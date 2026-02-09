Ãæ¸Å½»ÂðÇã¼èºÆÈÎNo1¤Î¥«¥Á¥¿¥¹*¤¬ºë¶Ì¸©ºä¸Í»Ô¤È¡Ö¶õ¤²È¤ÎÎ®ÄÌÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë
¡¡Ãæ¸Å½»ÂðÇã¼èºÆÀ¸»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Á¥¿¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·°æ·ò»ñ¡¢ËÜ¼Ò¡§·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§8919¡¢°Ê²¼¥«¥Á¥¿¥¹¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î3Æü¤Ë¡¢ºë¶Ì¸©ºä¸Í»Ô¤È¡Ö¶õ¤²È¤ÎÎ®ÄÌÂ¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¶¨Äê¤È¤¤¤¦¡Ë¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨Äê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ÔÆâ¤Î¶õ¤²ÈÌäÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥«¥Á¥¿¥¹¤¬ºë¶Ì¸©¤Ç¶¨Äê¤òÄù·ë¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¨Äê¼°¤ÎÍÍ»Ò
Ï¢·È¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê
¥«¥Á¥¿¥¹¤ÏÁ´¹ñÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë¶õ¤²È¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºë¶Ì¸©¤Ç¤Ï2000¸Í°Ê¾å¤ÎÇã¼èÈÎÇä¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢ºä¸Í»ÔÆâ¤Î¶õ¤²È³èÍÑ¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎÏ¢·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥«¥Á¥¿¥¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ë½»Âð¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÌó1,600Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¥ê¥Õ¥©ー¥àºÑ¤ß¤ÎÎ÷²Á¤ÇÎÉ¼Á¤Ê½»Âð¤òÎ®ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºä¸Í»Ô¤Î¶õ¤²ÈÌäÂê²ò·è¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÅö¼Ò¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¥ê¥Õ¥©ー¥à¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿»öÎã
ºä¸Í»ÔÃ´Åö¼Ô¤è¤ê
¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÔÆ°»ºÎ®ÄÌ¤Ë¤Î¤»¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡¢¶õ¤²È¤ÎÎ®ÄÌÂ¥¿Ê¤äºÆÀ¸ºÆÈÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢ËÜ¶¨Äê¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶õ¤²È¤ÎÍø³èÍÑ¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÊ¸Ãí¼á
¡ö¹ Çã¼èºÆÈÎÇ¯´ÖÈÎÇä¸Í¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°2024¡Ê¥ê¥Õ¥©ー¥à»º¶È¿·Ê¹Ä´¤Ù¡Ë¤è¤ê
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Á¥¿¥¹
½êºßÃÏ¡§
¡ÚËÜ¼Ò¡Û¢©376-0025·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»ÔÈþ¸¶Ä®4ÈÖ2¹æ
¡ÚÅìµþËÜÉô¡Û¢©104-0033 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·Àî2ÃúÌÜ9－11¡¡PMOÈ¬ÃúËÙ¿·Àî9³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿·°æ ·ò»ñ
»ñËÜ¶â¡§ 37²¯7,887Ëü1,000±ß¡Ê2024Ç¯3·î31Æü¸½ºß¡Ë
¾å¾ì»Ô¾ì¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É8919¡Ë
URL¡§https://katitas.jp/