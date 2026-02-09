¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¿Íµ¤VTuber¡ØÇò¾å¥Õ¥Ö¥¡Ùvs¡ØÇËô¤ª¤«¤æ¡Ù¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¡ª¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥Ï¥ó¥¿ー¥º¡Ò¥¢¥×¥êÆâ¥é¥¤¥ÖCH¡Ó¤ÇÀ¸ÇÛ¿®
JOYBOY GAMES - FZCO¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢À¤³¦½é¤ÎÇÛ¿®¼ÔÏ¢Æ°·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥Ï¥ó¥¿ー¥º¡Ê°Ê²¼¥Ð¥¦¥Ï¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿Íµ¤VTuber¡ØÇò¾å¥Õ¥Ö¥¡Ù¡¢¡ØÇËô¤ª¤«¤æ¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)20»þ¤è¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡ØÇò¾å¥Õ¥Ö¥¡Ù¡ØÇËô¤ª¤«¤æ¡Ù¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ð¥¦¥Ï¥ó¡×¤Î¥²ー¥à¥×¥ì¥¤ÇÛ¿®¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¡È¥·¥ó¥¯¥íÂÎ¸³¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ëÇÛ¿®¼Ô¤ÈÆ±¤¸¥×¥é¥¤¥º¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥ÜÇÛ¿®Æü»þ
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î10Æü 20:00～
ÇÛ¿®¾ì½ê¡§°Ê²¼¤Ë¤ÆÆ±»þÇÛ¿®
£±¡¥¡ØÇò¾å¥Õ¥Ö¥¡Ù¡ØÇËô¤ª¤«¤æ¡Ù¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡¡¡¡Çò¾å¥Õ¥Ö¥¸ø¼°YouTube¡§https://youtube.com/@shirakamifubuki
¡¡¡¡ÇËô¤ª¤«¤æ¸ø¼°YouTube¡§https://youtube.com/@nekomataokayu
£²¡¥¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥Ï¥ó¥¿ー¥º¥¢¥×¥êÆâ¥é¥¤¥ÖCH
¡¡¡¡Apple Store/Goole Play¡§https://bountyhunters.go.link/4yROl
¤´Ë«ÈþÁèÃ¥¥ª¥ó¥¯¥ì¥Ð¥È¥ë3ËÜ¾¡Éé¡ª¤Î¥ëー¥ë
- ¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥Ï¥ó¥¿ー¥º¤Î¡Ö¥ª¥ó¥¯¥ì¥Ð¥È¥ë¡×µ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Î¾Ì¾¤¬Ä¾ÀÜÂÐÀï¤ò3»î¹ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
- £±»î¹ç¤´¤È¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¹ç·×ÆÀÅÀ¤¬Â¿¤¤Êý¤Î¾¡Íø¡£
¡Ô ¾¡¤Á ¡Õ¡§1,000pt¡¡¡Ü¡¡»ëÄ°¼Ô¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¿ô x 1pt
¡Ô Éé¤± ¡Õ¡§0pt¡¡¡Ü¡¡»ëÄ°¼Ô¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¿ô x 0.5pt
¢¨»ëÄ°¼Ô¤¬¾¡Éé¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥¯¥í¤È¤Ï¡©
¥é¥¤¥ÖCH¤ÇÇÛ¿®¤ò»ëÄ°¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤Ç»²²Ã²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤òÄ¾ÀÜÁàºî¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤¬¥×¥é¥¤¥º¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥¯¥íÃæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤âÆ±¤¸¥×¥é¥¤¥º¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¡£
¾¡Íø¤·¤¿ÇÛ¿®¼Ô¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¡ª
¾¡Íø¤·¤¿ÇÛ¿®¼Ô¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ï...¡Ö¹âµéÏÂµí¡×
»ëÄ°¼Ô¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¥×¥é¥¤¥º¡ª
Âè1²óÀï～3²óÀï¤Þ¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÇÛ¿®¼Ô¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¥×¥é¥¤¥º¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£±. AR¥¢¥¯¥¹¥¿¡Ê¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥³¥é¥Ü¡Ë
£². AR¥Þ¥¤¥¯¡Ê¥Ð¥¦¥Ï¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë
£³. AR»æ¿áÀã¡Ê¥Ð¥¦¥Ï¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë
