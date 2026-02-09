¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Û¡ØSTPR Family Festival!! 2026 in Åìµþ¥Éー¥à¡Ù
³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çð¸¶¿¿¿Í¡¢°Ê²¼¡ÖSTPR¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò½êÂ°¥°¥ëー¥×¡¢¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¡¢¡Öµ³»ÎX - Knight X -¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§µ³»ÎX¡Ë¡¢¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§AMPTAK¡Ë¡¢¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¤á¤Æ¤ª¤é¡Ë¡¢¡Ö¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC¡×(ÄÌ¾Î¡§¤¹¤Ë¤¹¤Æ)¤¬½Ð±é¤·¤¿Âç·¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSTPR Family Festival!! 2026¡Ù¤ÎÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤ò2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)～8Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ØSTPR Family Festival!! 2026 in Åìµþ¥Éー¥à¡Ù¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È
³ô¼°²ñ¼ÒSTPRºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØSTPR Family Festival!! 2026¡Ù¤¬2026Ç¯2·î7Æü¡¦8Æü¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2Æü´Ö¤ÇÌó8Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£2025Ç¯4·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØSTPR Family Festival!!¡Ù°ÊÍè10¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¡¢STPR½êÂ°¤Î¤¹¤È¤×¤ê¡¢Knight X - µ³»ÎX -¡Ê°Ê²¼ µ³»ÎX¡Ë¡¢AMPTAKxCOLORS¡Ê°Ê²¼ AMPTAK¡Ë¡¢¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡Ê°Ê²¼ ¤á¤Æ¤ª¤é¡Ë¡¢¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC¡Ê°Ê²¼ ¤¹¤Ë¤¹¤Æ¡Ë¤Î5ÁÈ¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£¥°¥ëー¥×¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¶¯Îõ¤Ê¸Ä¤Î¿§¤òÊü¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤¿Á¯Îõ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ê¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥Õ¥§¥¹¤Îµæ¶ËÂÎ¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2·î8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½ª¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
¶»¹âÌÄ¤ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤¬¤¢¤±¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤«¤é¥¢¥êー¥ÊµÒÀÊ¸åÊý¤Þ¤Ç½½»ú·¿¤ËÂç¤¤¯¿¤Ó¤ë²ÖÆ»¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤¬¾È¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÇò¤Î²¦»Ò°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤¹¤È¤×¤ê¤Î»Ñ¤¬¡ª¡¡Ëë³«¤±¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢è½¸¤¡¢¤ë¤¥¤È¡¢¤³¤í¤ó¡¢¤µ¤È¤ß¡¢¥¸¥§¥ë¡¢2025 Ç¯ 1 ·î¤Î¤¹¤È¤×¤ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö°ÊÍè¤Î¥¹¥Æー¥¸ÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¤Ê¤Ê¤â¤ê¡£¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡ÖËÍ¤é¤À¤±¤Î¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡×¤À¡£¥¨¥¢ー¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇºÙ¤«¤Ê¶ä¥Æー¥×¤¬¤¤é¤¤é¤ÈÉñ¤¦Ãæ¡¢²Î¤Ë¥À¥ó¥¹¤Ë²Ú¤ä¤«¤ÊÀäÌ¯¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÇÌ¥¤»¤ë6¿Í¡£´¿´î¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿6¿§¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬¡¢µÒÀÊ¤ÇÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¤ë¡£
¥¢¥êー¥ÊµÒÀÊ¸åÊý¡¢¥¹¥Ñー¥¯¥éー¤Î²Ð²Ö¤¬ÇÉ¼ê¤ËÊ®¤¾å¤¬¤ë¥µ¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥´ー¥ë¥É°áÁõ¤Îµ³»Î X¡£2025Ç¯3·î¤Ë¥¿¥±¥ä¥æÆ feat.Knight A - µ³»ÎA -¤È¤·¤ÆÆ°²è¸ø³«¤·¤¿¡ÖBOOGIE DOWN¡×¤ò¡¢µ³»ÎX¤È¤Ê¤Ã¤¿4¿Í¤ÇÎÏ¶¯¤¯²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥ÐーÆ±»Î¤Î¿®Íê¤ÈÂ¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
²ÖÆ»²¼¼êÂ¦¤ÎÀèÃ¼¥¹¥Æー¥¸¤Ë¥Ç¥Ó¥åー»þ¤Î»×¤¤½Ð¿¼¤¤°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¡Ø¤¹¤È¤Õ¤§¤¹¡Ù¤Ç½é¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤¿¤¹¤Ë¤¹¤Æ¡£2025Ç¯12·îËö¤«¤é1·îÆ¬¤Ë¤«¤±¤ÆÅìÌ¾ºåZepp¥Ä¥¢ー¤ò·Ð¸³¤·¤¿7¿Í¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢Á°²ó¤âÈäÏª¤·¤¿¡ÖSneakerStep¡×¤ÇÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¡£·Ú¤ä¤«¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ë²Î¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¹¤ë7¿Í¤Ï¡¢STPR Family¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ë¤¹¤Æ¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¡¢²ÖÆ»¾å¼êÂ¦¤ÎÀèÃ¼¥¹¥Æー¥¸¤Ë¥µ¥¤¥Ðー¥Ñ¥ó¥¯É÷°áÁõ¤Ç¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¤á¤Æ¤ª¤é¡£¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤òÉ½¤¹¼«¸Ê¾Ò²ð¥é¥Ã¥×¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿EDM¥Ê¥ó¥Ðー¡ÖSIX Kick Ass¡×¤Ï¡¢¤À¤¤¤ÖÄ©È¯Åª¤Ç¹¶·âÎÏ¤¬¹â¤¤¡£2025Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯Â¤é¤º¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÇÆüËÜÉðÆ»´ÛÃ±ÆÈ¸ø±é¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿6¿Í¡¢ÌÌ¹½¤¨¤¬°ã¤¦¡£
¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿AMPTAK¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¶Ê¡ÖAMP-ATTACK!¡×¤Ç¡¢²Î»ì¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç¤¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ò±¦¤Ëº¸¤ËÆ°¤¤Ê¤¬¤é¥ê¥¹¥Êー¤ò³Ú¤·¤¯¤¢¤ª¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò¤Þ¤ë¤Ã¤È°ìÂÎ²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦6¿Í¡£·ëÀ®¤«¤éÌó3Ç¯È¾¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ìÆù¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£
