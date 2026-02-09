¿·½É¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡ÃAuthenseË¡Î§»öÌ³½ê
AuthenseË¡Î§»öÌ³½ê¡Ê¥ªー¥»¥ó¥¹Ë¡Î§»öÌ³½ê¡¿ÅìµþÅÔ ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢¡ÖFocus on Emotions¡Ê¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¹¤ë¡£¡Ë¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¤È¤·¡¢Ë¡¤Î²ò·è¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î°ÍÍê¼Ô¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶ÈÌ³³ÈÂç¤ª¤è¤ÓÂÎÀ©¶¯²½¤ËÈ¼¤¤¡¢2026Ç¯2·î9ÆüÉÕ¤Ç¿·½É¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¿·½ÉÌîÂ¼¥Ó¥ë¤Ø°ÜÅ¾¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¿·½É¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï³«Àß°ÊÍè¡¢´ë¶È¡¦¸Ä¿Í¤òÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î¤´ÁêÃÌ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁêÃÌ·ï¿ô¤ÎÁý²Ã¤äÊÛ¸î»Î¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁý°÷¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²÷Å¬¤Ê¼¹Ì³¡¦ÁêÃÌ´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î°ÜÅ¾¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹µ¬ÌÏ¤ò³È½¼¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î°ÍÍê¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ëµ¤·Ú¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»Î¤Ø¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ä»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê°Õ»×·èÄê¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£AuthenseË¡Î§»öÌ³½ê¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤ªµ¤»ý¤Á¤ËÃúÇ«¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÛ¸î»Î¤ò¤è¤ê¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¡¢º£¸å¤â°ÍÍê¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥êー¥¬¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿·½É¥ª¥Õ¥£¥¹
¢©163-0533
ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É1ÃúÌÜ26-2
¿·½ÉÌîÂ¼¥Ó¥ë 33³¬
¢¨ËÜ°ÜÅ¾¤ËÈ¼¤¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ª¤è¤ÓFAXÈÖ¹æ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
±Ä¶È³«»ÏÆü¡§2026Ç¯ 2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¢¨µì¿·½É¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç±Ä¶È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥¹¡§
JR¡¦¾®ÅÄµÞÀþ¡¦µþ²¦Àþ¡Ö¿·½É¡×±ØÀ¾¸ý¡¡ÅÌÊâ7Ê¬
Åìµþ¥á¥È¥í´Ý¥ÎÆâÀþ¡ÖÀ¾¿·½É¡×±Ø2ÈÖ½Ð¸ý¡¡ÅÌÊâ4Ê¬
¢§¿·½ÉÌîÂ¼¥Ó¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥Úー¥¸
https://snb-portal.com/nomura-shop/access/
AI¤ÇÊ¬ÀÏ¡ªÆüËÜ¤Î´¶¾ð¡¢º£¤Ï²¿¿§¡©
AuthenseË¡Î§»öÌ³½ê¤Ï¡¢´¶¾ð¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¡Éº£¡ÉÀ¤¤ÎÃæ¤¬¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥åー¥¹¡¢¼Ò²ñ´¶¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆAI¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¡¢3»þ´Ö¤ª¤¤ËWEB¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î´¶¾ð¤Ï¡¢º£¤Ï²¿¿§¤Ç¤¹¤«¡©
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.authense.jp/focus-on-emotions/
¡ÚAuthenseË¡Î§»öÌ³½ê¤È¤Ï¡Û
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ÍÍê¼Ô¤ËºÇÎÉ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÉý¹¤¯Äó¶¡¤¹¤ëÁí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£2005Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¡¢¾å¾ì´ë¶È¡¢¹ñÆâ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¼ê´ë¶È¤ä»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÀ®Ä¹´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢IPO¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¥êー¥¬¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ç¤ï¤»¤Æ°ä»ºÁêÂ³¡¦Î¥º§¤ä·º»ö»ö·ï¤È¤¤¤Ã¤¿¸Ä¿ÍË¡Ì³¤Ë¤âÃíÎÏ¡£Éý¹¤¤°ÍÍê¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Authense Professional Group¤Ë»²²è¤¹¤ëÀÇÍý»ÎË¡¿Í¡¢ÊÛÍý»ÎË¡¿Í¡¢¼ÒÏ«»ÎË¡¿Í¡¢»ÊË¡½ñ»ÎË¡¿Í¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¿Í°÷¤Ï364Ì¾¡£AuthenseË¡Î§»öÌ³½ê¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î83Ì¾¡¢¥Ñ¥é¥êー¥¬¥ë¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò´Þ¤àÁíÀª294Ì¾¤ÎÂÎÀ©¤Ç¡¢°ÍÍê¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë¥êー¥¬¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎË¡Î§ÁêÃÌ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µ¥¤¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¡¢ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¤Î¸µÜÆÂÀ°ìÏº¤¬ÁÏ¶È¸å¡¢Åìµþ¾Ú·ô½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥¤¥ó¥¥å¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¤¿Ë¡Î§»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëAuthenseË¡Î§»öÌ³½ê¡£º£¸å¤âGroupÁê¸ß¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢½¾Íè¤Î¥êー¥¬¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
AuthenseË¡Î§»öÌ³½ê
³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¾Î¡§ÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍAuthenseË¡Î§»öÌ³½ê¡ÊÂèÆóÅìµþÊÛ¸î»Î²ñ¡Ë
ÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¡§¸µÜÆ ÂÀ°ìÏº
ÀßÎ©¡§2005Ç¯1·î15Æü
½êºßÃÏ¡§¢©107-6222 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¶åÃúÌÜ7ÈÖ1¹æ ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¥¿¥ïー22³¬
½ê°÷¿ô¡§294Ì¾
TEL¡§03-4590-9000¡ÊÂåÉ½¡Ë
FAX¡§03-6804 -3820¡ÊÂåÉ½¡Ë
¥ª¥Õ¥£¥¹¡§Ï»ËÜÌÚ¡¦Åìµþ¡¦¿·½É¡¦ËÌÀé½»¡¦²£ÉÍ¡¦ÀéÍÕ¡¦Âçºå
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.authense.jp/¡¡