¡ÖÃ¯¤Ò¤È¤ê¼è¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤³Ø¤Ó¡×¤ò¡¢100Ç¯Àè¤Þ¤Ç¡£ ±Ñ¸ì¤Î¡Ö¸ì×Ã¿ô3ÇÜ¡×¤âÉÔÅÐ¹»¤Î°ì°ø¡ª¡©¡¡¼ÂÍÑ¿·°Æ¼êË¡¤Î±ÑÃ±¸ì¥«¥ì¥ó¥Àー1ËüÉô¤òÁ´¹ñ¤ËÌµ½þÄó¶¡
¡¡¿©¤ÈÎ®ÄÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡Ö»°É©¿©ÉÊ ¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯´ð¶â¡×¤Î½õÀ®¤ò¼õ¤±¡¢ÉÔÅÐ¹»¤äLD¡Ê³Ø½¬¾ã³²¡Ë¤Ê¤É¡¢³Ø¤Ó¤Ëº¤Æñ¤òÊú¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥ê¥ô¥©¥ë¥ô³Ø¹»¶µ°é¸¦µæ½ê¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¢ÂåÉ½¡§¾®ÌîÂ¼Å¯¡Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¶µºà¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±ÑÃ±¸ì¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ù10,000Éô¤òÁ´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¡¦¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ëÅù¤ØÌµ½þÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥ê¥º¥à¤ÇÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤ëÆ°²è¤ä¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤Î½àµò¶µºà¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅ¸³«¡£³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ¤Î²þÄê¤Ë¤è¤ê·ãÁý¤·¤¿±Ñ¸ì³Ø½¬¤ÎÉéÃ´¤ò¡¢¼ÂÍÑ¿·°ÆÅÐÏ¿¤ÎÆÈ¼«¼êË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡ÖÂ¿´¶³Ð³Ø½¬¡×¤Ç·Ú¸º¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë°Û¤Ê¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§¸½¾ì¤Ç¸«²á¤´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö±Ñ¸ì¤ÎÆñ²½¡×¤È¤¤¤¦¾ãÊÉ¡¡
¡¡ÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸À¸ÅÌ¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢Åö¸¦µæ½ê¤¬Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö±Ñ¸ì¶µ°é¤ÎµÞ·ã¤ÊÆñ²½¡×¤Ç¤¹¡£²áµî2²ó¤Î³Ø½¬»ØÆ³Í×ÎÎ²þÄê¤ò·Ð¤Æ¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¤Þ¤Ç¤Ë½¬ÆÀ¤¹¤Ù¤¸ì×Ã¿ô¤Ï½¾Íè¤ÎÌó900～950¸ì¤«¤é2,500¸ìÄ¶¤Ø¤È3ÇÜ¶á¤¯¤Ë·ãÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöË¡¿Í¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤à¤¹¤Ó¤Ä¤¯¤Ð¥é¥¤¥º³Ø±à¡×¤Ç¤â¡Ö±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò²¼¤²¡¢¤¤¤¸¤á¤äË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆþÌç´ü¤Î¤Ä¤Þ¤º¤¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢³Ø¤Ó¤Ø¤Î¼«¿®²óÉü¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±ÑÃ±¸ì¥«¥ì¥ó¥Àー¡×¶µºà¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¹½À®¤ÈÆÃÄ¹
―¡Ö¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤«¤é¡ÖÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤«¤é³Ø¤Ó¼è¤ë¡×¤Ø
¡¡´ù¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´Ý°Åµ¤¹¤ë³Ø½¬¤«¤é¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤ÇÃÎ¼±¤ò·Ò¤®¹ç¤ï¤»¡¢¼«¤éË¡Â§¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡Ö¥¢¥ÏÂÎ¸³¡×¤Ø¡£¤³¤Î¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ë¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤ÎËÜ¼Á¤ò¸Æ¤ÓÌá¤·¡¢¼«Î§Åª¤Ë³Ø¤ÖÎÏ¤òÍÜ¤¦»Å³Ý¤±¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¼ÂÊª¤Ï¡¢A3ÈÇÊÒÌÌ¤Ë£¶¥ö·îÊ¬¤ò·ÇºÜ
¡¡1.¡ÚÌµ½þÄó¶¡¡Û»æ¥«¥ì¥ó¥Àー¡§Æü¾ï¤«¤é¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ó¼è¤ë¡Ö»ÑÀª¤È´¶À¡×¤ò°é¤à
¡¡¡¡¡ý¡¡¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ö»ÑÀª¤ò°é¤à7¡§3¤ÎÈæÎ¨
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Önot¡Ê¡Ä¤Ç¤Ê¤¤¡Ë¡×¡Ödog¡Ê¸¤¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Ìó7³ä¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤è¤¯³Ø¤Ö¸ì¤Ë¡¢¡Ödot¡ÊÅÀ¡Ë¡×¤Ê¡¡
