Ship to Ship¤Ë¤è¤ë¥á¥¿¥Îー¥ë¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°¤òµþÉÍ¹Á²£ÉÍ¶è¡Ê²£ÉÍ¹Á¡ËÉÅÃÏ¤Ë¤Æ¼Â»Ü
½Ð¸÷¶½»º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼ò°æ Â§ÌÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢²£ÉÍ»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§»³Ãæ ÃÝ½Õ¡Ë¡¢¹ñ²Ú»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º£Àî ¸ø»Ë¡¢°Ê²¼¡Ö¹ñ²Ú»º¶È¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¾¦Á¥»°°æ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜ ¹ä¡¢°Ê²¼¡Ö¾¦Á¥»°°æ¡×¡Ë¡¢»°É©¥¬¥¹²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§°Ëº´Áá Ä÷Â§¡¢°Ê²¼¡Ö»°É©¥¬¥¹²½³Ø¡×¡¢Åö¼Ò¤«¤é»°É©¥¬¥¹²½³Ø¤Þ¤Ç°Ê²¼¡Ö£µ¼Ô¡×¡Ë¤È¶¦¤ËµþÉÍ¹Á²£ÉÍ¶è¡Ê²£ÉÍ¹Á¡Ë¤ÎÉÅÃÏ(¤Ó¤ç¤¦¤Á)¢¨1¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾¦Á¥»°°æ¤¬±¿¹Ò¤·¡¢»°É©¥¬¥¹²½³Ø¤¬ÍÑÁ¥¤¹¤ë¥á¥¿¥Îー¥ëÆó¸µÇ³ÎÁ³°¹ÒÁ¥¡ÖÂè¼·¹Ã»³´Ý¡×¤È¡¢¹ñ²Ú»º¶È¤Î±¿¹Ò¤¹¤ë¥á¥¿¥Îー¥ëÍ¢Á÷Æâ¹Ò¥±¥ß¥«¥ë¥¿¥ó¥«ーÁ¥¡Ö±Ñ²Ú´Ý¡×¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¹ñÆâ½é¢¨2¤ÎÉÅÃÏ¤Ç¤ÎShip to ShipÊý¼°¢¨3¤Ë¤è¤ëÁ¥Çõ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥¿¥Îー¥ë¤Î¶¡µë¡Ê°Ê²¼¡¢¥á¥¿¥Îー¥ë¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°¢¨4¡Ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥á¥¿¥Îー¥ë¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢»°É©¥¬¥¹²½³Ø¿·³ã¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤·¤¿¹ñ»º¤Î¥Ð¥¤¥ª¥á¥¿¥Îー¥ë¢¨5¤â¶¡µë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè¼·¹Ã»³´Ý¤Î±¿¹Ò»þ¤Ë¤âÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨1 Á¥Çõ¤¬¹ÁÏÑ¤Î²¹ç¤Ê¤É¤ÇÉÅ¡Ê¤¤¤«¤ê¡Ë¤ò²¼¤í¤·¡¢°ÂÁ´¤ËÄäÇñ¡¦ÂÔµ¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿³¤°è¤Î¤³¤È¡£
¢¨2 »²²Ã´ë¶ÈÄ´¤Ù¡£
¢¨3 ³¤¾å¤ÇÇ³ÎÁ¶¡µëÁ¥¤òÁ¥¤Ë²£ÉÕ¤±¤·¡¢Á¥¤«¤éÁ¥¤ØÇ³ÎÁ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢¨4 Á¥Çõ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëÇ³ÎÁ¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢¨5 ¥Þ¥¹¥Ð¥é¥ó¥¹Êý¼°¤Ë¤è¤ê¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹ÆÃÀ¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£
ÀÜ¸¿¤¹¤ëÂè¼·¹Ã»³´Ý¡Ê±ü¡Ë¤È±Ñ²Ú´Ý¡Ê¼êÁ°¡Ë¡¿¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¾¦Á¥»°°æ¡¢¹ñ²Ú»º¶È¡¢»°É©¥¬¥¹²½³Ø¡¢²£ÉÍ»Ô¡¢Åö¼Ò
Ship to Ship Êý¼°¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¡¿¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¾¦Á¥»°°æ¡¢¹ñ²Ú»º¶È¡¢»°É©¥¬¥¹²½³Ø¡¢²£ÉÍ»Ô¡¢Åö¼Ò
¢£¼Â»Ü³µÍ×
¼Â»ÜÆü ¡§2026Ç¯£²·î6Æü¡Ê¶â¡Ë
¼Â»Ü¾ì½ê ¡§µþÉÍ¹Á²£ÉÍ¶è¡Ê²£ÉÍ¹Á¡ËNRÉÅÃÏ
²£ÉÍ¹Á¹Ò¶õ¼Ì¿¿
¼Â»ÜÁ¥Í×ÌÜ ¡§
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/23740/table/633_1_96f2fa6272a62bc207d85a20dc27dbf9.jpg?v=202602100921 ]
´ðÁÃ²½³ØÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥á¥¿¥Îー¥ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç³ÎÁÍÑÅÓ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÇ³¾Æ»þ¤ÎCO2¤äÎ²²«»À²½Êª¡ÊSOx¡Ë¡¢ÃâÁÇ»À²½Êª¡ÊNOx¡Ë¡¢Î³»Ò¾õÊª¼Á¡ÊPM¡Ë¤ÎÈ¯À¸ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¯¥êー¥óÇ³ÎÁ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤±¿¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÅÌý¤ËÂå¤ï¤ëÇ³ÎÁ¤ÎºÎÍÑ¤Ï²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ÊGHG¡ËÇÓ½Ðºï¸ººö¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¥á¥¿