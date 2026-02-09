¡ã¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÆüËÜ¤Ø¡¡ÈòÆñÀ¸³è4Ç¯¤Î¸½¼Â¡ä¡¡Æ°²è¡¦¥¢¥ó¥±ー¥ÈÊó¹ð½ñ¤Ê¤ÉÁ´»ñÎÁ¤ò¥Ûー¥à¤Úー¥¸¸ø³«¡¿ÆÃÊÌ¥Õ¥©ー¥é¥à2·î21Æü³«ºÅ
YMCA¤Ï2022Ç¯3·î°Ê¹ß¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤ÎÍèÆüÈòÆñ¤ª¤è¤ÓÍèÆü¸å¤ÎÀ¸³è»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯4·î¤Ë¤ÏºßÆü¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂç»È´Û¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¹ñÆâ¤ÎÈòÆñ¼Ô»Ù±ç¤ò³«»Ï¡£Æ±Ç¯7·î¤«¤é¤ÏÅìµþÅÔ¤È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢ÅÔÆâ¤ÎÈòÆñ¼Ô¤ÎÀ¸³è¤ò¸«¼é¤ë¤¿¤á¡ÖÅìµþÅÔ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñÌ±¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç1700¿Í°Ê¾å¤ÎÈòÆñ¼Ô¤Î¸ÍÊÌË¬Ìä¡¦ÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñ¼Ô¤Î¸½¾õ～¡¡Ä´ººÊó¹ð½ñ¡¢Æ°²è¤òHP¸ø³«
4Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ÍÊÌË¬Ìä¤ÈÌÌÃÌ¤ÎÃæ¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
https://www.ymcajapan.org/ukraine-ymca-stands-for-peace-ymca-works-for-peace/(https://www.ymcajapan.org/ukraine-ymca-stands-for-peace-ymca-works-for-peace/)
¡¡¡¡¡¦ÈòÆñ¼Ô¡ÊÊì¿Æ¡¢¹âÎð¼Ô¡¢¼ã¼Ô¡Ë¤ÎÀ¼¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Æ°²è
¡¡¡¡¡¦1Ç¯Ëè¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ÈòÆñÌ±¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤È¤½¤ÎÊ¬ÀÏ¡¢
¡¡¡¡¡¦¹ÔÀ¯¤ä£Î£Ð£Ï´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¸¡Æ¤¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´Ê¸¤Ê¤É¡¢
ÆÃÊÌ¥Õ¥©ー¥é¥à 2/21¡Ø¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñ¼Ô¤¬¼«¤é¸ì¤ë¡Ö¤¤¤Þ¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¡Ù
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ¥Õ¥©ー¥é¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¼Â»Ü¤·¤¿ºÇ¿·¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÎÊó¹ð¤Û¤«¡¢ÈòÆñ¼Ô¼«¿È¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¡¢¹ÔÀ¯¤ª¤è¤ÓÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥óÅù¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÆüËÜºâÃÄ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëºâÀ¯»Ù±ç¤¬½ªÎ»¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÈòÆñ¼Ô¤Î¸½¾õ¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤Ø¡ä¡¡ÈòÆñ¼Ô¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¼èºà¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£»öÌ³¶É¤Þ¤Ç¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
2025Ç¯2·î³«ºÅ¤ÎÆÃÊÌ¥Õ¥©ー¥é¥à
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë13:30～17:00¡Ê¸òÎ®¡¦¾ðÊó¸ò´¹²ñ´Þ¤à¡Ë
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û¥³¥â¥ì»ÍÃ«¥¿¥ïー¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹(https://comore-yotsuya.jp/access/)¡Ê»Í¥ÄÃ«±ØÅÌÊâ1Ê¬¡Ë