£´. AR¥¹¥Æー¥¸¡Ê¥Ð¥¦¥Ï¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡¢¾åµ£².～£´.¤Î¥Ð¥¦¥Ï¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëAR¥×¥é¥¤¥º¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤È...¡Ö¹ë²ÚAR¥¹¥Æー¥¸¡Ê¥Ð¥¦¥Ï¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨ÇÛ¿®¼Ô¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤·¡¢±þ±ç¤¹¤ë»ö¤Ç¥×¥é¥¤¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë»ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
◼️AR¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ï¡©
AR¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤äAR¥×¥í¥Ã¥×¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëAR¶õ´Ö¤Î¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æー¥¸ÇØ·Ê¤Ç¤¹¡£Å¸¼¨Âæ¤äÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¾ð·Ê¡Ê¥¸¥ª¥é¥Þ¡Ë¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¯¥¹¥¿¡¢±é½ÐÍÑ¥×¥í¥Ã¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤äÆü¾ïÉ÷·Ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ê¤É¡¢¼«Í³¤Ê¥¸¥ª¥é¥ÞÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
◼️ARµ¡Ç½¤Î»È¤¤Êý
¥Ð¥¦¥Ï¥ó¥¢¥×¥êÆâ¤ÎAR¥¢¥¤¥³¥ó¤«¤éAR¥×¥é¥¤¥º¤ò¸½¼ÂÀ¤³¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÊýË¡
ËÜ¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¤Ï¡¢ÇÛ¿®¼ÔÆ±»Î¤¬¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥²ー¥à¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë»²²Ã·¿ÂÐÀï´ë²è¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥¯¥í¤ä¥®¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥×¤Ê¤É¤Î±þ±ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥²ー¥àÆâ¥®¥ß¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢ÇÛ¿®¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥È¥ë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ë¡Ö´Ñ¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤â°ì½ï¤ËÀï¤¤¡¢·ë²Ì¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¤Ï»ëÄ°¤Î¤ß¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ó¥¯¥í¤ä¥®¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥×¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¥²ー¥à¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÄêËç¿ô¤ÎBCoin¡Ê¥¢¥×¥êÆâ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¿®Ãæ¤ËBCoin¤Î¹ØÆþÁàºî¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢°ì»þÅª¤ËÇÛ¿®²èÌÌ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥×¥ì¥¤»²²Ã¤ò¤´Í½Äê¤ÎÊý¤Ï¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ»öÁ°¤ËBCoin¤ò¤´½àÈ÷¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¡¢ËÜ¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¤Ø¤Î»²²ÃÊýË¡¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Ð¥¦¥Ï¥ó¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëhttps://bountyhunters.go.link/4yROl
- ÌµÎÁ¤ÇBCoin¤ò¥²¥Ã¥È¡ª
- - ¥Ð¥¦¥Ï¥ó¥¢¥×¥êDL > ¥í¥°¥Ü¤ÇBCoin¤òÆþ¼ê
- - ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¢¤Ç200BCoin¤òÆþ¼ê
¥¢¥×¥ê > ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó > ¾ï»þ > ¸ø¼°LINEÅÐÏ¿ ¡õ ¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー
- É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥³¥é¥ÜµÇ°¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤êBCoin¤òÆþ¼ê
¥¢¥×¥ê > ¥·¥ç¥Ã¥×
- »þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¸ø¼°YouTube¤Ë½¸¹ç¡ª
¥³¥é¥Ü´ë²èÂè2ÃÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¸ÇÛ¿®¤Ë¤Æ¥³¥é¥Ü´ë²èÂè2ÃÆ¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´»ëÄ°²¼¤µ¤¤¡ª
