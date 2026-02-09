04 Limited Sazabys¡¢04/04¤Î¡í¥Õ¥©ー¥ê¥ß¤ÎÆü¡í¤Ë½é¤ÎÌî³°¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö¡ÖHOMESICK¡×³«ºÅ
Ì¾¸Å²°È¯¤Î4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¢04 Limited Sazabys¡Ê¥Õ¥©ー¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥µ¥¶¥Óー¥º¡Ë¤¬¡¢
04·î04Æü(ÅÚ)¤Î"¥Õ¥©ー¥ê¥ß¤ÎÆü"¤Ë½é¤ÎÌî³°¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö¡ÖHOMESICK¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
²ñ¾ì¤ÏGEN(B,Vo)¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¡¢°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ë¤¢¤ëË¶¶Áí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à¤È¤Ê¤ë¡£
Æþ¾ìÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡Ê¤¿¤À¤·Æþ¾ì·ô¤¬É¬Í×¡Ë¤ÇÆþ¾ì·ô¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï2/6(¶â)18:00～2/15(Æü)23:59¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æþ¾ìÊýË¡¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È
( https://www.04limitedsazabys.com/feature/freelive_homesick )¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î04 Limited Sazabys¡¡GEN¡ÊB, Vo¡Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼ÄÌ¤ê¡£
¡ã04 Limited Sazabys¡¡GEN¡ÊB, Vo¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡ä
3Ç¯Á°¡¢ËÍ¤ÎÃÏ¸µË¶¶¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡ØHOMESICK¡Ù¤¬Ìî³°¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£04/04¤Î¥Õ¥©ー¥ê¥ß¤ÎÆü¡£¤Ê¤ó¤ÈÆþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£ËÍ¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£·×²è¤òÎý¤êÎý¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏË¶¶»Ô¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇË¶¶¶á¹Ù¤ÎÊý¡¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î³§¤µ¤ó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·À¸³è¡£¤³¤Î¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬²¿¤«¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¤Þ¤À´Ñ¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò´Ñ¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡ä
04 Limited Sazabys ¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö "HOMESICK"
Æü»þ¡§2026Ç¯04·î04Æü(ÅÚ)
³«¾ì 12:00 / ³«±é 15:00
²ñ¾ì¡§Ë¶¶Áí¹ç¥¹¥Ýー¥Ä¸ø±à
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ ¡ÊÆþ¾ìÊýË¡¤Ê¤É¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ø¡Ë
#¥Õ¥©ー¥ê¥ß¤ÎÆü
¡ãÆþ¾ì·ô¡ä
¼õÉÕ¡§2/6(¶â)18:00～2/15(Æü)23:59
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.04limitedsazabys.com/feature/freelive_homesick
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
04 Limited Sazabys ¡Ê¥Õ¥©ー¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥µ¥¶¥Óー¥º¡Ë
2008Ç¯Ì¾¸Å²°¤Ë¤Æ·ëÀ®¤Î4 ¥Ôー¥¹¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£
GEN¡ÊB, Vo¡Ë¡¢HIROKAZ¡ÊG¡Ë¡¢RYU-TA¡ÊG, Cho¡Ë¡¢KOUHEI¡ÊDr, Cho¡Ë
Vo.GEN ¤Î¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥¤¥Èー¥ó¥Ü¥¤¥¹¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥°¥Ã¥É¥á¥í¥Ç¥£ー¤«¤Ä¼ÀÁö´¶°î¤ì¤ë³Ú¶Ê¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÄÏ¤à¡£
2015Ç¯¤Ë1st Full Album¡ØCAVU¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¥á¥¸¥ãー¿Ê½Ð¡£2016Ç¯¤«¤é¤ÏËèÇ¯¡¢ÃÏ¸µ¡¦°¦ÃÎ¸©¤Î°¦¡¦ÃÏµåÇîµÇ°¸ø±à¡Ê¥â¥ê¥³¥í¥Ñー¥¯¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¼çºÅ¤ÎÌî³°¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹"YON FES"¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï·ëÀ®10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÅìÌ¾ºå¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¤ò´º¹Ô¡£2019Ç¯¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é"YON EXPO"¤ò½é³«ºÅ¡£2022Ç¯10·î¤Ë4th Full Album¡ØHarvest¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Á´36¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É·ëÀ®15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£2024Ç¯1·î¤«¤éÅöÆü³«±é¤Þ¤Ç¥²¥¹¥È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ä¥¢ー¡ÖMYSTERY TOUR 2024¡×¤ò´º¹Ô¡£2025Ç¯1·î¤ËEP¡ØMOON¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£11·î¤Ë¤ÏTOYOTA ARENA TOKYO¤Ë¤Æ¥¢¥êー¥ÊÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖYON EXPO'25¡×¤ò³«ºÅ¡£2026Ç¯04·î04Æü(ÅÚ)¤Î¥Õ¥©ー¥ê¥ß¤ÎÆü¤Ë¡¢½é¤ÎÌî³°¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö¤òË¶¶¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£6·î20Æü(ÅÚ)21Æü(Æü)¤Ë¤Ï"YON FES 2026"¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¡£
