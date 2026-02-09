Google¤ÎºÇ¿·²èÁüÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ëNano Banana Pro¤Ç¥Ð¥Êー¡õ¥Á¥é¥·À©ºî¡ª2/25¡Ê¿å¡ËÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡Ö¡ÈÁÇºà¡É¤«¤é¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Ø¡¡¿Ê²½¤¹¤ë²èÁüÀ¸À®AIÆþÌç¡×³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡ÊC&R¼Ò¡Ë¤Ï2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢Æü¡¹¤Î²èÁüÀ©ºî¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤Êý¤òÂÐ¾Ý¤ËÌµÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ö²èÁüÀ¸À®AI¡ØNano Banana Pro¡Ù¤Ç¥Ð¥Êー¡õ¥Á¥é¥·À©ºî ¡ÈÁÇºà¡É¤«¤é¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Ø¡¡¿Ê²½¤¹¤ë²èÁüÀ¸À®AIÆþÌç(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171174/?rls)¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Gemini¤ÈNano Banana Pro¤Î¼ÂºÝ¤ÎÁàºî¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÊ£¿ô¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó°Æ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢´ë²è¤ÎÊý¸þÀ¤Å¤¯¤ê¤«¤é¥Ð¥Êー¡¿¥Á¥é¥·¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ª¡ä
¡¦¥Ð¥Êー¡¦SNS²èÁü¡¦¥Á¥é¥·¤Ê¤É¤ÎÆü¡¹¤Î²èÁüÀ©ºî¤ò¸úÎ¨²½¤·¤¿¤¤Êý
¡¦´ë²è¡¦¹Êó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òºî¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿Êý
¡¦AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤ËÊ£¿ô°Æ¤òºî¤Ã¤ÆÈæ³Ó¤·¤¿¤¤Êý
¡¦¤³¤ì¤«¤é²èÁüÀ¸À®AI¤ò¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤Êý
¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡È¤¢¤ëÄøÅÙ¸«±É¤¨¤Î¤¹¤ë²èÁü¡É¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÊý
²èÁüÀ¸À®AI¡ÖNano Banana Pro¡×¤Ç¥Ð¥Êー¡õ¥Á¥é¥·À©ºî ¡ÈÁÇºà¡É¤«¤é¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Ø¡¡¿Ê²½¤¹¤ë²èÁüÀ¸À®AIÆþÌç
¢£Æü»þ
2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë19¡§00～21¡§00
¢£¾ì½ê
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¡¦¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÆüËÜ¹©³Ø±¡ÀìÌç³Ø¹»¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥«¥ì¥Ã¥¸ ¶µ°÷
±ÇÁüºî²È/¥Ç¥¶¥¤¥Êー
ÆâÅÄ¡¡±û¡Ê¤¦¤Á¤À¡¦¤Ò¤µ¤·¡Ë»á
ÀìÌç³Ø¹»¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥á¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦¥²ー¥à¶È³¦¤ò»Ö¤¹³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¼ø¶È¤òÃ´Åö¤·¡¢´ë²è/À©ºî¤ÈÉ½¸½µ»½Ñ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¼ÂÁ©Åª¤Ê»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÀ¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤Ê¿Ê²½¤ò¼õ¤±¡¢Ê¸¾ÏÀ¸À®¤ä²èÁü/Æ°²èÀ¸À®¤È¤¤¤Ã¤¿AI¥Äー¥ë¤ò¶µ°é¸½¾ì¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÆ³Æþ¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤ò¤É¤¦³è¤«¤¹¤«¤ò¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖIKIGAI Lab.¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¶µ°éAI¥µ¥ß¥Ã¥È2024¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ¼ï¥»¥ß¥Êー¤ä¸¦½¤¤Ç¡¢¶µ°÷¡¦¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÐÃÅ¡¦¹Ö±é¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶µ°é³èÆ°¤ÎËµ¤é¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î±ÇÁüºî²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶ÈVP¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ë¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ê¤ÉÉý¹¤¤±ÇÁüÀ©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¢£Äê°÷
100Ì¾
¢§¥»¥ß¥Êー¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171174/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171174/?rls)
¢¨ÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë21¡§00
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥êー¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥ê¥Ðー¼Ò¡¡PEC»öÌ³¶É
¡Ö¿Ê²½¤¹¤ë²èÁüÀ¸À®AIÆþÌç¡×¥»¥ß¥ÊーÃ´Åö
Email¡§pec_seminar@pr.cri.co.jp
C&R¼Ò¤Ï1990Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¹çÆ±ÀâÌÀ²ñ¤ä¥¥ã¥ê¥¢ÁêÃÌ¡¢¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤È¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÎÀ¸³¶²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡×¤Î¤â¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÊý¡¹¤¬¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
