VTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤¿¤¸¤¢¡ª¡×¤«¤é¡¢¡Ö¼ãËâ±Æ¥Í¥ª¥ó¡×ÃÂÀ¸Æü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒClaN Entertainment¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç°æ ´ð¹Ô¡¢°Ê²¼ClaN¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¹Ô¤¦VTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤¿¤¸¤¢¡ª¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡Ö¼ãËâ±Æ¥Í¥ª¥ó¡×¤¬2·î9Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢ÃÂÀ¸Æü¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î9Æü18:00～2026Ç¯3·î22Æü15:00¤Þ¤Ç¤ÎÀè¹Ô¼õÃí´ü´ÖÃæ¤ËÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ONLINE¡×¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã·ôÉÕ¤Á´¾¦ÉÊ¥»¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î22Æü(Æü)14:00～15:00¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ ÃÓÂÞP'PARCOÅ¹¡×¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Àè¹Ô¼õÃí´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ï¡¢2026Ç¯5·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ÃÓÂÞP¡ÇPARCOÅ¹µÚ¤Ó¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ONLINE¡×¤Ë¤ÆÄÌ¾ïÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥°¥Ã¥º³µÍ×
¡ã¥°¥Ã¥º³µÍ×¡ä
～¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー～
²Á³Ê¡§550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§70¡ß70mm°ÊÆâ
～¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡õ´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È～
²Á³Ê¡§1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§
¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¡65¡ß65mm°ÊÆâ
´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡57mm
～¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¥×¥ìー¥È～
²Á³Ê¡§3,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§200¡ß345mm°ÊÆâ¡¡¢¨ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÁ°
～¥¥ã¥é¥Ýー¥Á～
²Á³Ê¡§1,430±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W200¡ßH120¡ßD8mm
～¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã·ôÉÕ¤Á´¾¦ÉÊ¥»¥Ã¥È～
²Á³Ê¡§7,260±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤´¹ØÆþ¤Ï1¿Í1¥»¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë14:00-15:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡§¥µ¥ó¥ê¥ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ ÃÓÂÞP'PARCOÅ¹
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²Ã¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Å¹Æ¬¤Ë¤ÆÆþ¶â´°Î»¥áー¥ë¤Î²èÌÌ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡ä
https://sanrio-animestore-a3.jp/title/221
¡Ö¼ãËâ±Æ¥Í¥ª¥ó¡×À¸ÃÂº×µÇ°ÇÛ¿®
2·î9Æü(·î)19:00¤è¤ê¡¢ÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤¿ÇÛ¿®¤ò¼ãËâ±Æ¥Í¥ª¥ó¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë(https://www.youtube.com/@nyamakageneon)¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤ÎÇÛ¿®¤â¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Í¥ª¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª´¶ÁÛ¤Ï¡Ö#¼ãËâ±Æ¥Í¥ª¥óÀ¸ÃÂº×¡×¤Ç¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ö¼ãËâ±Æ¥Í¥ª¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
X¡§https://x.com/nyamakageneon
YouTube¡§www.youtube.com/@nyamakageneon
TikTok¡§tiktok.com/@nyantasia_v_shadow
¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤¿¤¸¤¢¡ª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥ó¥ê¥ª¡ßÆü¥Æ¥ìClaN¤Î¶¯ÎÏ¥¿¥Ã¥°¤¬¼ê³Ý¤±¤ëVTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤¿¤¸¤¢¡ª¡×¤Ï¡¢ËâË¡»È¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤Î²È¤ËÊë¤é¤¹»ô¤¤Ç¤¿¤Á¤¬¡¢ËâË¡¤ÇVTuber¤Î»Ñ¤ËÊÑ¿È¤·³èÆ°¤¹¤ë¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤Ä¤è¤¤¡ª¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡¢¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤ä¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿ÇÛ¿®´ë²è¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ëÀ¤³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(¤Ë¤ã¤ó¤¿¤¸¤¢¡ª)¡ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://clan-entertainment.com/nyantasia/
X¡§https://twitter.com/Nyantasia_v
YouTube¡§https://www.youtube.com/@Nyantasia_v
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡§https://nyantasia.booth.pm/
Æó¼¡ÁÏºî¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡§https://clan-entertainment.com/nyantasia/guidelines/
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒClaN Entertainment¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¡×
³ô¼°²ñ¼ÒClaN Entertainment¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢VTuber¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©105-7444 ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅì¿·¶¶°ìÃúÌÜ£¶－£±
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Âç°æ¡¡´ð¹Ô
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2022Ç¯£´·î£±Æü
»ñËÜ¶âÅù¡§Ìó20²¯±ß¡Ê»ñËÜ¾êÍ¾¶â´Þ¤à¡Ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://clan-entertainment.com/
²ñ¼Ò¾Ò²ð»ñÎÁ¡§https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting
ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://herp.careers/v1/clanats
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒClaN Entertainment
Ã´Åö¡§·Ð±Ä´ÉÍýÉô¡¡¹Êó
E-mail¡§pr@clan-ntv.jp