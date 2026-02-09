¡ÚÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¡Û¼á Å°½¡ÁíÄ¹¡Ê½¡¶µ³Ø¼Ô¡Ë¡¢¾®À¾ À»»Ò³ØÄ¹¡ÊÀº¿À²Ê°å¡¦¸øÇ§¿´Íý»Õ¡Ë¡¢ËÜÂ¿ Í¦¶µ¼ø¡ÊÄÌ¿®¶µ°éÉôÄ¹¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¡¡£²¡¿22ÄÌ¿®¶µ°éÉô¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÀ¤³¦¤Î¹¬¤»¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë¡£¡×¤È¤Ï¡©¤ò³«ºÅ
ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¦À¾Åìµþ»Ô¡Ë¤Ï¡¢£²·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÉðÂ¢ÌîÂç³ØÄÌ¿®¶µ°éÉô¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ú¡ÖÀ¤³¦¤Î¹¬¤»¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë¡£¡×¤È¤Ï¡©¡Û¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Àè¹Ô¤¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¼«¿È¤Î¿´¤ä»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸½¼Â¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½¡¶µ¡×¤È¡Ö¿´Íý³Ø¡Ê²Ê³Ø¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»ý¤ÄÂè°ì¿Í¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀìÌçÅª¸«ÃÏ¤«¤é¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
Âè°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢½¡¶µ³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤äÃø½ñ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ©¶µ¤ÎÃÎ·Ã¤ò¸½Âå¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¼á Å°½¡ÁíÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö¡È»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¤È¸þ¤¹ç¤¦¡×¤ÈÂê¤·¡¢¸ÅÍè¤è¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Ê©¶µ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ë³ëÆ£¤ä¶ì¤·¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤ë»×¹ÍË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂèÆóÉô¤Ç¤Ï¡¢Àº¿À²Ê°å¡¦¸øÇ§¿´Íý»Õ¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥È¥é¥¦¥Þ¥±¥¢¤äÈÈºáÈï³²¼Ô»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¾®À¾ À»»Ò³ØÄ¹¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö¿´ÍýÎÅË¡¤Ë¤ª¤±¤ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¤Ï¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿´¤ÎÀìÌç²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ä¿´¤Î½ý¤È¤ÎÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¿®¶µ°éÉôÄ¹¤ÎËÜÂ¿Í¦¶µ¼ø¤ò¸ò¤¨¤¿ÆÃÊÌÅ¤ÃÌ¡Ê¤Æ¤¤¤À¤ó¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£ ËÜ³Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀ¤³¦¤Î¹¬¤»¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢³ØÌä¤ÎÎÎ°è¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼Ò²ñ¤Ç¤É¤¦À¸¤¡¢¤É¤¦¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤ÏÂÐÌÌ¡ÊÉðÂ¢Ìî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/335_1_78a07738157bddddf8e66d3b18b113ed.jpg?v=202602100921 ]
¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à :
https://edisone.jp/mut-sinpo