¤¹¤È¤×¤ê¥á¥É¥ìー¥Ñ¥ìー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤½¤ì¤¾¤ì¥Õ¥íー¥È¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¤¹¤È¤×¤ê¤Ï¡Ö¥¹¥¥¹¥À±¿Í¡×¡¢µ³»Î X¤Ï¡ÖGO GO CRAZY¡×¡¢AMPTAK¤Ï¡Ö¥¢¥âー¥ì¡¦¥ß¥ª¡×¡¢¤á¤Æ¤ª¤é¤Ï¡Ö¥®¥ó¥®¥é¶ä²Ï¡×¡¢¤¹¤Ë¤¹¤Æ¤Ï¡Ö¤Ï¤êー¤Ï¤êー¤é¤Ö¤Ã¡×¤È¡¢¤¹¤È¤×¤ê¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤¾¡¢¡Ø¤¹¤È¤Õ¤§¤¹¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¤³¤í¤ó¤òÃæ¿´¤ËAMPTAK¤Î¤¢¤Ã¤¤£¡¢¤Þ¤¼ÂÀ¡¢¤×¤ê¤Ã¤Ä¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦BNK¤Ï¥¢¥Ã¥Ñー¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö¥Áー¥à BNK¡×¤ÎÅÓÃæ¤ÇÆÍÁ³¥²ー¥à¤ò»Ï¤á¡¢¤×¤ê¤Ã¤Ä¤¬À¸ÃåÂØ¤¨¤·¤Æ¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÈï¤êÊª¤òÆ¬¤ËÈï¤ë±©ÌÜ¤Ë¡£
¤¹¤È¤×¤ê¤Î¥¸¥§¥ë¡¢µ³»Î X¤Î¤Ð¤¡¤¦¡¢AMPTAK¤Î¤¢¤Ã¤È¡¢¤á¤Æ¤ª¤é¤Î¥í¥¼¡¢¤¹¤Ë¤¹¤Æ¤Î¤Ë¤·¤¡¢¤À¤¤¤¤ê¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥ß¥ß¥é¥Ö¤Ï¡¢¹õ´ðÄ´°áÁõ¤Î¥¤¥±¥Ü¤¹¤®¤ë6¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥½¥Õ¥¡ー¤Ë¹ø¤«¤±¡¢¤¹¤È¤×¤ê¤Î¡ÖVery¡×¤òÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯²Î¾§¤·¤Æ¥ê¥¹¥Êー¤Î¼ª¤ò¹¬¤»¤Ë¡£
¤¹¤È¤×¤ê¤Î¤³¤í¤ó¡¢AMPTAK¤Î¤Á¤°¤µ¤¯¤ó¡¢¤á¤Æ¤ª¤é¤ÎLapis¡¢¤¹¤Ë¤¹¤Æ¤Î¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡¢¤æ¤¿¤¯¤ó¡¢¤ª¤µ¤Ç¤¤¤È³Æ¥°¥ëー¥×¤ÇÀÄ·Ï¥«¥éー¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦STPR ÀÄÁÈ¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥Ö¥ëー¥é¥¤¥È¤Î²¼¡¢¤¹¤È¤×¤ê¤Î¡ÖAquaKiss¡×¤òÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ëÈþÀ¼¤ÇºÌ¤Ã¤¿¡£
À£·à±é½Ð¤Ë»Ï¤Þ¤ê³Æ¥¹¥Æー¥¸¤ä²ÖÆ»¤ò»È¤Ã¤ÆAMPTAK¤Î¡ÖRAINBOWxPATROL¡×¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤È¤×¤ê¤Îè½¸¤¡¢¤ë¤¥¤È¡¢µ³»Î X¤Î¥¿¥±¥ä¥æÆ¡¢AMPTAK¤Î¤Þ¤¼ÂÀ¡¢¤±¤Á¤ã¡¢¤á¤Æ¤ª¤é¤Î¥í¥¼¡¢¤¹¤Ë¤¹¤Æ¤Î¤é¤ª¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¤¦¤¿¥á¥íÉô¡£¥¿¥±¥ä¥æÆ¤Èè½¸¤¤Î¥Ï¥¤¥Èー¥ó¤â°µ´¬¤À¡£
¤¹¤È¤×¤ê¤Î¤µ¤È¤ß¡¢µ³»Î X¤Î¤·¤æ¤ó¡¢AMPTAK¤Î¤¢¤Ã¤È¡¢¤á¤Æ¤ª¤é¤Î¿´²»¡¢¤ß¤«¤µ¤¯¤ó¡¢ÌÀÍë¤é¤¤¤È¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Çµ³»Î X¤Î¡ÖEDEN¡×¤òÈäÏª¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¹õ°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢À¡¤ó¤À¥Ï¥¤¥Èー¥ó¤ä¥Õ¥¡¥ë¥»¥Ã¥È¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç¡È³Ú±à¡É¤Ø¤È¤¤¤¶¤Ê¤¦6¿Í¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÑÛ¡¹¤·¤¯±ð¤Ã¤Ý¤¤¡£
¥¢¥êー¥ÊµÒÀÊ¸åÊý¤Î¥µ¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤Ë¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥È¤ò¼ê¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤È¤×¤ê¤Î¤ë¤¥¤È¡¢µ³»Î X¤Î¤Æ¤ë¤È¤¯¤ó¡¢AMPTAK¤Î¤¢¤Ã¤¤£¡¢¤á¤Æ¤ª¤é¤Î¥á¥ë¥È¡¦¥À¡¦¥Æ¥ó¥·¡¢¤¹¤Ë¤¹¤Æ¤Î¤ä¤Ê¤È¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Ê¢¹õ¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡£¤Æ¤ë¤È¤¯¤ó¤È¥á¥ë¥È¡¦¥À¡¦¥Æ¥ó¥·¤ÎÇØ¤Ë¤ÏÇò¤¤±©º¬¤¬¡¢¤¢¤Ã¤¤£¤È¤ä¤Ê¤È¤ÎÇØ¤Ë¤Ï¹õ¤¤±©º¬¤¬¡¢¤ë¤¥¤È¤ÎÇØ¤Ë¤ÏÇò¤È¹õ¤Î±©º¬¤¬¡£ÉÃ¤Ç¾Â¤é¤»¤ë¾®°Ëâ¤¿¤Á¡¢Á´°÷Ç¼ª¥Ø¥¢¤â¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡£
