REAL AKIBA GROUP¡¡¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖSTUDIO FAMILY 5STAR st.¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë k.g.r.b ¤ò100%»Ò²ñ¼Ò²½¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬³èÌö¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ø
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ö¥¹¥È¥êー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¬ÍÎ²ð¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥Ö¥¹¥È¥êー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂçµÜ¤òµòÅÀ¤Ë¡ÖSTUDIO FAMILY 5STAR st.¡×¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦ k.g.r.b¡Ê¥«¥¬¥ê¥Ó¡Ë ¤Î³ô¼°¤ò100%¼èÆÀ¤·¡¢REAL AKIBA GROUP¤Ë»²²è¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤ËÈ¼¤¤¡¢k.g.r.bÂåÉ½¤Î ´¬ÅÄ ¹É¹¬ ¤¬¡¢REAL AKIBA GROUPÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª»ö¶È¤òÅý³ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçµÜ¤ÎÁÏÂ¤µòÅÀ¡Ök.g.r.b¡×¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥À¥ó¥µー¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½¸¤¦ÂçµÜ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ »£±Æ¡¦¼ýÏ¿¡¦ÇÛ¿®¡¦¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤ÉÂ¿ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤È¤·¤Æ¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¶õ´Ö ¥À¥ó¥¹¸þ¤±¥Õ¥í¥¢¡¢»£±Æ¡¦ÇÛ¿®ÀßÈ÷¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤À©ºî¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¡£ ¥¢¥¯¥»¥¹À¤Î¹â¤¤¥í¥±ー¥·¥ç¥ó ÂçµÜ±Ø¤«¤é¤ÎÍøÊØÀ¤ò³è¤«¤·¡¢¼óÅÔ·÷Á´°è¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½¸¤Þ¤ë´Ä¶¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¼ã¼ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³èÆ°»Ù±ç¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ ¡È³¹¤Ë³«¤«¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¡É¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥°¥ëー¥×¥¸¥ç¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢REAL AKIBA GROUP¤Î»ý¤Ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤äÀ©ºîÎÏ¤È¡¢k.g.r.b¤Î¸½¾ìÎÏ¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³èÆ°¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ö¥¹¥È¥êー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓREAL AKIBA GROUP¤Ï¡¢ º£²ó¤ÎÇã¼ý¤òµ¡¤Ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥À¥ó¥µー¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¤è¤ê³èÌö¤·¤ä¤¹¤¤À©ºî´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡È¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö½¸ÃÄ¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸²½ÁÏÂ¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã´¬ÅÄ ¹É¹¬ »á¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ök.g.r.b¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡È¸½¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¹¥¿¥¸¥ª±¿±Ä¡É¤ò¡¢REAL AKIBA GROUP¤Î¥¹¥±ー¥ë¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤À©ºî´Ä¶¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª»ö¶È¤òÅý³ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¡ÉÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë ½¸¤¤¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡É¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥·ー¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡ã¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë FAMILY ÂçµÜ5STAR st¡ä
http://studiofamily-5star.com/¡¡
¡Ö¥À¥ó¥¹·Ð¸³¥¼¥í¡×¡Ö±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¡×¡Ö¥ê¥º¥à´¶¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄÌ¤¨¤ë¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£ Ä¶ÆþÌç¤«¤é½éµé¤Þ¤Ç¥ì¥Ù¥ëÊÌ¤Ë¥¯¥é¥¹¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤«¤é·Ð¸³¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Úー¥¹¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â¿ï»þ³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·î´Ö120¥ì¥Ã¥¹¥ó°Ê¾å¤òÌó20Ì¾¤Î¹Ö»Õ¿Ø¤¬Ã´Åö¡£
¸½Ìò¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥À¥ó¥µー¤¬¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÃúÇ«¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤â¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥À¥ó¥¹¤òºÆ³«¤·¤¿¤¤Êý¤â¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½»½ê¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÂçµÜ¶èÃçÄ®3-89-1 ¥Þ¥ê¥ª¥óÂçµÜB1F
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
ºÇ´ó¤ê±Ø¡§ÂçµÜ±Ø
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÂçµÜ±Ø¤è¤êÅÌÊâ7Ê¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
1.¥À¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î´ë²è¤ª¤è¤Ó±¿±Ä
2.¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²èÀ©ºî
3.¥À¥ó¥µー¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥â¥Ç¥ëÅù¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥á¥ó¥ÈµÚ¤Ó¥¥ã¥¹¥Æ¥¤¥ó¥°
4.¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥ÖÅù¡¢ºÅ»ö¤Ç¤Î³Æ¼ï¿¶ÉÕÀ©ºî
5.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥ÄÅù¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ëÀ½ÉÊ¡¢³Æ¼ï¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¢À©ºîµÚ¤ÓÈÎÇä