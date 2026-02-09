¡Ø¡Ú·Ð±ÄÁØ¸þ¤±¡ÛÀ¸À®AI¤Ç¿Ê¤á¤ëºÎÍÑÆñ»þÂå¤Î¡í¿Íºà¶¯²½¡í¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/dga-20260226/M1D
¢£ºÎÍÑÆñ¤¬¾ïÂÖ²½¤·¡¢¿Íºà¶¯²½¤¬·Ð±Ä²ÝÂê¤Ë
¼Ò²ñ¹½Â¤¤¬ÊÑ²½¤·¡¢ºÎÍÑÆñ¤È¿ÍºàÉÔÂ¤¬¾ïÂÖ²½¤¹¤ëÃæ¡¢´ë¶È¤¬À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¿Í¤òÁý¤ä¤¹¡×¤³¤È¤è¤ê¡¢¤¤¤Þ¤¤¤ë¼Ò°÷¤ÎÇ½ÎÏ¤äÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤É¤¦°ú¤¾å¤²¤ë¤«¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¤Ï¿ÍºàÉÔÂ¤òÊä¤¦ÍÎÏ¤Ê¼êÃÊ¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ÊÎÏ²½¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¡È¿Íºà¶¯²½¡É¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
À¸À®AI¤òÆ³Æþ¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ìÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤À¤±¤¬»È¤¦¡×¡Ö»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¸½¾ì¤Î¶ÈÌ³½¬´·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Á³¼²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³èÍÑ¥Æー¥Þ¤¬¶ÈÌ³ºï¸º¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿ä¿Ê¤ÎÀÕÇ¤¤¬Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤Þ¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÌÜÀè¤Î¸úÎ¨²½¤É¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤äÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¿¿¤Î²þ³×¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·Ð±Ä¼çÆ³¤ÇÀ¸À®AI¤Î¡Ö³èÍÑ¥Æー¥Þ¡ß¿ä¿ÊÂÎÀ©¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò¡ÖÊØÍø¤ÊÆ»¶ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Íºà¶¯²½¤ÈÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë·Ð±Ä¥Æー¥Þ¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¤ÎÇ½ÎÏ¤¬³ÈÄ¥¤·³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢À¸À®AI¤ò¼Ò°÷¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡¢·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Ù¤¤«¤Ê¤É¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤ëÆ³ÆþÀß·×¤Îºß¤êÊý¤ä¿ä¿ÊÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸À®AI¤ò³Î¤«¤Ê¿Íºà¶¯²½¤Ë·Ò¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò»ý¤Ä¥Ç¥£¥¸¥¿¥ë¥°¥íー¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¤Î°éÀ®»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ê»¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¸¥¿¥ë¥°¥íー¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ¼¹¹ÔÌò°÷ ¿ÀµÜ»Ê¡¡¹ä
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£¥¸¥¿¥ë¥°¥íー¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/dga-20260226/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¥»¥ß¥Êー¤Î¸ø³«»ñÎÁ¡¢Â¾¤ÎÊç½¸Ãæ¥»¥ß¥Êー¤Ï▶¤³¤Á¤é(https://majisemi.com?el=M1D)¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]