¡¡¡¡¡¡¤É¶µ²Ê½ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÖÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤ÇÎÉ¤¯¸«Ê¹¤¤¹¤ëÃ±¸ì¡×¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¡¢Æü¾ï¤«¤é¼çÂÎÅª¤Ë³Ø¤Ö
¡¡¡¡¡¡»ÑÀª¤È´¶À¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡ý¡¡µ¤¤Å¤¤òÂ¥¤¹ÇÛÎó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Öteam¡Ê¥Áー¥à¡Ë¡×¡Öteach¡Ê¶µ¤¨¤ë¡Ë¡×¡Öpeach¡ÊÅí¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤à¸ì¤ò¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡Ï¢¤Í¡¢Ã±¸ì¤Î¤Ä¤Å¤ê¤È²»¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëµ¬Â§À¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ dot ¤â¡¢Á°¸å¤Î not ¤ä dog ¤«¤é¿äÍý¤·¤ÆÆÉ¤à¡£¾ðÊó¤ò¡ÖÅý¹ç¤·¤ÆÆÉ¤ß²ò¤¯¡×ÂÎ¸³¤¬¡¢¼«Î§Åª¤Ë¡Ö³Ø¤ÖÎÏ¡×¤È¡Ö¼«¿®¡ÊSelf-confidence¡Ë¡×¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡tea ¤ä team ¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤Î ea ¤Ï¡Ö¥¤ー¡×¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯²»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢teach ¤¬Ì¤½¬¤Ç¤â peach ¤«¤é¤½¤ÎÆÉ¤ß¤ò¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÃ±¸ì¤òÇÛÎó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ý¡¡¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤ÎÄã¤µ
¡¡¡¡¡¡À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤È±Ñ¸ì¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥ì¥ó¥Àー¤È¤¤¤¦·Á¼°¤òºÎÍÑ¡£´ù¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ËÄñ¹³´¶¡¡
¡¡¡¡¤¬¤¢¤ë»Ò¤â¡¢ËèÆü¾¯¤·¤º¤Ä¡ÖÈ¯¸«¡×¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.¡ÚÌµ½þ¸ø³«¡Û¡ÖÄ°¤¤¤Æ¡¢²Î¤Ã¤Æ¡¢¿È¤Ë¤Ä¤¯¡ª
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±ÑÃ±¸ì¡Ê¤æ¤Ã¤¯¥ê¥º¥à¡¿¥Î¥ê¥Î¥ê¥º¥à¡Ë¡×¡¡(https://www.rise-plus.net/eigo/hajimeteno-eitangocalender)
·Ú²÷¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤Æ²Î¤Ã¤ÆÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ¤ß¤ò ¶ì¼ê¤È¤¹¤ë»Ò¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²»¤ÈÄÖ¤ê¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Ê¤æ¤Ã¤¯¥ê¥º¥à¡Ë¤È¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡Ê¥Î¥ê¥Î¥ê¥º¥à¡Ë¤È2¼ïÎà¡¢³Æ12¤«·îÊ¬¤ò¶µºà¥·¥§¥¢¥µ¥¤¥È¡Ö¥é¥¤¥º¤×¤é¤¹¡×¤ÇÌµ½þ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æ°²è¤ÎÇØ·Ê¤â¡¢¸øÊç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=DXpJdRKGJN4 ]
3.¡ÚÍ½þÄó¶¡¡Û¼ÂÍÑ¿·°Æ¤Î¡ÖÊ¸»ú¤ï¤¯¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¡¡
¡¡ Â¿´¶³Ð¥Äー¥ë¡§±ÑÃ±¸ìÎý½¬¥·ー¥È
¡¡¡¡ÆÉ¤ß¤ò¶ì¼ê¤È¤¹¤ë»Ò¤Ï¡¢½ñ¤¯¤È¤¤Ë¤â day
¡¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ì¤òÆ±¤¸¾ì½ê¤ËÆ±¤¸Âç¤¤µ¤Ç½ñ¤¤¤¿¤ê
¡¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡ÀìÍÑ¤ÎÃ±¸ìÎý½¬¥·ー¥È¤Ë¤Ï¡¢ÄÖ¤ê¤ò·Á¤È¤·¤Æ¡¡
¡¡»ë³ÐÅª¤ËÂª¤¨¤ä¤¹¤¯¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¡ÖÊ¸»ú¤ï¤¯¡Ê¼Â
¡¡ÍÑ¿·°ÆÅÐÏ¿Âè3184649¹æ¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¡£ºÇ½é¤ÏÃ±¡¡
¡¡¸ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¿¤éÃ±¸ì¤Ï±£¤·¤ÆÊ¸»ú¡¡
¡¡¤ï¤¯¤È°ÕÌ£¤À¤±¤ò¸«¤Æ½ñ¤¯¤Ê¤É¡¢ÆÉ¤ß½ñ¤¤Ëº¤
¡¡Æñ¤ò¼¨¤¹»Ò¤Î³Ø¤Ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£´¡¥¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°Îý½¬¥¢¥×¥ê
¡¡¡¡ »ë³Ð¾ðÊó¡ÊÊ¸»ú¤ï¤¯¡Ë¡¢²»À¼¡¢¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤ò¡¡
¡¡ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÂ¿´¶³Ð³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤¹¡£Ê¸»ú