¤¹¤È¤×¤ê¤Îè½¸¤¡¢µ³»Î X¤Î¤Ð¤¡¤¦¡¢AMPTAK¤Î¤×¤ê¤Ã¤Ä¡¢¤Á¤°¤µ¤¯¤ó¡¢¤á¤Æ¤ª¤é¤ÎLapis¡¢ÌÀÍë¤é¤¤¤È¤Ë¤è¤ëºÇ¹â¤Ë¥Ð¥«¤ÇºÇ¹â¤Ë¥Þ¥¸¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¤Ð¤«¤Þ¤¸¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¸ø³«¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë!¡×¤ò¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥ó¥»¥×¥È¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤ÇÆø¤ä¤«¤ËÈäÏª¡£¤µ¤¹¤¬¤Ï¸ÄÀ¤ÈÂ¸ºß´¶¤¢¤ë¥°¥ëー¥×¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¢¤ëSTPR¡¢¥°¥ëー¥×¤´¤È¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯»É·ãÅª¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡£
ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡¢TOKYO MX¤Ç 4 ²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÊüÁ÷¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØSTPR ¤ËÌ´Ãæ!¡Ù¤Ë¤Æ¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü´ë²è¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡¢¤ë¤¥¤ÈÎ¨¤¤¤ë¥Áー¥à¡Ö¤µ¤¤¤à¤ê ¡Ê¡áºÇ²¼°ÌÌµÍý¤ÎÎ¬¡Ë¡×¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¡Öº£²ó¤Î¤¹¤È¤Õ¤§¤¹¤Ç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸¢Íø¡×¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¡¢¡ÖÅìµþ¥Éー¥à¤Ç¥¤¥¹¼è¤ê¥²ー¥à¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤ª¿¬¤¬¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤¹¤ëÅÅÎ®°Ø»Ò¤òÆ³Æþ¤·¤¿ßõÎõ¤Ê¥Ç¥¹¥²ー¥à!?¤ò¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤·¤Æ¾ÞÉÊ¤Î¤¤¤Á¤´1Ç¯Ê¬¤È¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È¥Ú¥¢·ô¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥§¥ë¤À¡£¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Ï¤³¤Î²ñ¾ì¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È¹Ô¤¯¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Êー°¦¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÃËÁ°¤À¤Ã¤¿¡£
è½¸¤¤Î¡Ö¥ë¥Þ¡×¡£¤µ¤È¤ß¤Î¡Ö´¶¾ð¿§¡×¡£¤³¤í¤ó¤Î¡ÖÇÔËÌ¥Òー¥íー¡×¡£¤ë¤¥¤È¤Î¡Ö·¯¤ÈËÍ¤Î¥¹¥Èー¥êー¡×¡£¥¸¥§¥ë¤Î¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã±ó¤¤¡ª¡×¡£STPR¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¤ÎÁÃ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¹¤È¤×¤ê¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÆÏ¤±¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¤â°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¡£¥Éー¥à¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤è¤¯±Ç¤¨¤ë¸Ä¡¹¤Îµ±¤¤Ï¡¢STPR Family¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ä¥ê¥¹¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆ´¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÉ÷¹õ°áÁõ¤Î¤á¤Æ¤ª¤é¤Ï¡ÖFIRST 1MPACT¡×¤ò¡£¶â¿§¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¹õ°áÁõ¤Îµ³»Î X¤Ï¡ÖXSlay¡×¤ò¡£¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Î¥é¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ó¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿Çò°áÁõ¤Î¤¹¤Ë¤¹¤Æ¤Ï¡ÖSUPERSONIC¡×¤ò¡£¥é¥¤¥Àー¥¹¥¢¥ì¥ó¥¸°áÁõ¤ÎAMPTAK¤Ï¡ÖDOWN TOWN SWING¡×¤ò¡£¸ª¤Ë¥Õ¥¡ー¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿Çò°áÁõ¤Î¤¹¤È¤×¤ê¤Ï¡Ö¥×¥í¥Ýー¥º¡×¡ÖÀÀ¤¤¤Î²ÖÂ«¤ò~With You~¡×¡ÖStrawberry Kiss¡×¤¬Ï¢¤Ê¤ë¥á¥É¥ìー¤ò¡£¸«ÌÜÎï¤·¤¤³Æ¥°¥ëー¥×¤¬¥¥éー¥Á¥åー¥ó¤ò¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¹¥Êー¤ÎÇ®¶¸¤âÅ·°æÃÎ¤é¤º¤À¡£