º£¸å¤â¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥Ï¥ó¥¿ー¥º¸ø¼°X¤Ë¤ÆºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ð¥¦¥Ï¥ó¸ø¼°X¡§https://x.com/BountyhuntersJP
¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤Ï¡¢¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»±²¼¤Î½÷ÀVTuber¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£YouTube¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¤Û¤«¡¢¥²ー¥àÂç²ñ¤Î´ë²è±¿±Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤äBillboard JAPAN Hot 100¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò³è¤«¤·¤¿³èÌö¤Î¾ì¤ò¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ë¤ÎÎÎ°è¤Þ¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hololivepro.com/
¡¦¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@hololive
(C) COVER
¡Ø¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥Ï¥ó¥¿ー¥º¡Ê¥Ð¥¦¥Ï¥ó¡Ë¡Ù¤ÎÆÃÄ§
¢¡¶»¤¬Ìö¤ë¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¡ª¥×¥é¥¤¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áÅù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¡¢ÈþÎï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÅÐ¾ì¡ªARµ¡Ç½¤Ç¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¾¤´¤·¤Æ¡¢¿ä¤·¤ÈÌ´¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡£
¥²¥Ã¥È¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¶õ´Ö¤Ë¾¤´¤·¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥ëー¥à¡×¤Ë¼«Í³¤ËÇÛÃÖ¡£¾þ¤ë³Ú¤·¤µ¤È¡¢¸½¼Â¤Ë¿ä¤·¤¬¸½¤ì¤ë´¶Æ°¤òÆ±»þ¤ËÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤ä¥¢ー¥Æ¥¤¥¹¥È¡¢ÇÛ¿®¼Ô¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤Ê¤É¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥×¥é¥¤¥º¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ìÍ½Äê
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤òÊ£¿ôÂÎÆ±»þ¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥Æー¥¸¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª
¢¡¼ê¤Ë´À°®¤ëÂÐÀï¥âー¥É¡ª¥¢¥êー¥Ê¥Ð¥È¥ë
¡Ö¤¢¤È¾¯¤·¤Ç³Í¤ì¤½¤¦¡ª¡×¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¥¢ー¥à¥Ñ¥ïー¤ò¶¯²½¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÄÏ¤ß¤È¤ë¤«¡¢¥®¥ß¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤òË¸³²¤¹¤ë¤«--¡£
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¶î¤±°ú¤¤ÈÀïÎ¬¤òÀ©¤·¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥Ï¥ó¥¿ー¤òÌÜ»Ø¤»¡ª¾¡Íø¤ÎÁÖ²÷´¶¤Ï¡¢°ì¿Í¥×¥ì¥¤¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡ª
Â°À / ·ÏÅý / ¥®¥ß¥Ã¥¯¸ú²Ì
- ¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯ / ¥Öー¥¹¶¯²½·Ï / 3ËÜÄÞ¥¢ー¥à¥Ñ¥ïーUP
- ¥¢¥êー¥Ê¥Ï¥ó¥¿ー / ¤ª¤¸¤ã¤Þ·Ï / ¥¤¥«ËÏ¤Ç²èÌÌ¤¬½ù¡¹¤Ë¹õ¤¯¤Ê¤ë¡£
- ¥Þー¥Á¥ã¥ó¥È / µ¡Ç½²òÊü / BB¥ì¥ó¥¿¥ëµ¡Ç½²òÊü
¤½¤ÎÂ¾Ìó30¼ïÎà¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯
Ç®¶¸¡ª¥¿ー¥óÀ¥ª¥ó¥¯¥ì¥Ð¥È¥ë¤ÇÀ¤³¦°ì¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥Þー¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡ª
ÂÐÀïÁê¼ê¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤Ë¤¯¤¯¤¹¤ë¤ª¼ÙËâ·Ï¡¢¥¢ー¥à¥Ñ¥ïー¤òUP¤µ¤»¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌÌÇò¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤·¤Æ¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤á¡ª
¢¡¿ä¤·¤È±¿Ì¿¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡ª¥·¥ó¥¯¥í¥¥ã¥Ã¥Á
