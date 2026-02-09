ÇµÌÚºä46 £µ´üÀ¸¡È¤µ¤¯¤¿¤ó¡ÉÂÔË¾¤Î¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡ª Àîºêºù1st¼Ì¿¿½¸¡¢4·î14ÆüÈ¯Çä·èÄê¡ª
ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¼Ì¿¿½¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÇµÌÚºä46 £µ´üÀ¸¡È¤µ¤¯¤¿¤ó¡É¤³¤ÈÀîºêºù¤µ¤ó¤Î1st¥½¥í¼Ì¿¿½¸¤ò¡¢2026Ç¯4·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¿·Ä¬¼Ò¤è¤ê´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿½¸¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ëー¥¹¤È¥Ñ¥ê¤Î£²ÅÔ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¸ø¼°X¡Ê@sakuraphotobook¡Ë¤âËÜÆü³«Àß¤·¡¢Àîºê¤µ¤óËÜ¿Í¤«¤é¤ÎÆ°²è¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¡£º£¸å¤â¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤ò¿ï»þ¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¡¿¿Ü¹¾Î´¼£
»£±Æ¡¿¿Ü¹¾Î´¼£
»£±Æ¡¿¿Ü¹¾Î´¼£
ÇµÌÚºä46¡¡£µ´üÀ¸Àîºêºù1st¥½¥í¼Ì¿¿½¸¡ª
Â¿ºÍ¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬Â·¤¦ÇµÌÚºä46¤Î£µ´üÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä°Û¿§¤ÎÂ¸ºß¡¢Àîºêºù¤µ¤ó¡£¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é¤á¤Æ¤Î¥½¥í¼Ì¿¿½¸¤Î»£±ÆÃÏ¤È¤·¤ÆÈà½÷¤¬´õË¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡£
µ¤¸õ¤äÊ·°Ïµ¤¤Î°Û¤Ê¤ë£²ÅÔ»Ô¤Ç¤Î»£±Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æî¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î³¤ÊÕ¤Î³¹¡¦¥Ëー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÆüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Æ¿åÃå»£±Æ¤ËÄ©Àï¡£
°ìÊý¡¢²Ö¤ÎÅÔ¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê³¹¤ò»¶ºö¤·¤¿¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤éÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¡È¤¢¤ë¤³¤È¡É¤Ë¤âÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃåÍÑ¤¹¤ë°áÁõ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¡¢½ÐÈ¯Á°¤«¤é¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤È¤âÁêÃÌ¤·¡¢ÆþÇ°¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò½Å¤Í¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»äÉþ»Ñ¤Ç¤Î»£±Æ¥«¥Ã¥È¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤ò¡Ö»£±Æ¤Î»þ·ÏÎó½ç¡×¤Ë¹½À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¿´¤¬²ò¤±¤Æ¤¤¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¼«Á³¤ËÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿É½¾ð¤¬Â¿¿ô¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ßô¥¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¡¢¥«¥á¥é¤ò°Õ¼±¤»¤º´é¤ò¤¯¤·¤ã¤¯¤·¤ã¤Ë¤·¤Æ¾Ð¤¦»Ñ¡¢¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÇÊª»×¤¤¤Ë¤Õ¤±¤ë»Ñ――¡£
Âç¿Í¤Ó¤¿°ìÌÌ¤ÈÌµ¹¤¤Ê°ìÌÌ¡¢¤½¤Î¿¶¤êÉý¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¡¢22ºÐ¤ÎÈà½÷¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿½¸¸ø¼°X :
https://x.com/sakuraphotobook
¢£ Àîºêºù¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È
ÀÎ¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¹ñ¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ËÎ¹¹Ô¤Ç½é¤á¤Æ¥Ñ¥ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤â¤·¤â¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¤Î»£±Æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ëー¥¹¤Ïº£²ó½é¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥Ñ¥ê¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿³¹¤Î¼ñ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ê¤È¥Ëー¥¹¤È¤¤¤¦¡¢Á´Á³Ê·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦2¤Ä¤Î³¹¤Ë¹Ô¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ã¤¦¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Éþ¤òÃå¤¿»þ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê»ä¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
1ÆüÌÜ¤«¤é5ÆüÌÜ¤Þ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤¬¤ï¤«¤ë¡¢±Ç²è¤ß¤¿¤¤¤Ê¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿½¸¤ËÆþ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤â¡¢1Ëç1Ëç¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¼Ì¿¿½¸¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Àîºêºù¡Ê¤«¤ï¤µ¤¤µ¤¯¤é¡Ë
2003Ç¯4·î17Æü
¿ÀÆàÀî¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£
2022Ç¯
5´üÀ¸¤È¤·¤ÆÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ
2022Ç¯12·î7Æü
ÇµÌÚºä46¡¡31st¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤³¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿5´üÀ¸³Ú¶Ê¡Ö17Ê¬´Ö¡×¤Ç¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¡£
2023Ç¯3·î
¡ÖÀ¤³¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥ÈÁª¼ê¸¢2023¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¡£
2023Ç¯3·î29Æü
ÇµÌÚºä46¡¡32nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¿Í¤ÏÌ´¤òÆóÅÙ¸«¤ë¡Ù¤Ç½é¤ÎÉ½Âê¶ÊÁªÈ´Æþ¤ê¡£°Ê¹ß¡¢Ï¢Â³¤·¤ÆÁªÈ´¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£
2023Ç¯10·î1Æü
NHK¥é¥¸¥ªÂè1¡Ø¤é¤¸¤éー¡ª¥µ¥ó¥Çー¡ÙÂè1¡¦Âè3¡¦Âè5ÆüÍË¤Î¥ì¥®¥å¥éーMC¤Ë½¢Ç¤¡£
¢£ ½ñÀÒ¥Çー¥¿
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛÇµÌÚºä46Àîºêºù 1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ù
¡ÚÃø¼Ô¡ÛÀîºêºù¡¿»£±Æ¡§¿Ü¹¾Î´¼£
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û2026Ç¯4·î14 Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÂ¤ËÜ¡ÛA4È½¡¡¥ªー¥ë¥«¥éー176¥Úー¥¸
¡ÚÄê²Á¡Û2,855±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÆÃÅµ¡Û¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É6¼ïÎàÃæ1¼ïÉõÆþ
¡ÚISBN¡Û978-4-10-356851-3
¡ÚURL¡Ûhttps://www.shinchosha.co.jp/special/kawasakisakura1st/
¡Ú¸ø¼°X¡Û@sakuraphotobook
¢¨ ¥«¥Ðー¤Î°Û¤Ê¤ë¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄêÈÇ¡Û¡Ú¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¸ÂÄêÈÇ¡Û¡ÚSony Music Shop¸ÂÄêÈÇ¡Û ¤âÈ¯Çä