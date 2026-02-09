¡Ú¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Û¥á¥¾¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¿·ºî¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Ð¥Ã¥°¤¬ÅÐ¾ì
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥ì¥¶ー¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¶â¶ñ¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤¹¤ë¿·ºî¥¦¥£¥á¥ó¥º¥Ð¥Ã¥°¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¾¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡¦¥Ò¥ë¥º¡×¡£¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¤«¤é¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤ÇÄêÈÖ¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥ì¥¶ー¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¶â¶ñ¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò±é½Ð¡£ÆâÁõ¤ÏËèÆü¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë½¼Ê¬¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤òÈ÷¤¨¡¢Ä´Àá²ÄÇ½¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¡§¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¡¦¥Ò¥ë¥º
²Á³Ê¡§281,600±ß
ÁÇºà¡§¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹
¥µ¥¤¥º¡§W 18.5 x H 6.5 x D 11 cm
¥á¥¾¥ó¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¥â¥Î¥°¥é¥à¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡×¡£ ÄÌ¶Ð¤«¤é½µËö¤Î¤ª½Ð³Ý¤±¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥â¥À¥ó¤Ê¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ÇËüÇ½¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¡¢¥ì¥¶ー¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤¬¥¹¥Þー¥È¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò±é½Ð¡£Á°ÌÌ¤Î¥Õ¥¡¥¹¥ÊーÉÕ¤¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤Î¶â¶ñ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢ÆâÁõ¤Ë¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥«ー¥É¥±ー¥¹¤ò°ÂÁ´¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤âÆþ¤ë½¼Ê¬¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤âÌ¥ÎÏ¡£
À½ÉÊÌ¾¡§¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
²Á³Ê¡§403,700±ß
ÁÇºà¡§¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹
¥µ¥¤¥º¡§W 34.5 x H 26 x D 13 cm
ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤È¥â¥À¥ó¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¹ª¤ß¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶°î¤ì¤ë¡Ö¥¥ã¥êー¥ªー¥ë EW¡×¡£¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Î¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¥Íー¥à¥¿¥°¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ô¡¦¥È¥é¥ó¥¯¤ò»¾¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¼Ð¤á³Ý¤±¤ä¸ª³Ý¤±¡¢¼ê»ý¤Á¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê»ý¤ÁÊý¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¡§¥¥ã¥êー¥ªー¥ë EW
²Á³Ê¡§442,200±ß
ÁÇºà¡§¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹
¥µ¥¤¥º¡§W 36 x H 19 x D 10 cm
*ÀÇ¹þ²Á³ÊÉ½µ
PHOTO CREDIT¡§LOUIS VUITTON
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1854Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢³×¿·¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾ï¤ËºÇ¹âµé¤ÊÉÊ¼Á¤ÇÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â¥È¥é¥Ù¥ë¥é¥²ー¥¸¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ç¤¢¤ë¡¢ÁÏ¶È¼Ô¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÎ¹¤Î¿¿¿ñ(¤³¤³¤í)¡×¤ÎÀº¿À¤òÃé¼Â¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂçÃÀ¤µ¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç·úÃÛ²È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ËÌç¸Í¤ò³«¤¡¢¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¡¢¥·¥åー¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¡õ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃúÇ«¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤¤¤«¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¾Ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó ¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://www.louisvuitton.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£