¡¡¤òÁÛµ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤»Ò¡¢¼ê½ñ¤¤ò¶ì¼ê¤È¤¹
¡¡¤ë»Ò¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Äー¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨¡¡Í½þ¶µºà¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¡¡
¡¡¡¡»ýÂ³Åª¤Ê±¿±Ä¤ª¤è¤Ó¡¢ÉÔÅÐ¹»¤äLDÅù¤Î³Ø¤Ó»Ù
¡¡¡¡±ç¡¢»Ù±ç¼Ô¤Î¸¦½¤¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±ÑÃ±¸ì¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¥¢¥×¥ê
¢£ ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×
¡¡¡Ö»°É©¿©ÉÊ ¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯´ð¶â¡×¤Î½õÀ®¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤êÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥±ÑÃ±¸ì¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ê£Á£³È½¡Ë¤ÎÌµ½þÄó¶¡
¡¡¡¡¥ê¥ô¥©¥ë¥ô³Ø¹»¶µ°é¸¦µæ½ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±ÑÃ±¸ì¥«¥ì¥ó¥Àー¡×¡Ê4·î¥¹¥¿ー¥È¡¢A3ÈÇ¡Ë
¡¡10,000Éô¤òÁ´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»¡¢¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ëÅù¤ØÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊç½¸³«»Ï¡Û¡¡2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê±þÊç¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÆÏ¤±»þ´ü¡Û2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤òÌÜÅÓ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Û¡¡²¼µ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¡¢ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡URL¡§ https://www.rise-plus.net/eigo/hajimeteno-eitangocalender-cp01
¡¡¡¡¡ö¡¡¾®³Ø¹»¤Ï1¹»50Éô¡¢Âçµ¬ÌÏ¹»¤Ï1¹»100Éô¤Þ¤Ç¡£¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ëÅù¤Ï±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤·¤Ê¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¤â¤Î¤Ë¸Â¤ê1¹»10Éô¤Þ¤Ç¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡ö¡¡¸¶Â§¡¢¸Ä¿Í¤«¤é¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤»¤ó¡£¸Ä¿ÍÍÑ¤Ë¤ÏPDFÈÇ¤ò¡¢¥é¥¤¥º¤×¤é¤¹(https://www.rise-plus.net/eigo/hajimeteno-eitangocalender) ¤Ç
Ìµ½þ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡ö¡¡ÍøÍÑ¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ÊÍøÍÑË¡¹ÖºÂ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®Í¡Ë¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡ö¡¡ÍøÍÑ¸å¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ÊÄ´ºº¤Ë¤â¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡ö¡¡¥«¥ì¥ó¥Àー¤ÎÁ÷ÎÁ¤Ï¡¢¥ê¥ô¥©¥ë¥ô³Ø¹»¶µ°é¸¦µæ½ê¤¬ÉéÃ´¤·¤Þ¤¹¡£
£².¡¡´ØÏ¢Æ°²è¤ÎÌµ½þ¸ø³«
¡¡¡¡Æ°²è¡ÖÄ°¤¤¤Æ¡¢²Î¤Ã¤Æ¡¢¿È¤Ë¤Ä¤¯¡ª¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î±ÑÃ±¸ì¡Ê¤æ¤Ã¤¯¥ê¥º¥à¡¿¥Î¥ê¥Î¥ê¥º¥à¡Ë¡×¡Ê£±～£²Ê¬¡ß12¥«·î¡ß2¡Ë¤ò¡¢¥é¥¤¥º¤×¤é¤¹(https://www.rise-plus.net/eigo/hajimeteno-eitangocalender)¤Ç¸ø³«¤·¡¢¾®³Ø¹»¤ä¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ë¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤Ë¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ ¡ö¡¡Æ°²è¤Î²»³Ú¤äÇØ·Ê¤Ï¡¢º£¸å¡¢¸øÊç¤Ë¤è¤êÊÌ¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤âºîÀ®Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ ¼Â¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È
¡ü¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤¨¤¤¤¿¤ó¤´¥«¥ì¥ó¥Àー¡Ù¶µºà¥Ñ¥Ã¥¯¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬
¡¡ ³Ú¤·¤¯±Ñ¸ì¤ò³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È
