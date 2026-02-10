Åì°¡³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¤Ç¡Ö¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¡×¤ò»îÍÑÁ°¸å¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¸¡¾Ú
³ô¼°²ñ¼ÒEbbinghaus Stationery(½êºßÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô)¤Ï2025Ç¯9·î¤è¤ê³Ø¹»Ë¡¿ÍÅì°¡³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Éü½¬¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë³Ø½¬¥Äー¥ë¡Ö¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¡×¤Î»îÍÑ¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤ò»ÈÍÑÁ°¤È»ÈÍÑ¸å¤Î2²ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»ÜÆ±¹»¤ÎÀ¸ÅÌ31Ì¾¤Ë¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó»ÈÍÑÁ°¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢64.5¡ó¤¬¡Ö¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤ÎËºµÑ¶ÊÀþ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤ÎËºµÑ¶ÊÀþ¤ò³Ø½¬¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï100¡ó¤¬¡ÖÌµ¤¤¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éü½¬¤ËÂÐ¤¹¤ë²ÝÂê¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó»ÈÍÑ¸å¡ÖÉü½¬¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë56.5¡ó¤¬¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éü½¬¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥óÄ´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó»ÈÍÑÁ°¥¢¥ó¥±ー¥È¡¡31Ì¾²óÅú¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤ÎËºµÑ¶ÊÀþ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×64.5¡ó¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×35.5¡ó¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤ÎËºµÑ¶ÊÀþ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤ÎËºµÑ¶ÊÀþ¤ò³Ø½¬¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡Ö¤¢¤ë¡×0¡ó¡Ö¤Ê¤¤¡×100¡óÌäÂê¤ä³Ð¤¨¤¿¤³¤È¤ò£³²ó°Ê¾åÉü½¬¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡ÚÎã¡§²áµîÌä¤ò£³¼þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡Û¡Ö¤¢¤ë¡×71¡ó¡Ö¤Ê¤¤¡×29¡ó£³²ó°Ê¾åÉü½¬¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡££³²ó°Ê¾åÉü½¬¤¹¤ëºÝ¤Ë¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡Ö¤¢¤ë¡×13.6¡ó¡Ö¤Ê¤¤¡×86.4¡ó¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó»ÈÍÑ¸å¥¢¥ó¥±ー¥È¡¡23Ì¾²óÅú¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉü½¬¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×56.5¡ó¡Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×39.1¡ó¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ°Åµ¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤ä¤½¤¦»×¤¦¡×54.5¡ó¡Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×40.9¡ó¼«Í³µ½Ò¡Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¡Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÆü¡¹¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æü¾ï¤«¤éÊÙ¶¯¤ò¼«¤é¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢Éü½¬¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¹¥È´ü´Ö¤Ï¡¢²ó¿ô¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢»È¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÉü½¬¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»È¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤ÆËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£iPad¤ÇÊÙ¶¯¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÉÕäµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËèÆü³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉÕäµ¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¿ô³Ø¤Î²òË¡¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤¬»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÃÎ¼±¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖËèÆüÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤³¤ì¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¥â¥Á¥Ù¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Õ¤»¤ó¤òÅ½¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤¿¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÆü¤ËÉü½¬¤¹¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤ä¤ë¤«¤ï¤¹¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âº£Æü¤¸¤ã¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£½ù¡¹¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥â¥Á¥Ù¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Á¤®¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¢£¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤È¤Ï
¥É¥¤¥Ä¤Î¿´Íý³Ø¼Ô¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡¦¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿¡¢¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤ÎËºµÑ¶ÊÀþ¤È¤¤¤¦¡Ö¿Í¤¬³Ø½¬¤·¤¿¤³¤È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËËº¤ì¤ë¤«¡×¤ò¼¨¤·¤¿ÍýÏÀ¤ò´ð¤Ë¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¼ÂÁ©¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¤ÎËºµÑ¶ÊÀþ¤ò³è¤«¤·¤¿³Ø½¬Ë¡¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë°Ù¤ÎÉÕäµ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://xn--gckdy1bk1j0au9xg.com/
¢£Ãæ³Ø¼õ¸³¡¦¹â¹»¡¦Âç³Ø¼õ¸³¤äÆñ´Ø»î¸³¤Ë¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤¬³èÌö
³«È¯¼Ô¡¦³ß¸¶ Í¥°á¤¬¹ñÎ©Âç³Ø°å³Ø²Ê¤Ë¹ç³Ê¡£ÂðÏ²¤·¡¢¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤ÇÉü½¬´ÉÍý¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹¤¯µ²±¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò³«È¯¼Ô¼«¿È¤¬Îã¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£https://www.atpress.ne.jp/news/431033¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤ò³èÍÑ¤·¸øÇ§²ñ·×»Î»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Êý¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²èhttps://www.youtube.com/watch?v=upfl56Hbqkk
¢£³«È¯¼Ô³ß¸¶Í¥°á¤Î»×¤¤
Â¿¤¯¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤ÎËÜ¤ÇÊ¬»¶³Ø½¬¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼õ¸³À¸¤¬¼«¿È¤ÇÊ¬»¶³Ø½¬¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤ÏÊ¬»¶³Ø½¬¤ò´ÊÃ±¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡Ö»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ä¼«¿È¤â¹â¹»À¸¤Î»þ¤ÏÉü½¬¤â¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¿Æ¤«¤éÉü½¬¤òÂ¥¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯·×²è¤ä³Ø½¬´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½Î¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹â¹»À¸¤À¤±¤ÇÉü½¬¤òÅ°Äì¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¹â¹»À¸¤ËÉü½¬¤ÎÉ¬Í×À¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎÆ°²è¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤ò»È¤¦°ÕµÁ¤Ê¤É¤òÉáµÚ¤µ¤»¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤âÏ²¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÁ´¶µ²ÊÉü½¬¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤ÏË»¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï1²ÊÌÜ¤«¤éÉü½¬¤òÅ°Äì¤·¡¢¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ì¤ÐÃæ¹âÀ¸¤À¤±¤ÇÉü½¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï1²ÊÌÜ¤«¤é¼õ¸³À¸¤Ë¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Åì°¡³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¡¡³Ø½¬»ØÆ³Éô¡¡Íý²Ê¡¡»°¶¶·ÃÈþ»Ò¤Î»×¤¤
¥¨¥Ó¥ó¥°¥Ï¥¦¥¹¥Õ¥»¥ó¤Ï¡¢Éô³èÆ°¤ä¹Ô»ö¤ÇË»¤·¤¤À¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë³Ø½¬¥Äー¥ë¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¼«¿È¤¬¡ÖÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¹¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÉü½¬´Ö³Ö¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ç´ÉÍý¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤ò¥Õ¥»¥ó¤ËÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ËÜÍè¤ÏÍý²ò¤ä»×¹Í¤Ë»È¤¦¤Ù¤Ç¾¤Î¥á¥â¥ê¤òÌµÂÌ¤Ë¾ÃÈñ¤»¤º¤ËºÑ¤ß¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤â³Ø½¬¤Ë¸þ¤«¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Éô³è¤ÈÊÙ¶¯¤ÎÎ¾Î©¤ËÇº¤àÀ¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Éü½¬¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£