½é¤Î5¥°¥ëー¥×¹çÆ±¶Ê¡ÖWACHA¡ùWACHA¡×¤«¤é¤Ï5¥°¥ëー¥×¤¬¥¹¥Æー¥¸¤Ë½¸·ë¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥¹¥Æー¥¸¤ò¶î¤±¤¿¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¡¢¸ª¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¡¢¤ª¤ó¤Ö¤·¤¿¤ê¡£¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ïー¥È·Á¤Î¥Üー¥ë¤òµÒÀÊ¤ËÅê¤²¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡ÖÀÄ½Õ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢AMPTAK¤Î¡ÖClub A¡ßC -²ÎÉñ´ìÄ®Å¹-¡×¡¢¤¹¤Ë¤¹¤Æ¤Î¡Ö¡ÖSeven Soul Style!!!¡×¡¢¤á¤Æ¤ª¤é¤Î¡ÖNOROSHI¡×¡¢µ³»Î X¤Î¡ÖÌ´¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¡×¡¢¤¹¤È¤×¤ê¤Î¡ÖStreamer¡×¤¬Ï¢¤Ê¤ëSTPR¥á¥É¥ìー¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢³Ú¤·¤¤¤¬ÀµµÁ¤Ê¤½¤³¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤Î¹ñ¤À¡£
ÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÌÜ»Ø¤¹¤¹¤Ë¤¹¤Æ¡£3·î22Æü¡õ23Æü¤ËK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤á¤Æ¤ª¤é¡£3·î20Æü¡õ21Æü¤ËK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦AMPTAK¡£4·î19Æü³«ºÅ¤ÎÂç·¿¥Õ¥§¥¹¡ØJAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026¡Ù¤Ë»²²Ã·èÄê¤·¡¢³èÆ°¤Î¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëµ³»Î X¡£6·î4Æü¤Ë10¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¤ë¤¹¤È¤×¤ê¡£³Æ¥°¥ëー¥×¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³Î¼Â¤ËÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¡ØSTPR Family Festival!! 2026¡Ù¤Ç¶»¤ÎÆâ¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿ÁÛ¤¤¤ä´¶¼Õ¡¢·è°Õ¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥ê¥¹¥Êー¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£²ÎÀ¼¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´ÖÅª¤Ë¤âÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢STPR Family¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØSTPR BOYS PROJECT¡Ù¤«¤é¿·¥°¥ëー¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢3·î28Æü¡õ29Æü¤ËK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ¡ØSTPR Family Festival!! 2026¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£STPR Family¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¤ë¤¥¤È¤¬¡Ö¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÇÀ¼¤ò¤«¤é¤·¤Æµ¢¤ì¤Þ¤¹¤«!?¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Î¶Ê¤Ï¡¢2·î2Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎSTPR Creators4¤Ä¤á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖSTPR on STAGE¡×¤À¡£Á´°÷¤Ç¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯²ÎÀ¼¤È¥ê¥¹¥Êー¤Î¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤ÎÀ¼¤¬¿¥¤êÀ®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¬¤»¤Î¶Á¤¤À¤Ã¤¿¡£