¥Îー¥ë¤Ï´ûÂ¸¥¤¥ó¥Õ¥é´Ä¶¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤éÍË¾¤ÊÂåÂØÇ³ÎÁ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥¿¥Îー¥ëÇ³ÎÁÁ¥¤ÎÈ¯Ãí¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²½ÀÐ»ñ¸»¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢CO2¤äÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¢¥Ð¥¤¥ª¸¶ÎÁ¤«¤éÀ½Â¤¤µ¤ì¤ë¥á¥¿¥Îー¥ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ç¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ê³¤¾åÍ¢Á÷¤Î¼Â¸½¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥¿¥Îー¥ëÇ³ÎÁÁ¥¤Ø¤Î¥á¥¿¥Îー¥ë¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¹ÁÏÑ¶É¤¬2024Ç¯～2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡È¥á¥¿¥Îー¥ë¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°µòÅÀ¤Î¤¢¤êÊý¸¡Æ¤²ñ¡É¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¸¡Æ¤²ñ¡×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Â»Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¼êÂ³¤¤Î´ð½à¡¦°ÂÁ´ÂÐºö¤Ê¤É¤¬À°Íý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÉÅÃÏ¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°¼Â»Ü¤Ï¡¢¸¡Æ¤²ñ¤Ç¤ÎÀ°Íý¤ò¤â¤È¤Ë¡¢£µ¼Ô¤ò´Þ¤à¼Â»Ü»ö¶È¼Ô¤È¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡Ê³¤¾åÊÝ°ÂÄ£´Þ¤à¡Ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢2024Ç¯9·î¤Ë²£ÉÍ¹Á¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥á¥¿¥Îー¥ë¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ä¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥¿¥Îー¥ë¤ò´Þ¤à²½³ØÉÊ¤ÎÍ¢Á÷¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤Ê¤É¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤Æ¼êÂ³¤¤ä°ÂÁ´ÂÐºö¤òµÄÏÀ¤·¡¢¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÉÅÃÏ¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÇõÍÑÇ³ÎÁ¶¡µë¤Ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±¿ÍÑÌÌ¤Ç¤ÎÍøÊØÀ¤¬¹â¤¤¼êÃÊ¤Ç¡¢¥á¥¿¥Îー¥ë¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤ËÉÅÃÏ¤Ç¤Î¼Â»ÜÍ×Ë¾¤ÎÁý²Ã¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï½¢¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥á¥¿¥Îー¥ëÇ³ÎÁÁ¥¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÅÃÏ¤Ç¤ÎShip to ShipÊý¼°¤Ë¤è¤ë¥á¥¿¥Îー¥ë¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥á¥¿¥Îー¥ë¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°¤ÎÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê¼ÂÀÓ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤´Ø·¸¼Ô´Ö¤ÇËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î»ö¸å¸¡¾Ú¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤òÂÎ·Ï²½¡¦²Ä»ë²½¤·¡¢Â¾Á¥¼ï¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆüËÜ¹ñÆâÂ¾ÃÏ°è¤Ç¤Î¥á¥¿¥Îー¥ë¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°¤Î¼Â»Ü»þ¤Ë¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥¿¥Îー¥ë¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°¤Î¼Â¸½¡¦ÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¹çÀ®Ç³ÎÁ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Öe₋¥á¥¿¥Îー¥ë¡×¤Î¶¡µëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£e-¥á¥¿¥Îー¥ë¤ÏÁ¥ÇõÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢e-¥á¥¿¥Îー¥ë¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¥¸¥§¥Ã¥ÈÇ³ÎÁ¤ä¥¬¥½¥ê¥ó¡¢²½³Ø¸¶ÎÁ¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