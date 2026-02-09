¿¢Êª¥Ùー¥¹¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Æー¥¤òÄó¶¡¤¹¤ëMooji Meats Inc.¤Ø½Ð»ñ
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢ÇÀÎÓÃæ¶â¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡Ê°Ê²¼¡¢NCIF¡Ë¤Ï¡¢¿¢Êª¥Ùー¥¹¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Æー¥¤òÄó¶¡¤¹¤ëMooji Meats Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ / °Ê²¼¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾Offbeast¡Ë¤Ø½Ð»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Offbeast¤Ï¡¢Á´¤Æ¼«Á³Í³Íè¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¿¢Êª¥Ùー¥¹¥¹¥Æー¥À½ÉÊ¡Ê¥Õ¥£¥ì¥ß¥Ë¥ç¥ó¡¢¥ê¥Ö¥¢¥¤¥¹¥Æー¥¡¢¥¹¥Æー¥¥Ð¥¤¥È¡Ë¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢Æù¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÅª¤Ê¿©´¶¤òÄÉµá¤·¤¿³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢°äÅÁ»ÒÁÈ¤ß´¹¤¨¸¶ÎÁ¡ÊGMO¡ËÉÔ»ÈÍÑ¤«¤Ä¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¥¼¥í¤Ç¡¢Ë°ÏÂ»éËÃ»À¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¤¿¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Ç¥¯¥êー¥ó¤ÊÀ½ÉÊ¹½À®¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ê¥ë¤ä¥Ðー¥Ù¥¥åー¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¸¥åー¥·ー¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¿©´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¿¢Êª¥Ùー¥¹ÆùÀ½ÉÊ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö¿©´¶¤ÎÊÉ¡×¤ò¼«Á³Í³Íè¤ÎÆÈ¼«¼êË¡¤Ç¹îÉþ¤·¡¢¸ÜµÒ¤«¤é¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÄ¾ÈÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¢¥·¥«¥´¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ê¤ÉÁ´ÊÆ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦Å¹ÊÞ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ºÆÆþ²Ù¤ò·«¤êÊÖ¤¹¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿¢Êª¥Ùー¥¹¥µー¥â¥ó¥Õ¥£¥ì¤òÅ¸³«¤¹¤ëÂ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤ÎÀ½Â¤°ÍÍê¤â¤¢¤ê¡¢°û¿©Å¹¸þ¤±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÈÄí¤Ç¤ÎÆü¾ï¿©¤ä¥Û¥ê¥ÇーÎÁÍý¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Æ°ÊªÀ¿©ÉÊ¤Î¾ÃÈñ¤Ë¤è¤ë´Ä¶Éé²Ù¤ä·ò¹¯ÌäÂê¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢¿¢Êª¥Ùー¥¹Æù¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÁË¤àºÇÂç¤Î¾ãÊÉ¤Ë¡Ö¿©´¶¤ÎºÆ¸½À¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Offbeast¤Ï¤³¤Î¥Ëー¥º¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é±þ¤¨¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¥¯¥êー¥ó¤Ê¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤ÎÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ô¥£ー¥¬¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¥·¥¿¥ê¥¢¥ó»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤·¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÎÏ¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢Offbeast¤Î¿¢Êª¥Ùー¥¹Æù»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤È¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÉÊ¼Á¤È¥³¥¹¥È¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢½Ð»ñ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ½Ð»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Offbeast¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÇÀÎÓÃæ±û¶â¸Ë¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÀÑ¶ËÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Offbeast¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡Mooji Meats Inc.
½êºßÃÏ¡¡ÊÆ¹ñ¥á¥êー¥é¥ó¥É½£¥Ð¥ë¥Æ¥£¥â¥¢
ÂåÉ½¼Ô¡¡Insa Mohr
ÀßÎ©Æü¡¡2022Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¿¢Êª¥Ùー¥¹Æù¤Î³«È¯¡¦À½Â¤
URL¡¡https://offbeast.com
¢£NCIF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÐµ¾å¤ÎÌ¾¾Î¡¡ÇÀÎÓÃæ¶â¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç
Ìµ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç°÷¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ö¥ì¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«ÆóÃúÌÜ17ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ É´¹çËÜ °ÂÉ§
ÀßÎ©Æü¡¡1998Ç¯1·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë»ö¶È
URL¡¡https://globalbrains.com