¤¹¤È¤×¤ê¤Î¡ÖStrawberry Prince Forever¡×¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢è½¸¤¤ÎÆ³¤¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤¬¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°§»¢¤ò¤·¤Æ¡¢¤ë¤¥¤È¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤·¤¿¡ÖSTAR to STPR¡×¤Ø¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¤¸¤ã¤ì¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µÒÀÊ¤ò°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢²£°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¡£STPR Family¤Î²ÎÀ¼¤ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤å«¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥ê¥¹¥Êー¤Î¿´¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÀ¸¤¤ë¤è¤¹¤¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¿ù¹¾ Í¥²Ö
»£±Æ¡§ÎÓ¿¸²ð/ÅìÈþ¼ù/¸¶ÅÄ·½²ð/Keisuke Kato¡Ê@keisukekatop¡Ë/ÇòÀÐÃ£Ìé (@tshiraishi1988)
¢£¡ØSTPR Family Festival!! 2026 in Åìµþ¥Éー¥à¡Ù2·î8Æü(Æü)¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M-1¡¡ËÍ¤é¤À¤±¤Î¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é¡¡(¤¹¤È¤×¤ê)
M-2¡¡BOOGIE DOWN¡¡(µ³»ÎX)
M-3¡¡SneakerStep¡¡(¤¹¤Ë¤¹¤Æ)
M-4¡¡SIX Kick Ass¡¡(¤á¤Æ¤ª¤é)
M-5¡¡AMP-ATTACK!¡¡(AMPTAK)
――― MC ―――
M-6¡¡¥¹¥¥¹¥À±¿Í¡¡(¤¹¤È¤×¤ê)
M-7¡¡GO GO CRAZY¡¡(²Î¾§¡§µ³»ÎX / ¸¶¶Ê¡§¤¹¤È¤×¤ê)
M-8¡¡¥¢¥âー¥ì¡¦¥ß¥ª¡¡(²Î¾§¡§AMPTAK / ¸¶¶Ê¡§¤¹¤È¤×¤ê)
M-9¡¡¥®¥ó¥®¥é¶ä²Ï¡¡(²Î¾§¡§¤á¤Æ¤ª¤é / ¸¶¶Ê¡§¤¹¤È¤×¤ê)
M-10¡¡¤Ï¤êー¤Ï¤êー¤é¤Ö¤Ã¡¡(²Î¾§¡§¤¹¤Ë¤¹¤Æ / ¸¶¶Ê¡§¤¹¤È¤×¤ê)
――― MC ―――
M-11¡¡¥Áー¥àBNK¡¡(BNK¡§¤³¤í¤ó/¤¢¤Ã¤¤£/¤Þ¤¼ÂÀ/¤×¤ê¤Ã¤Ä)
M-12¡¡Very¡¡
(²Î¾§¡§¥ß¥ß¥é¥Ö¡¡¥¸¥§¥ë/¤Ð¤¡¤¦/¤¢¤Ã¤È/¥í¥¼/¤Ë¤·¤/¤À¤¤¤¤ê / ¸¶¶Ê¡§¤¹¤È¤×¤ê)
M-13¡¡AquaKiss¡¡
(²Î¾§¡§STPRÀÄÁÈ¡¡¤³¤í¤ó/¤Á¤°¤µ¤¯¤ó/Lapis/¤¿¤Á¤Ð¤Ê/¤æ¤¿¤¯¤ó/¤ª¤µ¤Ç¤¤ / ¸¶¶Ê¡§¤¹¤È¤×¤ê)
M-14¡¡RAINBOWxPATROL¡¡
(²Î¾§¡§¤¦¤¿¥á¥íÉô¡¡è½¸¤/¤ë¤¥¤È/¥¿¥±¥ä¥æÆ/¤Þ¤¼ÂÀ/¤±¤Á¤ã/¥í¥¼/¤é¤ª / ¸¶¶Ê¡§AMPTAK)
M-15¡¡EDEN¡¡
(²Î¾§¡§¡¡¤µ¤È¤ß/¤·¤æ¤ó/¤¢¤Ã¤È/¿´²»/¤ß¤«¤µ¤¯¤ó/ÌÀÍë¤é¤¤¤È / ¸¶¶Ê¡§µ³»ÎX)
M-16¡¡¤«¤ê¤¹¤Þ¤Ç¤Ó¤ë¤Ã¡ª¡¡
(²Î¾§¡§Ê¢¹õ¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡§¤ë¤¥¤È/¤Æ¤ë¤È/¤«¤é¤Ä¤±¤¢¤Ã¤¤£/¥á¥ë¥È¡¦¥À¡¦¥Æ¥ó¥·/¤ä¤Ê¤È / ¸¶¶Ê¡§¤¹¤È¤×¤ê)
M-17¡¡¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡¡
(¤Ð¤«¤Þ¤¸¡§è½¸¤/¤Ð¤¡¤¦/¤×¤ê¤Ã¤Ä/¤Á¤°¤µ¤¯¤ó/Lapis/ÌÀÍë¤é¤¤¤È)
――― MC / TOKYO MX´ë²è¥³ー¥Êー―――
M-18¡¡¥ë¥Þ¡¡(è½¸¤)
M-19¡¡´¶¾ð¿§¡¡(¤µ¤È¤ß)
M-20¡¡ÇÔËÌ¥Òー¥íー¡¡(¤³¤í¤ó)
M-21¡¡·¯¤ÈËÍ¤Î¥¹¥Èー¥êー¡¡(¤ë¤¥¤È)
M-22¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã±ó¤¤¡ª¡¡(¥¸¥§¥ë)
――― MC ―――
M-23¡¡FIRST 1MPACT¡¡(¤á¤Æ¤ª¤é)
M-24¡¡XSlay¡¡(µ³»ÎX)
M-25¡¡SUPERSONIC¡¡(¤¹¤Ë¤¹¤Æ)
M-26¡¡DOWN TOWN SWING¡¡(AMPTAK)