Â¿¤¯¤Î¥»¥¯¥¿ー¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼¡À¤ÂåÇ³ÎÁ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Ï2024Ç¯¤è¤ê»°É©¥¬¥¹²½³Ø¤ÈÁ¥ÇõÇ³ÎÁ»Ô¾ì¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¹ñÆâ¤Î¥á¥¿¥Îー¥ë¶¡µëÂÎÀ©¹½ÃÛ¤Ø¸þ¤±¤¿¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤½¤Î¶¨¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤ï¤ëÊ£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÅÃÏ¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥«¥ê¥ó¥°¼Â»Ü¤Ë¸þ¤±¤¿Êý¸þÀ¤ÎÀ°Íý¤ò¼çÆ³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»²¹Í¡Û³Æ¼Ô¾Ò²ð
¹ñ²Ú»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¹ñ²Ú»º¶È¤Ï¡¢1947Ç¯3·îÁÏÎ©¡£1956Ç¯ÀÐÃº¡¢¿ÍÂ¤¸¨»å¤Î¸¶ÎÁÍ¢Á÷¤òÈéÀÚ¤ê¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë³¤±¿¶È¤Ø¿Ê½Ð¡¢1960Ç¯Âå¤«¤é¤ÏÆâ³°¹Ò¥á¥¿¥Îー¥ëÍ¢Á÷Á¥»ö¶È¡¢ÆÃ¼ì¥¿¥ó¥¯Á¥»ö¶È¡¢ÈÆÍÑ¥±¥ß¥«¥ë¥¿¥ó¥«ーÁ¥»ö¶È¤ÎÍ¢Á÷¤Ë½¾»ö¤·¡¢¸½ºß¤Ë±÷¤¤¤Æ¤â¤³¤ì¤é¤Î»ö¶È¤ò¼ç¶È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÇ°×¤Ë¤â¹ñÆâÍ¢Á÷¤Ë¤â³¤¤È¤¤¤¦¥ëー¥È¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£°ÂÁ´±¿¹Ò¤È¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¤â¤È³¤¾åÍ¢Á÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤äÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¾¦Á¥»°°æ
¾¦Á¥»°°æ¤Ï¡Ö¾¦Á¥»°°æ¥°¥ëー¥×´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó2.2¡×¤òºöÄê¤·¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Ç¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡¦¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÆ³Æþ¤ò¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢LNG/¥á¥¿¥Îー¥ëÇ³ÎÁ³°¹ÒÁ¥90ÀÉ¤ÎÅêÆþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥á¥¿¥Îー¥ëÍ¢Á÷Á¥Ââ¤Î±¿¹ÒÀ°È÷¤è¤êÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¡¦¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»°É©¥¬¥¹²½³Ø³ô¼°²ñ¼Ò
»°É©¥¬¥¹²½³Ø¤Ï¥°¥ëー¥×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö¼Ò²ñ¤ÈÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼«¼Ò¿¨ÇÞ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥á¥¿¥Îー¥ëÀ½Â¤µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢CO2¡¦ÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¤Ê¤É¤ò¡¢¥á¥¿¥Îー¥ë¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ²½³ØÉÊ¤äÇ³ÎÁ¡¦È¯ÅÅÍÑÅÓ¤È¤·¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¼èÁÈ¡Ö´Ä¶½Û´Ä·¿¥á¥¿¥Îー¥ë¹½ÁÛ¡ÈCarbopathTM¡É¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹½ÁÛ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ðºï¸º¤ä½Û´Ä·¿·ÐºÑ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ»Ô
²æ¤¬¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ÁÏÑ¤Ç¤¢¤ë²£ÉÍ¹Á¤òÍÊ¤¹¤ë²£ÉÍ»Ô¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤è¤ëÁ¥Çõ¤äÎ×³¤Éô»º¶È¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤ÎÂ¥¿ÊÅù¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¹ÁÏÑµ¡Ç½¤Î¹âÅÙ²½¤äÎ×³¤Éô»º¶È¤Î½¸ÀÑÅù¤òÄÌ¤¸¤Æ²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ð¤òÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥Ýー¥È¡×¤ò·ÁÀ®¤·¡¢2050Ç¯¤Î¹ÁÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¡¢¹ñ¤äÌ±´Ö´ë¶ÈÅù¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£