¿½¹þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤¤¤·¤Ï²¼µ¤ÎQR¥³ー¥É¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/335_2_0754ca12a4d9c3d1da36a0fe029d7586.jpg?v=202602100921 ]
¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¢£¼á Å°½¡¡ÊÉðÂ¢ÌîÂç³Ø ÁíÄ¹¡Ë
ÁÎÎ·¡£½¡¶µ³Ø¼Ô¡£ÉðÂ¢ÌîÂç³ØÁíÄ¹¡£Áê°¦³Ø±à³Ø±àÄ¹¡£ÆüËÜ½¡¶µ³Ø²ñ¾ïÌ³Íý»ö¡£¾ôÅÚ¿¿½¡ËÜ´ê»ûÇÉÇ¡Íè»û½»¿¦¡£ÂçºåÉÜÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¿Í´ÖÊ¸²½¸¦µæ²ÊÈæ³ÓÊ¸²½Àì¹¶Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê³Ø½Ñ¡Ë¡£½¡¶µ»×ÁÛ¤ä½¡¶µÊ¸²½¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èæ³Ó¸¦µæ¤ä³ØºÝ¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÀÊ¸¡ÖÉÔ´³ºØ¥Ï¥Ó¥¢¥óÏÀ¡×¤ÇÎÞ¹ü¾ÞÍ¥½¨¾Þ¡ÊÃæ³°ÆüÊó¼Ò¡Ë¡£Ãø½ñ¡ØÍî¸ì¤Ë²Öºé¤¯Ê©¶µ¡¡½¡¶µ¤È·ÝÇ½¤Ï¶¦¿¶¤¹¤ë¡Ù¤Ç²Ï¹çÈ»Íº³Ø·Ý¾Þ¡ÊÂè¸Þ²ó¡Ë¡¢¤Þ¤¿Ê©¶µÅÁÆ»Ê¸²½¡¦¾ÂÅÄ¾©Îå¾Þ¡ÊÂè¸Þ½½°ì²ó¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÃø¤Ë¡Ø½¡¶µ¤ÎËÜ¼Á¡Ù¡Ê¼ã¾¾±ÑÊå¤È¤Î¶¦Ãø¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
¢£¾®À¾ À»»Ò¡ÊÉðÂ¢ÌîÂç³Ø ³ØÄ¹¡Ë
1977Ç¯¤ËÅìµþÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¶µ°é¿´Íý³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢ÅìµþÅÔ¿´ÍýÈ½Äê°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢1988Ç¯¤ËÃÞÇÈÂç³Ø°å³ØÀìÌç³Ø·²Â´¶È¡¢Æ±Ç¯¤Ë°å»ÕÌÈµö¼èÆÀ¡£1992Ç¯¤ËÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø°å³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î» Çî»Î¡Ê°å³Ø¡Ë¹æ¼èÆÀ¡£1993Ç¯¤ËÅìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³Ø¡Ê¸½ Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡Ë¤ÇÈÈºáÈï³²¼ÔÁêÃÌ¼¼¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£1999Ç¯¤ËËÜ³Ø¤ÎÀìÇ¤¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¿Í´Ö´Ø·¸³ØÉô¡Ê¸½ ¿Í´Ö²Ê³ØÉô¡Ë³ØÉôÄ¹¡¢ËÜ³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö¼Ò²ñ¸¦µæ²ÊÄ¹¡¢ËÜ³Ø¿´ÍýÎ×¾²¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¢ËÜ³ØÉû³ØÄ¹¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¡£2025Ç¯£´·î¤«¤éÉðÂ¢ÌîÂç³Ø³ØÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÀìÌçÊ¬Ìî¡§Î×¾²¿´Íý³Ø¡ÊÈï³²¼Ô»Ù±ç¡¢³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡ÊPTSD¡Ë
¢£ËÜÂ¿ Í¦¡ÊÉðÂ¢ÌîÂç³ØÄÌ¿®¶µ°éÉôÄ¹¡Ë
¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢ÊÝ°é»Î¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ¡£ÅìÍÎÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤Æ½¤»Î(¼Ò²ñÊ¡»ã³Ø)¼èÆÀ¡£2006Ç¯ÅìÍÎÂç³ØÂç³Ø±¡ ¼Ò²ñÊ¡»ãÀì¹¶ Çî»Î¸å´ü²ÝÄøËþ´üÂà³Ø¡£2007Ç¯¤è¤êÅìÍÎÂç³Ø ¼Ò²ñ³ØÉô(¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥³ー¥¹) Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡¢2011Ç¯¤ËÉðÂ¢ÌîÂç³ØÄÌ¿®¶µ°éÉô ¿Í´Ö²Ê³ØÉô¿Í´Ö²Ê³Ø²Ê¼Ò²ñÊ¡»ãÀì¹¶¤ËÃåÇ¤¡£°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ½¼²ñ²ð¸îÏ·¿ÍÊÝ·ò»ÜÀßÂÀÏº Èó¾ï¶Ð»Ù±çÁêÃÌ°÷¡¢NPOÁ´¹ñÍÞÀ©ÇÑ»ß¸¦µæ²ñ»öÌ³¶É¤Ë¤â½êÂ°¡£2018Ç¯¤è¤êÄÌ¿®¶µ°éÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¢£ÄÌ¿®¶µ°éÉô HP¡§
https://dl.musashino-u.ac.jp/
¢£ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡§
https://www.musashino-u.ac.jp/guide/profile/brand/