¡ÚµþÅÔ³ØÀ¸e¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡Û¡ß¡ÚµþÅÔ¥¸¥ç¥ÖÇî2026¡Û¡Ö¹ñÎ©µþÅÔ¹ñºÝ²ñ´Û¡×¤Ë¤Æ³ØÀ¸À©ºî¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²ー¥à8¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸ø³«¡£ºòÇ¯´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤â½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿FortniteµþÅÔ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥×¤âÅ¸¼¨¡ª¡ª
¡ØµþÅÔ´ë¶ÈÌó100¼Ò¡Ù¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¤ª»Å»öÂÎ¸³·¿¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡ße-sportsÂÎ¸³¸òÎ®²ñ¡ª¥Öー¥¹¤Î¸«³Ø¤Î¹ç´Ö¤Ë´ë¶È¤Î¿Í»ö¤ÎÊý¤È°ì½ï¤Ëe-sportsÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÚµþÅÔ¥¸¥ç¥ÖÇî2026¡Û
µþÅÔ³ØÀ¸e-sports¶¨²ñ¤Î³ØÀ¸¤¬À©ºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥²ー¥à8¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ìÆâ¤ËÆÃÊÌ¥Öー¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¤Æ¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤³Ú¤·¤¤¥²ー¥à¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª
´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤ÎµÙ·ÆÃæ¤ËÍ·¤Ö¤Î¤â¤è¤·¡ª¥²ー¥à¤òÌÜÅª¤ËÍè¤ÆÍ·¤Ö¤Î¤â¤è¤·¡ª
³ØÀ¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥²ー¥à¤Î¾ÜºÙ¤«¤éÁàºîÀâÌÀ¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Òµ¤·Ú¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ì½ê¡§¹ñÎ©µþÅÔ¹ñºÝ²ñ´Û¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)11:00～16:00
ÆþÂà¾ì¼«Í³¡¢ÉþÁõ¼«Í³¡¢»²²ÃÌµÎÁ¡¢Í×»²²ÃÍ½Ìó
»²²Ã¤´Í½Ìó¡¦¤´Íè¾ì¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¡¢»²²ÃÍ½Ìó¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈHP¤«¤é
https://kyotojob2026.jp/
ºòÇ¯¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û¤Ç¤â½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¡ÚFortnite¡ÛµþÅÔ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Þ¥Ã¥×¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Á¤é¤ÏºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ØÀ¾¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÆâ¤ÎµþÅÔ¥¾ー¥ó¤ª¤è¤ÓËüÇî¾ðÊóÈ¯¿®µòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡ÖEKIspot KYOTO¡Ê¥¨¥¥¹¥Ý ¥¥ç¥¦¥È¡Ë¡×¤Î¥é¥¹¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¬À©ºî¤·¤¿¡Ö¥Õ¥©ー¥È¥Ê¥¤¥È¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµþÅÔ¥Þ¥Ã¥×¤ò½ÐÅ¸¡¦Å¸¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ä²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
ÆÃÀß¥Úー¥¸(https://kyoto-kessa.com/lp/)
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=1sk5jo6Ii1k ]
¡¦ÃÄÂÎ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/169690/table/3_1_eff342eba619d46d67b0509fbafe592b.jpg?v=202602100921 ]
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
- ¥¨¥¹¥Õ¥é¥Ã¥¯¥¹KyoDo¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªMAIL: s-kita@maia.eonet.ne.jp