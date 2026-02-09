¡ØMySQL 8.0 EOL¡¢°Ü¹ÔÈ½ÃÇ¤¬»ß¤Þ¤ëÍýÍ³¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¢£MySQL 8.0 EOLÂÐ±þ¡¢DBaaS´Ä¶¤Ç²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤±Æ¶Á¤È¥ê¥¹¥¯
2025Ç¯4·î¤ËÇ÷¤ë MySQL 8.0 ¤ÎEOL¡£
É¬Í×¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ ¤É¤³¤«¤é¡¦²¿¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤º¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Amazon RDS / Aurora / Cloud SQL ¤Ê¤É¤Î DBaaS´Ä¶¤òËÜÈÖÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢
Extended Support¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥ÈÁý¡¢¸ß´¹À¡¢ÀÇ½±Æ¶Á¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¡¢
¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤ÏÀÅÀ¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¡¢È½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÄ´ºº¤À¤±¿Ê¤ó¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÔ°Â¤ÇÀèÁ÷¤ê¡×¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
EOLÂÐ±þ¤Ç¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡¦±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤Î¸«¶Ë¤á
¡¦¥ê¥¹¥¯À°Íý
¡¦¸¡Æ¤ÏÀÅÀ¤ÎÀ°Íý
¡¦¼ÒÆâ¡¦¥Ù¥ó¥Àー¤ÎÌò³äÊ¬Ã´
¤È¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ÎÏ¢Â³¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Â¿¤¯¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þºî¶È¤ËÆþ¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ ÁÛÄê³°¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥³¥¹¥ÈÁý ¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£DBaaSÊÌ¤ÎÂÐ±þÊý¿Ë¤È¥ê¥¹¥¯¤òÀ°Íý¤¹¤ëÉ¬Í×À
EOLÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¡¢RDS¡¢Aurora¡¢Cloud SQL¤È¤¤¤Ã¤¿DBaaS¤´¤È¤Ë¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢
¡¦Amazon RDS for MySQL¡§¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥Ñ¥¹¤È¸ß´¹À¥ê¥¹¥¯
¡¦Amazon Aurora MySQL¡§ÆÈ¼«µ¡Ç½°ÍÂ¸¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÆÃÀ
¡¦Google Cloud SQL¡§°Ü¹Ô¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È±¿ÍÑÀß·×¤Î°ã¤¤
¤³¤ì¤é¤òÍý²ò¤»¤º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡¢ÀÇ½Îô²½¡¢ÁÛÄê³°¤Î¹©¿ôÁý¤Ê¤É¡¢»ö¶È±Æ¶Á¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç°·¤¦ÆâÍÆ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢DBaaS´Ä¶¡ÊRDS / Aurora / Cloud SQL¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëMySQL 8.0 EOLÂÐ±þ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÀïÎ¬¤ò¡ÖÈ½ÃÇ¼´¡×¤Î·Á¤ÇÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¼ê½ç²òÀâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ ²¿¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤«¡¦¤É¤³¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤«¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ°Íý¤¹¤Ù¤¤«¤ò¼«¼Ò¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¤Ç¼ç¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ï°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦EOLÂÐ±þ¤Ç²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤È¥ê¥¹¥¯¤ÎÁ´ÂÎÁü
¡¦MySQL 8.0 EOL¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡ÊDBaaSÆÃÍ¤ÎÏÀÅÀ¤ò´Þ¤á¤ÆÀ°Íý¡Ë
¡¦RDS / Aurora / Cloud SQL ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÐ±þÊý¿Ë¤ÈÃí°ÕÅÀ
¡¦¥µー¥Ó¥¹ÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥Ñ¥¹¤Î¹Í¤¨Êý
¡¦¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀ°Íý»ëÅÀ
¡¦¸¡¾Ú¡¦¥Æ¥¹¥È¤ò´Þ¤á¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¿Ê¤áÊý
¡¦¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥ÉÁ°¸å¤Çµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤ÈÂÐ½èË¡
¡¦¤è¤¯¤¢¤ë¼ºÇÔ¥Ñ¥¿ー¥ó¤È²óÈòºö
EOL¤òÃ±¤Ê¤ëºî¶È¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Æ¶ÁÈÏ°Ï¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÀ°Íý¤·¡¢¸¡Æ¤¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡¦Amazon RDS / Aurora / Cloud SQL ¤òËÜÈÖÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÎÊý
¡¦MySQL 8.0 ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀEOLÂÐ±þ¤ËÃå¼ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
¡¦¾ð¥·¥¹¡¦³«È¯¥êー¥Àー¡¦ITÀÕÇ¤¼Ô¤Ê¤É¡¢µ»½ÑÈ½ÃÇ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¦¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Î±Æ¶Á¡¦¥ê¥¹¥¯¡¦¥³¥¹¥È¤ò¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦¥Ù¥ó¥ÀーÇ¤¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¼Ò¤ÇÈ½ÃÇ¼´¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤¿¤¤Êý
EOLÂÐ±þ¤ò¡Öºî¶È¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¼ÒÆâ¤ÇÊý¿Ë¤òÀ°Íý¤·¡¢¼¡¤Î°ì¼ê¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥½¥Ê¥Çー¥¿&¥Ç¥¶¥¤¥ó
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
