Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÀï¹ñÅ¾À¸¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë!?¡¡GC¥Î¥Ù¥ë¥º¡Ø¼ïÉÕ¤±¤ª¤¸¤µ¤ó£É£ÎÀï¹ñ¡¡£±¡Ù¤Þ¤µ¤«¤Î½ñÀÒ²½¡ª¡¡ºîÉÊ¸ø¼°SNS¤Ç¤â¾ðÊóÈ¯¿®Ãæ¡ª

¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¼ïÉÕ¤±¤ª¤¸¤µ¤ó£É£ÎÀï¹ñ¡¡£±¡Ù¡Ê¾®Àâ¡§À±ÌîÎÓ¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§É¹¼¼¤·¤å¤ó¤¹¤±¡Ë¤ò2026Ç¯4·î30Æü¤ËGC¥Î¥Ù¥ë¥º¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè£±´¬¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È
¡Ø¼ïÉÕ¤±¤ª¤¸¤µ¤ó£É£ÎÀï¹ñ¡¡£±¡Ù¡ÊGC¥Î¥Ù¥ë¥º¡Ë
WEB¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥¯¥è¥à¡×¤Ë¤ÆÂç¿Íµ¤¤ÎÀï¹ñÅ¾À¸¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Ø¼ïÉÕ¤±¤ª¤¸¤µ¤ó£É£ÎÀï¹ñ¡¡£±¡Ù¤Î½ñÀÒ²½¤¬GC¥Î¥Ù¥ë¥º¤Ë¤Æ¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
µ³¾è¡ÊÂÎ°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¤ÏÈ´·²¤Ë¤¦¤Þ¤¯¡¢Áä¡ÊÉð´ï)¤ä´È¡ÊÄà¶ñ¡Ë¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ê¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÏÄ´¶µ¡ÊÊ¸»úÄÌ¤ê¡Ë¤·¤Æ²ÈÃÜ¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ð¥«¤²¤¿³ÈÂç²ò¼á¤Ç¡¢Éð»Î¤È¤·¤ÆÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÎÎÃÏ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Àï¹ñÅ¾À¸¥ä¥êÆ¯¤ÌµÁÐ¡ª
¥¤¥é¥¹¥È¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤ÏÉ¹¼¼¤·¤å¤ó¤¹¤±ÀèÀ¸¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥Ðー¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤Û¤«¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À©ºî¿Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡ª
¢§Ãø¼Ô¡§À±ÌîÎÓÀèÀ¸
¢§Ã´ÅöÊÔ½¸¡§NÅÄ
¡ã½ñÀÒ¾ðÊó¡ä
¾®Àâ¡§À±ÌîÎÓ¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡§É¹¼¼¤·¤å¤ó¤¹¤±
ISBN¡§9784867169599
²Á³Ê¡§1,320±ß ¡ÊËÜÂÎ1,200±ß¡ÜÀÇ10%¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯04·î30Æü
ºîÉÊ¸ø¼°X¡§https://x.com/TanetsukeOji3
ºîÉÊ¥Úー¥¸¡§https://gcnovels.jp/book/2085
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¡Ö¼ïÉÕ¤±¤ª¤¸¤µ¤ó¡×Àï¹ñÅ¾À¸¥ä¥êÆ¯¤ÌµÁÐ¡¢³«Ëë¡ª
Àï¹ñ»þÂå¤ËÅ¾À¸¤·¤¿ÃË¡¦ËôÊ¼±Ò¡£
¥¨¥íÌ¡²è¤Î´ÈÌò¤ÎÀ¸³è¤ËÆ´¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢¤¢¤ë¥¹¥¥ë¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¥¹¥¥ë¡Ö¼ïÉÕ¤±¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡ª
½÷À¤ò¥ä¤ëµ¤¤Ë¤µ¤»¡¢¥ä¤Ã¤¿¤é³Î¼Â¤ËÕÔ¤Þ¤»¤ë¤Î¤Ï½ø¤Î¸ý¤Ç
¥Ð¥«¤²¤¿³ÈÂç²ò¼á¤Ç¡¢Éð»Î¤È¤·¤ÆÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÎÎÃÏ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯ËôÊ¼±Ò¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤ËÌë¤Î¹çÀï¤Çìúí¸¤µ¤ì¤ëÇÔËÌ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¿ôÃÎ¤ì¤º¡£
¿À¼Ò¤ÎÖà½÷¤ËÉð»Î¤ÎÌ¼¡¢°Ë²ì¤Î¤¯¥Î°ì¤Ë¡¢¿¥ÅÄ²È¤Î¿®Ä¹¡Ä¡Ä¤ó¡©
2014Ç¯¤ËÁÏ´©¤·¤¿GC¥Î¥Ù¥ë¥º¤Ï¡¢¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¤ä¡ØÃ²¤¤ÎË´Îî¤Ï°úÂà¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ÎWEB¾®Àâ¤òÂ³¡¹¤È´©¹Ô¤¹¤ë¡¢½ª¤ï¤ê¤Ê¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¼¡À¤Âå·¿¥Î¥Ù¥ë¥ìー¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
ÆÉ¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢2025Ç¯¤Ç11¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤âÂ³¡¹´©¹ÔÃæ¡£
¿·´©¤ÏËè·î30Æüº¢È¯Çä¤Ç¤¹¡£