¡ü ±Ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¼«¿®¤ò¼º¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò°ì¿Í¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤³¤È
¡ü ËÜ¶µºà¤ÎÉáµÚ¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÔÅÐ¹»¤äLD¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢³Ø¹»¤ä¥Õ¥êー¥¹¥¯ー¥ëÅù¤Ç¤Î³Ø¤Ó»Ù±ç¤Î
¡¡ ½¼¼Â¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È
¢£ Ë¡¿ÍÍý»öÄ¹¡¦¥é¥¤¥º³Ø±à±Ñ¸ìÃ´Åö ¾®ÌîÂ¼ Å¯¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤Ë16Ç¯¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¡¢¥é¥¤¥º³Ø±à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤«¤é25Ç¯¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¥é¥¤¥º³Ø±à¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡££±¤Ä¤Ë¤Ï¡Ö¿ô³Ø¤Ï100ÅÀ¡¢±Ñ¸ì¤Ï¼Â¼Á0ÅÀ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Î¶µ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤¬Âç¤Î¶ì¼ê¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤¬Â¿¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±Ñ¸ì¤ÏÁªÂò¶µ²Ê¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±ËÝÌõ¥½¥Õ¥È¤¬¿Ê²½¤·¤¿º£¡¢³°¹ñ¸ì¤ÏÍú½¤¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤µ¤¨»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖLD¡§Learning Disabilities¡Ê³Ø½¬¾ã³²¡Ë¡×¤â¡ÖLearning Differences¡Ê³Ø¤ÓÊý¤Î°ã¤¤¡Ë¡×¤ÈÂª¤¨¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤È¥Úー¥¹¤Ç³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢³Ø¹»¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥º³Ø±à¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¹©É×¤ò½Å¤Í¤¿¶µºà¤ÎÉáµÚ¤Ë¡¢º£¤ÏÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥ê¥ô¥©¥ë¥ô³Ø¹»¶µ°é¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2000Ç¯7·î³èÆ°³«»Ï¡£ÉÔÅÐ¹»¤äLD¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥é¥¤¥º³Ø±à¡Ê¸½¡§¤à¤¹¤Ó¤Ä¤¯¤Ð¥é¥¤¥º³Ø±à¡Ë¡×¤ò³«Àß¡£Â¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¼ÂÁ©¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤Î»ë»¡¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«³«È¯¤Î¶µºà¤Ï¡¢NHK¤ä¹ñÎ©ÆÃÊÌ»Ù±ç¶µ°éÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Ë¡¿ÍÌ¾¡§ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥ê¥ô¥©¥ë¥ô³Ø¹»¶µ°é¸¦µæ½ê
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½Íý»ö ¾®ÌîÂ¼ Å¯
- ½êºßÃÏ¡§¢©305-0031 °ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¸ãºÊ1-10-1¤Ä¤¯¤Ð¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë1F ¥ª¥Õ¥£¥¹C
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://rise.gr.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà¿½¹þ¤ßÀè¡Û
¡¡¥ê¥ô¥©¥ë¥ô³Ø¹»¶µ°é¸¦µæ½ê¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ª¤è¤ÓÅöË¡¿Í¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶µºà¤Î³èÍÑ»öÎã¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï¼èºà¤ò¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥«¥ì¥ó¥Àー¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¤è¤ê¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö³Ú½¬¥¢¥×¥ê¡§±ÑÃ±¸ì¥Ê¥Ó¡×¤Î³«È¯¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ËÜ¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯»ñ¶â¤òÊç¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ö±ÑÃ±¸ì¥Ê¥Ó¡×¾ÜºÙ¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¡¡ https://camp-fire.jp/projects/902505/view