M-27¡¡¤¹¤È¤×¤ê¥á¥É¥ìー¡¡(¤¹¤È¤×¤ê)
¡¡¡¡¡¡1¡¥¥×¥í¥Ýー¥º 2¡¥ÀÀ¤¤¤Î²ÖÂ«¤ò～With You～ £³¡¥Strawberry Kiss
M-28¡¡WACHA¡ùWACHA¡¡(ALL)
M-29¡¡ÀÄ½Õ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¡(²Î¾§¡§ALL / ¸¶¶Ê¡§¤¹¤È¤×¤ê)¡¡
M-30¡¡¥á¥É¥ìー
¡¡¡¡¡¡1¡¥Club A¡ßC -²ÎÉñ´ìÄ®Å¹-¡¡(²Î¾§¡§ALL / ¸¶¶Ê¡§AMPTAK)
¡¡¡¡¡¡2¡¥Seven Soul Style!!!¡¡(²Î¾§¡§ALL / ¸¶¶Ê¡§¤¹¤Ë¤¹¤Æ)
¡¡¡¡¡¡3¡¥NOROSHI¡¡(²Î¾§¡§ALL / ¸¶¶Ê¡§¤á¤Æ¤ª¤é)
¡¡¡¡¡¡4¡¥Ì´¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¡¡(²Î¾§¡§ALL / ¸¶¶Ê¡§µ³»ÎX)
¡¡¡¡¡¡5¡¥Streamer¡¡(²Î¾§¡§ALL / ¸¶¶Ê¡§¤¹¤È¤×¤ê)
――― MC ―――
M-31¡¡STPR on STAGE¡¡(ALL)
――― ¥¢¥ó¥³ー¥ë ―――
EN-1¡¡Strawberry Prince Forever¡¡(²Î¾§¡§ALL / ¸¶¶Ê¡§¤¹¤È¤×¤ê)
――― MC ―――
EN-2¡¡STAR to STPR¡¡(ALL)
¡Ú¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¡ÛSTPR Family Festival!! 2026
¡Ú³«ºÅÆü¡Û
- 2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ) ³«¾ì 16:00/³«±é 18:00
- 2026Ç¯2·î8Æü(Æü) ³«¾ì 13:00/³«±é 15:00
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÅìµþ¥Éー¥à ¢©112-0004¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú1-3-61
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://festival.stpr.com/2026¡¡
¡Ú¼çºÅ¡ÛÅìµþ¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥ó¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(TOKYO MX)¡¦³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¡¦³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¥Éー¥à
¢£½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
― STPR Family ―
STPR Family¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¤Ë½êÂ°¤¹¤ë2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ä²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£
2025Ç¯11·î¸½ºß¡¢¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¡Öµ³»ÎX - Knight X -¡×¡ÖAMPTAKxCOLORS¡×¡Ö¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -¡×¡Ö¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC¡×¤Î5¥°¥ëー¥×¤¬½êÂ°¤·¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤ÎÎß·×¤Ï3,088Ëü800Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë²èÆ°²è¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢¥²ー¥à¼Â¶·¡¢ASMR¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¥ê¥¹¥Êー¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤òÌ¥Î»¡£²»³Ú¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥é¥¤¥Ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢±Ç²è¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤Âå¤äÀÊÌ¤ò±Û¤¨¤Æ¡È³Ú¤·¤¤¡É¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥Éー¥à¡¢¥Ù¥ëー¥Ê¥Éー¥à¤Ë¤Æ5Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È
¤ò³«ºÅ¡£
¤¹¤È¤×¤ê
Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://fc-strawberryprince.stpr.com/
µ³»ÎX - Knight X -
