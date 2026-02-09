Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à½é¾åÎ¦¡£ÁÐÆü¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµéPOPS¼Ò¤È¶¨¶È¤·¡ØTOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026¡Ù¤ò2026Ç¯3·î¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼¾å ÈÏµÁ¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§9159¡¢°Ê²¼¡ÖW TOKYO¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¤ÎVan Phuc City¤Ë¤Æ¡¢Æ±¹ñ½é¤È¤Ê¤ë¡ØTOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026¡Ê°Ê²¼¡¢TGC Vietnam 2026¡Ë¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÇÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤ÄÁí¹ç¾¦¼Ò¤ÎÁÐÆü³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖÁÐÆü¡×¡Ë¡¢¤ª¤è¤ÓÅìÆî¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶ÈPOPS¤È¤Î»°¼Ò¶¨¶ÈÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤Ë¤è¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«--¥Ù¥È¥Ê¥à¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø
¡¡2005Ç¯¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬ー¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤ÈÃÂÀ¸¤·¤¿Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢TGC¡Ë¤Ï¡¢»þÂå¤È¶¦¤ËÀä¤¨¤ºÊÑ²½¤òÂ³¤±¡¢Ã¯¤â¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë³«¤«¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Îº×Åµ¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡¢¥·¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¤Ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØTGC¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢³¤³°Å¸³«¤ÎÀïÎ¬ÅªµòÅÀ¤È¤·¤ÆÁªÄê¤·¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¡¢¿Í¸ý1²¯¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤¬Ìó33ºÐ¤ÈÈó¾ï¤Ë¼ã¤¯³èÎÏ¤ËËþ¤Á¤¿¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£·ÐºÑÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¦Ãæ´ÖÁØ¤ÎµÞ³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ãÇ¯ÁØ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢²»³Ú¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÎ°è¤Ø¤Î¾ÃÈñ°ÕÍß¤¬À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢W TOKYO¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉý¹¤¤»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÁÐÆü¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¿ô²¯¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤ò»ý¤ÄPOPS¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÈ¯¿®ÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¸½ÃÏ¤ÎÀ¸³è¼Ô¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÆÏ¤±¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æü±Û¤Î¥È¥Ã¥×¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂÎ¸³·¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ª
V-POP³¦¤«¤é¤Ï¡ÖV-POP³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡×SOOBIN¡¢¡ÖV-POP³¦¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¡×LyLy¤é¡¢SNS¤Ç¤âÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÍ¤¹¤ë6ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ªÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¿·À±¡ÖONE OR EIGHT¡×¡¢¡ÖMiyuna¡×¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ª
¡¡¡ØTGC Vietnam 2026¡Ù¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ï¡¢¡ÖCook Happiness through Innovation¡Ê³×¿·¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¬¤»¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Æ±¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¨ÀÊ¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡¢Acecook Vietnam¡Ê¥¨ー¥¹¥³¥Ã¥¯¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Acecook Vietnam¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡È·ÑÂ³Åª¤Ê³×¿·¡É¤ÎÀº¿À¤òÈ¯¿®¡£¿©¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ä²ÄÇ½À¤ò¡¢¥é¥ó¥¦¥§¥¤¾å¤Î¡È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡É¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤»¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¸ÄÀ¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÉÊ¼Á¤È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÀº¿À¤ò¥Ù¥È¥Ê¥à»Ô¾ì¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò¤È¶¦¤Ë¡¢¡ØTGC Vietnam 2026¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æü±Û¤ÎÊ¸²½¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òÀ¤³¦¤Ø¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ï¡¢YouTubeÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¿ô²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ëSOOBIN¤äMIN¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñÌ±Åª¥¹¥¿ー¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëQuang Hùng MasterD¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤ëPhương Ly¤äLyLy¡¢ZÀ¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞCaptain Boy¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥³¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡¢À¤³¦¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¥Á¥ãー¥È¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×ONE OR EIGHT¤Ë²Ã¤¨¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ーMiyuna¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£Î¾¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤â¤Ëº£²ó¤¬¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤Î½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æü±Û¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ëµ¤±Ô¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡¢TGC¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤½é³«ºÅ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£TGCÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç½Ð°©¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÅìµþ¤ÎTGC¥Áー¥à¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡ª
¡¡Åìµþ¤ÎTGC¥Áー¥à¤¬Á´ÌÌÅª¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿2¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÃåÊª¤äÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ò¸½ÂåÉ÷¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£W TOKYO¤¬¡ÖTGCÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñÆâ³ÆÃÏ¤Ç½Ð°©¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¾¢¤Î°ìÉÊ¤ò¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î³§ÍÍ¤Ë¤â¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢TGC¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤Ç¥ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤ÆÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤â·×²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óDNA¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¿ÁØÅª¤Ê¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡ÖÅÁÅý¤È³×¿·¡×¤¬¸òº¹¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î´ÑµÒ¤ËÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡TGC¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÇ®¶¸¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¥·¥§¥¢¤·¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¥Ò¥È¡¦¥â¥Î¡¦¥³¥È¤¬½Û´Ä¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¹ñÆâ³°¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÍ¢½Ð¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚTOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026¡Û³«ºÅ³µÍ×
¢¨Á´¤Æ¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®»þ¤Î¾ðÊó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§TOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026¡ÊÎ¬¾Î¡§TGC Vietnam 2026¡Ë
³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦29Æü¡ÊÆü¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§Van Phuc City ¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Ûー¥Á¥ß¥ó»Ô¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È¡§2026Ç¯2·î9Æü¤è¤ê Ticketbox ¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï
¸ø¼°¾ðÊó¡§https://www.facebook.com/TokyoGirlsCollectionVietnam/
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Êfrom Japan¡Ë¡§ONE OR EIGHT¡¢Miyuna¡¡
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Êfrom Vietnam¡Ë¡§SOOBIN¡¢Quang Hùng MasterD¡¢MIN¡¢Phương Ly¡¢Captain Boy¡¢LyLy¡¡Â¾
ÆâÍÆ¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥¹¥Æー¥¸¡¢¥Ñー¥È¥Êー¥Öー¥¹ Â¾
¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñー¥È¥Êー¡§Acecook Vietnam
¼çºÅ¡§POPS
¶¨ÎÏ¡§ÁÐÆü³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO
Instagram¡§@tgc_vietnam / Threads¡§@tgc_vietnam / TikTok¡§@tgc_vietnam / Youtube¡§@TGC_Vietnam
¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#TOKYOGIRLSCOLLECTIONinVIETNAM #TGCVietnam2026
¢£Åìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦
¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬ー¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë2005Ç¯8·î¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÅù¤Î¥È¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ëÇ§ÃÎÅÙ94¡ó¤ò¸Ø¤ë»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¡£¥ê¥¢¥ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤¿ÁíÂÎ´¶¿Í¿ô¤Ï¤Î¤ÙÌó800Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤ÈTGC¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¡È¥é¥Ü¥é¥È¥êー¡Éµ¡Ç½¤òÃ´¤¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£¤½¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¹ñºÝÏ¢¹ç¡¢À¯ÉÜ¡¢´±¸øÄ£¤ÈÏ¢·È¤·¡¢SDGs¿ä¿Ê¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¼ãÇ¯ÁØ¤ØÅÁ¤¨¤ë²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¤Î Ìò³ä¤òÃ´¤¦¡£
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO ²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒW TOKYO¡Ê¥³ー¥ÉÈÖ¹æ¡§9159¡¢Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5-28-5 W Building
»ñËÜ¶â¡§246É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯6·îËö¸½ºß¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¼¾å ÈÏµÁ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§TOKYO GIRLS COLLECTION¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹»ö¶È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.w-tokyo.co.jp/
2005Ç¯8·î¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¥¬ー¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦À©ºî²ñ¼Ò¡£2015Ç¯¤Ë¹ñÏ¢¤ÎÍ§Asia-Pacific¤ÈÏ¢·È¤·¡¢2018Ç¯5·î¤Ë¤Ï¥Ë¥åー¥èー¥¯¹ñÏ¢ËÜÉô¤ÇSDGs¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¡ÖTGCÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤äÀÅ²¬»Ô¡¢ÏÂ²Î»³»Ô¤Ê¤É¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤ÎTGC¤ò³«ºÅ¤·ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËSDGs¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼èÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£