¡ÚÆâ¡¡ÍÆ¡Û
¡ÔÂè£±Éô¡Õ13¡§30～15¡§00
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñ¼Ô¤¬¼«¤é¸ì¤ë¡Ö¤¤¤Þ¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×
¡¡1. ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñ¼Ô¤ò¤á¤°¤ë³µ¶·Êó¹ð¡¡～ÈòÆñ¼ÔÂçµ¬ÌÏÄ´ºº·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡ÊÆüËÜYMCAÆ±ÌÁ¡Ë
¡¡2. ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñ¼Ô¤Ë¤è¤ë°Õ¸«Äó¼¨
¡¡¡¡¢¡ ¥Ù¥ë¥Ê¥Ä¥«¡¦¥æ¥ê¥ä
¡¡¡¡¢¡ ¥¦¥ê¥Ð¥Á¥ç¥Ð¡¦¥¤¥êー¥Ê
¡¡3¡¥¥Õ¥í¥¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó～¡¡³ÆÀ¤Âå¤ÎÈòÆñ¼Ô¤¬¼«¤é¸ì¤ë¡Ö¤¤¤Þ¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×
¡¡¡¡¡ÒÈ¯¸ÀÍ½Äê¼Ô¡Ó
¡¡¡¡¢¡ A¡¦B¤µ¤ó¡¡¥ー¥¦½Ð¿È¡Ê20Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡¡¡¢¡ I¡¦B¤µ¤ó¡¡¥Ï¥ê¥³¥Õ½Ð¿È¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡¡¡¡¢¡ N¡¦N¤µ¤ó¡¡¥Ï¥ê¥³¥Õ½Ð¿È¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¡¡¡¢¡ V¡¦R¤µ¤ó¡¡¥ー¥¦¡Ê¥¯¥ê¥ß¥¢¡Ë½Ð¿È¡Ê60Âå¡¦½÷À¡Ë
¡¡¡öÅÐÃÅ¼Ô¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¤Ï²¼µ¤Î¥Á¥é¥·¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÔÂè£²Éô¡Õ15¡§30～16¡§30
±þÅú¡§¡Ö»ä¤¿¤ÁÆüËÜ¼Ò²ñ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×
¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÒÅÐÃÅ¼Ô¡Ó¡öÍ½Äê
¡¡¡¦²£»³Í³Íø°¡¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜYMCAÆ±ÌÁ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñ¼Ô»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¡Ë
¡¡¡¦¾®Èª½¢Ê¿¡ÊÅìµþÅÔ À¸³èÊ¸²½¶É ÅÔÌ±À¸³èÉô ÃÏ°è³èÆ°¿ä¿Ê²Ý ²ÝÄ¹ÂåÍý¡Ë
¡¡¡¦¾®Ìî°ìÇÏ¡ÊNPOË¡¿Í¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥ïー¥ë¥ÉÍý»ö¡¿¤µ¤ï¤ä¤«¥Ö¥ëーÂåÉ½¡¿ÂçÊ¬¤ÇÈòÆñ¼Ô¼õÆþ¡Ë
¡¡¡¦ºç¸¶¥¢¥ì¥¯¥»¥¤¥Ä¥§¥ô¥¡¡¦¥Ê¥¿ー¥ê¥ä¡ÊNPOË¡¿ÍÆüËÜ¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¸²½¶¨²ñ¡¿Ì¾¸Å²°¤ÇÈòÆñ¼Ô¼õÆþ¡Ë
¡¡¡¦»³ÅÄÂóÏ©¡ÊNPOË¡¿Í¥á¥¿¥Î¥¤¥¢ÂåÉ½Íý»ö¡Ë
¡¡¡¦Âç¿¹º´ÏÂ¡ÊÁá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³Ø½Ñ±¡¶µ¼ø¡Ë
¡öÂè£²Éô½ªÎ»¸å～17¡§00¤Þ¤Ç¡¢¸òÎ®¡¢¾ðÊó¸ò´¹²ñ
¡ÚÂÐ¡¡¾Ý¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñ¼Ô¡¢»Ù±çÃÄÂÎ¡¦¶¨ÎÏ¼Ô¡¢¹ÔÀ¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢
¡Ú¿½¹þ¤ß¡Û
²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¡¢»áÌ¾¡¢½êÂ°Àè¡¢»²²Ã´õË¾¡ÊÂè1Éô¡¦2Éô¡Ë¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://forms.gle/HcchkJgvLNikHHRe6
¡Ú¼ç¡¡ºÅ¡Û¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜYMCAÆ±ÌÁ¡¡tel.03-5367-6640
¡¡¾ÜºÙ¥Á¥é¥·¤Ï¤³¤Á¤é¢Í (https://www.ymcajapan.org/wp-content/uploads/2026/01/20260221-forum.pdf)¡Ê¢ª¥Á¥é¥·PDF¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Ë
¡¡ÆüËÜYMCAÆ±ÌÁ¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://www.ymcajapan.org/doumei_contact/)¡¡