥ë¤Ç20Ç¯°Ê¾å³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜº×¤ê
2027Ç¯1·î³«ºÅÍ½Äê
¡¦¥³¥ó¥Ë¥Á¥ï¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó(Konnichiwa Japan) - ¥Ç¥êー
¡¦¥ª¥¿¡¦¥È¥¦¥¥ç¥¦(Ota TOKYO) - ¥Ç¥êー(2026Ç¯11·î)
Â¾Â¿¿ô
¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¿ôÍè¾ì
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§Super Sugoii(¥¹ー¥Ñー¡¦¥¹¥´¥¤)
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¡¡¥é¥Á¥¿¡¦¥µ¥Ï
½êºßÃÏ¡¡¡§¥à¥ó¥Ð¥¤¡¢¥¤¥ó¥É(Mumbai, India)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆüËÜ¤È¥¤¥ó¥É¤ò·Ò¤°»Ô¾ì»²Æþ»Ù±ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼Â¹Ô»Ù±ç