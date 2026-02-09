¡ÚSMYTHSON¡ÛSmythson x sacai ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯É½
³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥Ã¥¯¤¬Å¸³«¤¹¤ë±Ñ¹ñÈ¯¤Î¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¡¢¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSMYTHSON¡×¡Ê¥¹¥Þ¥¤¥½¥ó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î13Æü¡¢Smythson¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¡¢sacai¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢°¤ÉôÀéÅÐÀª»á¤Ë¤è¤ëÆÈÁÏÅª¤Ç¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥óÈþ³Ø¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê Smythson ¤Î¥È¥é¥Ù¥ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¥À¥¤¥¢¥êー¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿°¤Éô»á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¿¼¤¤¿Æ¤·¤ß¤òÇØ·Ê¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(C)Stas Komarovski
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢sacai ¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥»¥¹¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¤¡¢Smythson ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à ¡§ ¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥«¥Ðー¡¢¥Ýー¥Á¡¢¥Á¥§¥ë¥·ー¥Îー¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òÅ¸³«¡£¤¹¤Ù¤Æ Smythson ¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¯¥í¥¹¥°¥ì¥¤¥ó²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥Ñ¥Ê¥Þ¥ì¥¶ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢Smythson ¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¥Ö¥êー¥Õ¥±ー¥¹¤ä¥é¥²ー¥¸¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ç¹½ÃÛÅª¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë°Õ³°À¤Î¤¢¤ëºÆ²ò¼á¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢sacai ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSmythson¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬¡¢ÀéÅÐÀª»á¤ÈÈà½÷¤Î¥Áー¥à¤Î»ëÅÀ¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£sacai ¥Áー¥à¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò·Á¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
― ¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Ý¥ë¥¿¡ÊSmythson CEO¡Ë
¡ÖSmythson ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤Ï¡¢Æü¾ï¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£sacai¤â¤Þ¤¿¡¢Æü¾ï¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Èà¤é¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍ×ÁÇ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÆü¾ï¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
― °¤ÉôÀéÅÐÀª¡Êsacai ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
PANAMA CHELSEA NOTEBOOK¡¡ \75,000
PANAMA PASSPORT COVER ¡¡ \88,000
PANAMA SMALL FLAT POUCH \115,000
[ ¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó]
Smythson Å¹ÊÞ
https://www.smythson.jp/stores¡¡
¡¡¡¦°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ ¥á¥ó¥º´Û
¡¡¡¦¶äºÂ»°±Û
¡¡¡¦ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹
¥¹¥Þ¥¤¥½¥ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.smythson.jp/
¡ÚABOUT SMYTHSON¡Û
1887Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Ü¥ó¥É¡¦¥¹¥È¥êー¥È¤Ë¤ÆÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¡õ¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡£²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤Î¾Î¹æ¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿µ»½Ñ¤È¹â¤¤ÉÊ¼Á¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÄ´ÏÂ¤·¡¢Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏºÙÉô¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¡¢ÂÑµ×À¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¼Á¤Î¹â¤¤ÁÇºà¤ËÂÐ¤¹¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¸½ºß¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ä¥â¥Áー¥Õ¤Î¹ï°õ¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï À½ÉÊ¤ò¤è¤ê¸ÄÀÅª¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
[SMYTHSONÆüËÜ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È]
Website: https://www.smythson.jp/¡¡
LINE: https://lin.ee/xVPCbqK