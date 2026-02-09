¡Ø¡ÚºÆÊüÁ÷¡Û¡ÚÀ½Â¤¶È¸þ¤±¡ÛAI»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¡Éº£¡¢¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¡í¥·¥¹¥Æ¥àÊÑ³×¤È¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¢£À½Â¤¶È¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë»ö¶È·ÑÂ³À¤Î³ÎÊÝ¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å
À½Â¤¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬Áý¤¹Ãæ¤ÇÆü¡¹ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï·µà²½¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¥È¥é¥Ö¥ë¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤äÆÍÈ¯Åª¤Ê´ØÀÇÁ¼ÃÖ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¾ðÊó³«¼¨µÁÌ³¤Î³ÈÂç¤Ê¤É¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óº®Íð¤Ø¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È·ÑÂ³À¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ä¤Ä´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î²Ä»ë²½¤ä¾ÍèÍ½Â¬ÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Çー¥¿³èÍÑ¡¦AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë°Õ»×·èÄêÎÏ¤Î¶¯²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢º£¤³¤½¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¶ÈÌ³¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Ö¥êー¥É·¿¡×¤«¤é¡Ö¥Çー¥¿Åý¹ç¤ÈÁ´¼ÒºÇÅ¬²½¡×¤Ø ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉôÌç¡¦ÎÎ°èÃ±°Ì¤ÇÆ³Æþ¡¦ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤Î¥µ¥¤¥í²½¡¦Ê¬ÃÇ¤òÀ¸¤ß¡¢AI³èÍÑ¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë²ÁÃÍ¤òÀ¸¤àÁ´¼ÒÅª¤Ê¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ø¤ÎÅ¾´¹´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÇÀ®²Ì¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëºÇ¿·AIÅëºÜ¤ÎOracle Fusion Applications¡£¤½¤ÎAI³èÍÑ¥¢¥×¥íー¥Á¤ÈÆ³Æþ¸ú²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È½¾¶È°÷¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡¢Æ³ÆþÀ®¸ù¤ÎÍ×Äü
AI³èÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½¾¶È°÷¤ÎÌò³ä¤ä¶ÈÌ³¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¶¥ÁèÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ò¶ËÎÏºÎÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¼ê¤Ç¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÎÎ°è¤ËAI¤ò³èÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¸°¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëSaaS¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò·ÑÂ³Åª¤ËºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆ³ÆþÊýË¡¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥ì¥¬¥·ー¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éSaaS¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤¿¼ÂÀÓ¤è¤ê¡¢¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢AI»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¡ÖOracle Fusion Applications¡×¤Ë¤è¤ë¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³èÍÑÊýË¡ ¤È Ï·µà²½¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·Â³¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ï¤Î¤ß¤Ê¤é¤º·Ð±Ä´ë²è¤ä·Ð±ÄÁØ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤âÍ±×¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
ÆüËÜ¥ª¥é¥¯¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¥¤¥ó¥Õ¥©¥·¥¹ ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É
¢£¶¨ÎÏ
ULS¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
