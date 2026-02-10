¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Û¥¶¥¯¤â¤ÁÀ¸ÃÏ¤È¡¢¤È¤í¡Á¤ê¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿·¿©´¶¡£¥¥ã¥é¥á¥ë¡ß¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤Î¥Û¥Ã¥È¤Ê´Å¤¤¤´Ë«Èþ¡£3¥Ô¡¼¥¹Æþ¤ê NEW¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¥Û¥Ã¥È¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ï2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¡ª
¤¢¤Î¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡ª¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç
¥¶¥¯¥¶¥¯¤â¤Á¡Á¤È¤í¡Á¤Ê¡ÈÈà½÷¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡É¤ò´®Ç½¢ö
¿·TVCM¤Ï2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÊü±Ç³«»Ï
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥³¥¦¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥¿¥¤¥à¤Î¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¡¢¿·¤·¤¤¥Û¥Ã¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¥Û¥Ã¥È¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤ò¡¢2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥Û¥Ã¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Î¹ç´Ö¤Î¥Û¥Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¤È¤¤ä¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó2026Ç¯¤Ë¡¢¤Á¤ç¤³¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤á¤ë¼ê·Ú¤µ¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢¿·¤¿¤Ê¥Û¥Ã¥È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¥Û¥Ã¥È¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤Ï¡¢¥¶¥¯¥¶¥¯¤Î¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥³¡¼¥ó¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¡¢¤â¤Á¤â¤Á¿©´¶¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤È¤í¤±¤ë´Å¤¤¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤òÊñ¤ó¤À¿·ºî¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿À¸ÃÏ¤È¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥á¥ëÉ÷Ì£¤Î¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤È¡¢ËÌ³¤Æ»»ºµíÆý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£´¨¤¤Åß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Å¹Æâ¤ä¤ª²È¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥¹¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¤â²¹¤Þ¤ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¥Û¥Ã¥È¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤ò¤¼¤Ò¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÊü±ÇÍ½Äê¤Î¿·TVCM¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¤¢¤Î¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢¥¶¥¯¤â¤Á¡¦¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤È¤í¡Á¤ê¤Ê¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¥Û¥Ã¥È¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¤ò³Ú¤·¤à¤¢¤Î¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢X¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤ä¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¤È¾Ð´é¤òÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡×¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
