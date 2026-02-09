¡ÚÂè199²ó¡¡»ÔÌ±¤ÈNPO¤Î¸òÎ®¥µ¥í¥ó¡Û¡ÊÅÐÃÅÃÄÂÎ¡§ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ·ò¹¯¿´Íý¶µ°é¼ÂÁ©¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÂè199²ó¡¡»ÔÌ±¤ÈNPO¤Î¸òÎ®¥µ¥í¥ó¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¡ÛÅÐÃÅÃÄÂÎ¡§ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ·ò¹¯¿´Íý¶µ°é¼ÂÁ©¥»¥ó¥¿ー¤ò2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡»ÔÌ±¤ÈNPO¤Î¸òÎ®¥µ¥í¥ó¤È¤Ï ¡©
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëNPOÃÄÂÎ¤Ë¤½¤Î³èÆ°¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ø¤ÎÍý²ò¡¢»²²Ã°ÕµÁ¤ò¶¦Í¤·¡¢³èÆ°¤Ø¤Î»²²Ã¡¢»Ù±ç¡¢¶¨ÎÏ¤Ê¤É¤Î¶¨Æ¯¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè·î1²óŽ¤1ÃÄÂÎ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÄ°¤¯2»þ´Ö¡£ Á°È¾¤ÏÃÄÂÎ¤Î¾Ò²ðŽ¤¸åÈ¾¤Ï¼Áµ¿±þÅú¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊýŽ¤NPO¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤ÊýŽ¤Ãæ´Ö»Ù±ç¤ÎÊý¤Ê¤ÉŽ¤¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡Æü»þ¡§2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:45～20:45
¢¡ÅÐÃÅÃÄÂÎ/ÅÐÃÅ¼Ô ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í ·ò¹¯¿´Íý¶µ°é¼ÂÁ©¥»¥ó¥¿ー
Íý»öÄ¹¡¡ÃÝÃæ ¹¸Æó »á
¡ÔÃÄÂÎ³µÍ×¡Õ
¡Ø·ò¹¯¿´Íý³Ø¤ÎÃÎ¸«¤Ç¡¢Ë¤«¤Ê¡Ö¤³¤³¤í¡×¤È¡Ö¤«¤é¤À¡×¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡Ù
ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í·ò¹¯¿´Íý¶µ°é¼ÂÁ©¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢1999Ç¯¤ËÆüËÜ·ò¹¯¿´Íý³Ø²ñ½éÂåÍý»öÄ¹¡¦¸Î ËÜÌÀ´²ÀèÀ¸¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÅÁÅý¤¢¤ëÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£·ò¹¯¿´Íý³Ø¡¦·ò¹¯¶µ°é³Ø¤Î³Ø½ÑÅª»ëÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÉÔÄ´¤ÎÍ½ËÉ¡×¤ä¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑÍÆ¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿´Íý³Ø¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö½¬´··ÁÀ®¡×¤Î¼êË¡¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ÔÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¼«Î§Åª¤Ê·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂÐ¾Ý¡§ÅÐÃÅÃÄÂÎ¤ä³èÆ°ÆâÍÆ¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¼èÁÈ¤ß¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý¡¢NPO³èÆ°¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ëÊý¡¢Ãæ´Ö»Ù±ç¤ÎÊý¤Ê¤É¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢¡Äê°÷¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó40Ì¾
¢¡¿½¹þ¤ß¡§ https://peatix.com/event/4774623
¢¡¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍNPO¶¨Æ¯µ¡¹½¡Ê¥³¥é¥Ü¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¢¡¸å±ç¡§¿·½É¶è
