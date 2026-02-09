¡Ø¡ÚÂç´ë¶È¸þ¤±¡Û¡Ö¤½¤Î¥Çー¥¿¡¢AI¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÎÌÂ¤¤¤ò¥¼¥í¤Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/acompany-20260220/M1D
¢£¡Ö¤½¤Î¥Çー¥¿¡¢AI¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¼é¤êÊý¤Î»Ø¿Ë¤¬¤Ê¤¯³èÍÑ¤¬»ß¤Þ¤ë
À¸À®AI¶ÈÌ³³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ä¤Þ¤Å¤¯¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£À¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ä¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò¤É¤¦ºöÄê¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤½¤Î¡Ö»ØÉ¸¡×¤¹¤éÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤¬ÂçÂ¿¿ô¤Ç¤¹¡£ÌÀ³Î¤Ê´ð½à¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤ºÆ³Ø½¬¤Ë¤è¤ëµ¡Ì©¾ðÊó¤ÎÎ®½Ð¤ä¡¢¸Ä¿Í¤Î¡Ø¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¡Ù¤Ë¤è¤ëÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡Ö³Î¼ÂÀ¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ê¡¢À¸À®AI¤ò¹¶¤á¤Î³èÍÑ¤Ë»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÉô¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢Ï³±Ì¥ê¥¹¥¯¤Ê¤É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢µ¡Ì©¥Çー¥¿¤òÀ¸À®AI¤Ç³èÍÑ¤¹¤ëÃÊ³¬¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢Í×Ìó¤ä¸¡º÷¤Ê¤É¤ÎÈÆÍÑÍÑÅÓ¤«¤é¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¡¢·ÀÌó¾ðÊó¡¢Àß·×¿ÞÌÌ¤Ê¤É¡Èµ¡Ì©¥Çー¥¿Ï¢·È¡É¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥ëー¥ë¤ÇÇû¤Ã¤¿¤ê¸Ä¿Í¤Î¥ê¥Æ¥é¥·ー¤À¤±¤ËÇ¤¤»¤¿¤ê¤»¤º¡¢»ÅÁÈ¤ß¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿ÍÅª¥ß¥¹¤òµ»½Ñ¤ÇËÉ¤®¡¢¼ÒÆâ¥Çー¥¿¤Î²ÄÇ½À¤ò²òÊü¤¹¤ëÈëÌ©·×»»AI´ðÈ×
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤â½èÍý¤â°Å¹æ²½¤·¤¿¤Þ¤Þ°·¤¨¤ë¼¡À¤Âå¤ÎAI³èÍÑ´ðÈ× ¡ÖConfidential AI Suite¡× ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖConfidential AI Suite¡ÊCAS¡Ë¡× ¤Ï¡¢´ÉÍý¼Ô¤ä¥Ù¥ó¥Àー¤¹¤é¥Çー¥¿¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤´Ä¶¤òÈëÌ©·×»»¤Ë¤è¤ê¹½ÃÛ¤·¡¢ºÆ³Ø½¬¤ä¾ðÊóÎ®½Ð¤Î¥ê¥¹¥¯¤òº¬ËÜ¤«¤é¼×ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎCAS¥·¥êー¥º¤ËÂ°¤¹¤ë ¡ÖAcompany ¥»¥¥å¥¢¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢µ¡Ì©¥Çー¥¿¤Î¼«Æ°¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤Ë¤è¤êÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¼ÂÌ³¤Î²ÃÂ®¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¶âÍ»¡¦À½Â¤¡¦°åÎÅ¡¦ËÉ±Ò¤Ê¤É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Í×·ï¤¬¸·¤·¤¤ÎÎ°è¤Ç¤â¡Ö°ìÀÚ¤Î±óÎ¸¤Ê¤¯AI¤ò»È¤¤ÅÝ¤»¤ë¡×¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Î¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- Âç´ë¶È ¤Ç¡¢À¸À®AI¤Î¶ÈÌ³³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¿·µ¬»ö¶ÈÉôÌç / DX¿ä¿ÊÉôÌç / ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÉôÌç¤Î¼ÂÌ³Ã´Åö¼Ô¤ä¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
- µ¡Ì©¥Çー¥¿¤ä¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò¼è¤ê°·¤¦Éô½ð¤Ç¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¶âÍ»¡¦À½Â¤¡¦°åÎÅ¡¦¸ø¶¦¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¶È³¦¤ÎÊý
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒAcompany
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/acompany-20260220/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]