ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¤¬3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¤ËANAÁí¸¦¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç¡Ö¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤ò³«ºÅ ¡½ ºß³ØÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¹»À¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ô¶È³¦¤È¥¥ã¥ê¥¢¡Õ¤Ë¤Õ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È
ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡¿³ØÄ¹¡§Ãö¼íÍ§°ì¡Ë¤Ç¤Ï3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒANAÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìðß·½á»Ò¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¡½¹Ò¶õ¶È³¦¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡½¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤ÏANAÁí¸¦¤Î¹Ö»Õ¡¢ANA¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÆ¯¤¯Â´¶ÈÀ¸¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ä¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¶È³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£ºß³ØÀ¸¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹â¹»À¸¤ä¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡¢¹â¹»¶µ°÷¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡Ô¶È³¦¤È¥¥ã¥ê¥¢¡Õ¤Ë¤Õ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ä¡¼¥ê¥º¥à»º¶È¤Ï¡¢¿Í¤Î°ÜÆ°¤ä¸òÎ®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë»º¶È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤â¤ËÎ¹¹Ô¡¢½ÉÇñ¡¢¸òÄÌ¡Ê¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¡¢Å´Æ»¡Ë¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤¬¡¢¶µ°é¡¢°åÎÅ¡¢Ê¡»ã¤Ê¤É¤Î¶È³¦¤â´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÁ´³ØÉô¡¦³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Íºâ¤ò¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ä¡¼¥ê¥º¥à»º¶È¤ËÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤ò¡¢ANAÁí¹ç¸¦µæ½ê¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ï¡Ö¾Íè¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¤ä¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂç³Ø¤Ç¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ä¤½¤Î»º¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¡Ö¿Í¤È´Ø¤ï¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ä¹â¹»À¸¤ä¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Î¸á¸å¤Ë¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ú½Õ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Û¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¾Ò²ð¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æþ»î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡¢ÇòÉ´¹ç¤Î³Ø¤Ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÌÏµ¼¼ø¶È¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡Ö¹Ò¶õ¶È³¦¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡×
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û 3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë 9:45¡Á12:00¡Ê¼õÉÕ³«»Ï¡§9:20¡Ë
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»ÔÎÐ¥±µÖ1-25¡Ë
¡¡¢¨ZOOM¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤â²ÄÇ½
¡ÚÂÐ¡¡¾Ý¡Û ¹â¹»À¸¤ÈÊÝ¸î¼Ô¡¢¹âÅù³Ø¹»¤Î¶µ°÷¡¢ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤ÈÊÝ¸î¼Ô¡¢Æ±ÁëÀ¸
¡Ú»²²ÃÈñ¡Û ÌµÎÁ
¡Ú¿½¡¡¹þ¡Û ²¼µURL¡Ê°ÆÆâ¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Î¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏ¡£
https://www.shirayuri.ac.jp/news/2025/002116.html
¡¡¢¨¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÚÆâ¡¡ÍÆ¡Û
¡¦¹ÖºÂ¡Ö¹Ò¶õ¶È³¦¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡×¡¿¹±Àîµ×Èþ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¡ÊANAÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ë
¡¦¸½Ìò¤Î¥¥ã¥Ó¥ó¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¡¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ÊÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³ØÂ´¶ÈÀ¸¡Ë¤Ë¤è¤ë¹Ö±é
¡¦ANA¥°¥ë¡¼¥×¿Í»öÉô¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¹Ö±é
¡¦ºÂÃÌ²ñ
¼çºÅ¡§ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¡¡¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¡https://www.shirayuri.ac.jp/course/internationalcenter/hospitality/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¡¡Âç³Ø·Ð±Ä¿ä¿Ê¼¼
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»ÔÎÐ¥öµÖ1-25
TEL¡§03-3326-1062
FAX¡§03-3326-1076
¥á¡¼¥ë¡§kikaku1@shirayuri.ac.jp