¡Ö¿ä¤·¤Ë³Í¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤½¤Î´ê¤¤¤¬¸½¼Â¤Ë¡£Æ´¤ì¤ÎVTuber¤äÀ¨ÏÓ¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥×¥ì¥¤¤Ë¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¡×¤¹¤ì¤Ð¡¢´ÑÀï¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÆ±¤¸¥×¥é¥¤¥º¤òGET¡ª
¿ä¤·¤Î¼ê¤Ç¿ä¤·¥°¥Ã¥º¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë--¤½¤ó¤Êµæ¶Ë¤Î¿ä¤·³èÂÎ¸³¤¬¤³¤³¤Ë¡£
¥·¥ó¥¯¥í¤Î£²¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
- ¸øÇ§¥é¥¤¥Ðー¤È³Ú¤·¤à¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¡È¿ä¤·³è¡ÉÂÎ¸³¡£
- ¥ª¥ó¥¯¥ì¥Ð¥È¥ë¤Ç¼ÂÎÏ¤òËá¤¡¢¥·¥ó¥¯¥í¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ëÄ©Àï¡£
Ã¯¤«¤ËÇ¤¤»¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤â¡¢Ç¤¤µ¤ì¤ëÂ¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ·¤ÓÊý¡ª
¼«Ê¬¤ÇÁàºî¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡©ÎòÀï¤ÎÌÔ¼Ô¤ä¡¢¿ä¤·ÇÛ¿®¼Ô¤ËÁê¾è¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ±¤¸¥×¥é¥¤¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡ª
¢¡ºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ï¥ó¥¿ー°éÀ®¡ª
36ÂÎ¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¡ß8ÃÊ³¬¤Î¥ì¥¢¥ê¥Æ¥£¡ª
¹çÀ®¤ä³ÐÀÃ¤Ç¸Â³¦¤òÆÍÇË¤·¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÎÏ¤òËá¤¾å¤²¤è¤¦¡£
¥Ï¥ó¥¿ー¤Ï5¤Ä¤ÎÂ°À¤ò»ý¤Á¡¢AP¤Î¿¶¤êÊ¬¤±¤ÇÀï½Ñ¤¬¿Ê²½¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ò¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥Üー¥ë¡Ó¤âÂ°ÀÏ¢Æ°¤·¡¢¶¯²½¤¹¤ë¤Û¤É¹â¥ì¥¢¤Î¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò²òÊü¤Ç¤¤ë¡ª
°éÀ®¤âÀïÎ¬¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï·¯¼¡Âè¡£
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤ò¤ß¤Ä¤±¤Æ¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Ð¥¦¥ó¥Æ¥£¥Ï¥ó¥¿ー¤òÌÜ»Ø¤»¡ª
¸ÄÀË¤«¤Ê¥Ï¥ó¥¿ー¤¿¤Á¤ò¥¬¥Á¥ã¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤è¤¦¡ª
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤ò°éÀ®¤·¤ÆºÇ¶¯¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤ò¤á¤¶¤½¤¦¡ª
¢¡Ç®¶¸¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡ª¸øÇ§¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥¢¥×¥êÆâÇÛ¿®
¸øÇ§¥é¥¤¥Ðー¤À¤±¤¬Ä©Àï¤Ç¤¤ë¡¢ÇòÇ®¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¥ª¥ó¥¯¥ì¥Ð¥È¥ë¡ª
´ÑÀï¤·¤Ê¤¬¤é¥®¥Õ¥È¤òÂ£¤ì¤Ð¡ÖÁÛ¤¤¶Ì¡×¤Ë¥Á¥ãー¥¸¤µ¤ì¡¢°ìÄêÎÌ¤¬Ãù¤Þ¤ë¤È¹â¥ì¥¢¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬È¯Æ°¡ª¿ä¤·¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àï¶·¤òÊÑ¤¨¤ë°ì¼ê¤òÂ÷¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
±þ±ç¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ö¥Á¥¢¥ê¥¹¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥¨ー¥ë¤ò½¸¤á¤Æ¿ä¤·¤ÎÎÏ¤Ë¡£
¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¡Ö¥¨ー¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢Êó½·¤ä¾Î¹æ¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ--¡È¥·¥ó¥¯¥í¡É¤¹¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¿ä¤·¤Èº²¤ò½Å¤Í¤¿µæ¶Ë¤Î¥Ð¥È¥ëÂÎ¸³¡×¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª
±þ±ç¤È»²Àï¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¿·»þÂå¤Î¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤ò¤½¤Î¼ê¤ÇÄÏ¤á¡ª
¥é¥¤¥ÖCH¤ÇËèÆüÇÛ¿®¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡ª
¥¢¥×¥ê´ðËÜ¾ðÊó
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/121280/table/34_1_3166dfdb2eff898f4d8827a7a62621fa.jpg?v=202602100921 ]