¡ÈÀ¼¡É¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÉð´ï¤ËÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://fc-knight-x.stpr.com/
AMPTAKxCOLORS
¥²ー¥à¼Â¶·¡¢²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡¢ASMRÂæ»ì¤Ê¤É¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡¢Ä¶Â¿ºÍ2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://amptak-colors.stpr.com/
¤á¤Æ¤ª¤é - Meteorites -
¿ô¡¹¤Î¡Ö²Î¤¤¼ê»Ë¾åºÇÂ®¡×µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://meteorites.stpr.com/
¤¹¤Ë¤¹¤Æ - SneakerStep Prod.STPR MUSIC
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤È¡ÖSTPR BOYS PROJECT¡×¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿´ë²è¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿2.5¼¡¸µ²Î¤¤¼ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://sneakerstep.stpr.com/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSTPR¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¾ðÇ®¤Ç¡¢À¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Purpose(¥Ñー¥Ñ¥¹¡§ÌÜÅª)¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À³ÈÄ¥¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÚÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Û¤Ç¤¹¡£2018Ç¯6·î15Æü¤ËÁÏ¶È¤·¡¢2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î³èÆ°¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡õ¥µ¥Ýー¥È¡¢¼«¼ç²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡ÖSTPR Records¡×¤Î±¿±Ä¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²èÀ©ºî¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥°¥Ã¥º¤Î´ë²èÀ©ºîÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦MD(¥Þー¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°)»ö¶È¤òÅ¸³«¡£
¸½ºß¤Ï¡¢YouTube¤äTikTok¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÈÄó·È¤·¡¢²»³Ú¸¶È×¤ä±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ÉÍý¤ä¼ý±×²½¥µ¥Ýー¥È¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÅù¤ò´Þ¤á¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤¦¡ØMCN»ö¶È¡ÙÅù¤â³ÈÂçÃæ¡£
2022Ç¯¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¡Ö½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¡×ºÇ¾å³¬¤Ø¤È°ÜÅ¾¡£¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ë¤Ï²»³Ú¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÚSTPR Studio¡Û¤òÀßÎ©¡£XR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²èÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦STPR Studio»ö¶È¤ò³«»Ï¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤â¼Â»Ü¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢M&A¤äCVC¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ»ö¶È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTPR
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-21-1 ½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨34F
ÀßÎ©¡§2018Ç¯6·î
ÂåÉ½¼Ô¡§Çð¸¶ ¿¿¿Í
URL¡§https://stprcorp.com/