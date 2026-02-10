¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»Ë¡¿ÍÍõÌîÂç³Ø¡ß°ñÌÚ»Ô¡ßÂçÄÍÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ñÌÚ»ÔÌ±¤ÎÄ«¿©·ç¿©²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿·¼È¯Æ°²è¤òÀ©ºî
¡¡³Ø¹»Ë¡¿ÍÍõÌîÂç³Ø¡ÊÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¡¢Íý»öÄ¹ »³ËÜ ²Å¿Í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤Î¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¡Ê¿´¿È¤È¼Ò²ñÅª¤Ê·ò¹¯¡Ë¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ëÂç³Ø¤È¤·¤Æ¡¢°ñÌÚ»Ô¡ÊÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¡¢»ÔÄ¹ Ê¡²¬ ÍÎ°ì¡ËµÚ¤ÓÂçÄÍÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥«¥ë¥º»ö¶ÈÉô´ØÀ¾Âè°ì»ÙÅ¹¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¡¢»ÙÅ¹Ä¹ ÅÄÃæ ·òÂÀÏº¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢°ñÌÚ»ÔÌ±¤ÎÄ«¿©·ç¿©²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿·¼È¯Æ°²è¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·¼È¯Æ°²è¤Ï¡¢ÍõÌîÂç³Ø³ØÀ¸¼«¼£²ñ¤¬À©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£¸å¡¢³ØÆâ¤Ç¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤ä¡¢¿·ÆþÀ¸¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ê¤É¤Ç¤Î³èÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢°ñÌÚ»ÔÆâ¤Î¸ø¶¦»ÜÀßÅù¤Ç¤Î¼þÃÎ¡¦·¼È¯¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×¡Û
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ÎáÏÂ5Ç¯¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä«¤Ë¡Ö²¿¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Î³ä¡¡¹ç¤Ï20-29ºÐ¤Ç19.1%¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÄ«¿©·ç¿©Î¨¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ã¼ÔÀ¤Âå¤ÎÄ«¿©·ç¿©¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¤ä°ñÌÚ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â·ò¹¯²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ³Ø¤Ç¤â³ØÀ¸À¸³è¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ«¿©¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤³ØÀ¸¤¬15.1%¡¢»þ¡¹¿©¤Ù¤ë³ØÀ¸¤¬22.7%¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿©»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¤Î³ØÎÏ¡¦½¸ÃæÎÏ¡¦¹ÔÆ°ÌÌ¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¸Ï³é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¾¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ïµ¯¾²¸å¤¹¤°¤Ë±ÉÍÜ¤òÊäµë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Ä«¿©¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö½¸ÃæÎÏ¡¦Ãí°ÕÎÏ¤Î¸þ¾å¡×¡¢¡Öµ²±ÎÏ¤äÌäÂê²ò·èÎÏ¤Î¶¯²½¡× ¡¢¡Ö¾ð½ï¤Î°ÂÄê¡×¡¢¡Ö³Ø½¬°ÕÍß¤Î¸þ¾å¡×¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿³ØÀ¸¼«¼£²ñ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö±ÇÁü¤Å¤¯¤ê¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤´ë¶ÈÍÍ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÂ³Ø¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤±ÉÍÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¼¤¤³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼çÂÎÀ¡¦ÁÏÂ¤À¤ò»ý¤Ã¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤È¤Î¶¨Æ¯¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ú³Ø¹»³µÍ×¡Û
¡¡³Ø¹»Ì¾ ¡§ ³Ø¹»Ë¡¿ÍÍõÌîÂç³Ø
¡¡ÂåÉ½¼Ô ¡§ Íý»öÄ¹¡¡»³ËÜ ²Å¿Í
¡¡½êºßÃÏ ¡§ ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¹âÅÄÄ®£±ÈÖ22¹æ
¡¡Àß¡¡Î© ¡§ 1979¡Ê¾¼ÏÂ54¡ËÇ¯£¹·î
¡¡¡¡URL ¡§ https://www.aino.ac.jp/
¡ÚÂçÄÍÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡ÂçÄÍÀ½Ìô¤Ï1964¡Ê¾¼ÏÂ39¡ËÇ¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖOtsuka-people creating new products for better health worldwide¡×¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ò¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¡¢¼ÀÉÂ¤Î¼£Ìþ¤«¤éÆü¡¹¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Þ¤Ç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡Ö°åÎÅ´ØÏ¢»ö¶È¡×¤È¡Ö¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥«¥ë¥º´ØÏ¢»ö¶È¡×¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ë¶È³µÍ×¡Û
¡¡´ë¶ÈÌ¾ ¡§ ÂçÄÍÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥«¥ë¥º»ö¶ÈÉô´ØÀ¾Âè°ì»ÙÅ¹
¡¡»ÙÅ¹Ä¹ ¡§ ÅÄÃæ ·òÂÀÏº
¡¡½êºßÃÏ ¡§ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç£¶¡Ý£²¡Ý40 ÃæÇ·Åç¥¤¥ó¥Æ¥¹14F
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡³Ø¹»Ë¡¿ÍÍõÌîÂç³Ø¡¡Ë¡¿Í»öÌ³¶É¡¡ÁíÌ³¥»¥ó¥¿¡¼
¡¡Ã´Åö¼Ô¡§²¬»³ Ã£Ìé
¡¡½»¡¡½ê¡§ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¹âÅÄÄ®1ÈÖ22¹æ
¡¡ ¡¡TEL¡§072-621-3764
¡¡Mail¡§t-okayama¡÷kanri-u.aino.ac.jp
¡¡
