¡Ø¡ÚJAMA / JAPIA²ÃÌÁ´ë¶È¸þ¤±¡Û¹©¾ì¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/okaya-20260224/M1D
¤Þ¤¿¡¢´°À®¼Ö¥áー¥«ー¤äÂç¼ê¼è°úÀè¤«¤é¡¢¹©¾ì¤ò´Þ¤à¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆOT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐ±þ¤òµá¤á¤ëÄÌÃ£¤äÍ×ÀÁ¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ù¤¹àÌÜ¤¬Â¿¤¯¡¢²¿¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹©¾ìOT´Ä¶¤ÏÀßÈ÷¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½À®¤¬¸½¾ì¤´¤È¤ËÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢ITÎÎ°è¤Î¤è¤¦¤Ë°ìÎ§¤ÎÂÐºö¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤¶¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Ê¬Î¥¤ä»ñ»º¤Î²Ä»ë²½¡¢¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¡¢¥í¥°´Æ»ë¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¹¿·¤ä¥Ñ¥Ã¥ÁÅ¬ÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤¸Å¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÈ¼åÀ¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¡¢ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¹àÌÜ¤¬Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤«¤é¼ê¤òÉÕ¤±¤ë¤Ù¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢
¡¦¡Ö¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÏÆÉ¤ó¤À¤¬¼«¼Ò¤Ë¤É¤¦Åö¤Æ¤Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡¦¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÂÐºöÀ½ÉÊ¤òÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎÁü¤¬À°Íý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¦¡ÖITÉôÌç¤È¸½¾ì¤ÎÇ§¼±¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤º¡¢µÄÏÀ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£ JAMA / JAPIA¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬¹©¾ìÎÎ°è¤Þ¤Ç³ÈÂç
¼«Æ°¼Ö»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Ç¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢JAMA¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¡Ë¤ÈJAPIA¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¹©¶È²ñ¡Ë¤Ï¡¢¶È³¦¶¦ÄÌ¤Î´ð½à¤È¤·¤Æ¼«Æ°¼Ö»º¶È¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥Á¥§¥Ã¥¯¥·ー¥È¤òºöÄê¡¦¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹©¾ì¡¦À½Â¤¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëOT´Ä¶ÆÃÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹©¾ìÎÎ°èÈÇ¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥Á¥§¥Ã¥¯¥·ー¥È¡Ê¥É¥é¥Õ¥ÈÈÇ¡Ë¤¬2025Ç¯10·î17Æü¤ËÄÉ²Ã¸ø³«¤µ¤ì¡¢À½Â¤¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ JAMA / JAPIA¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÁ°Äó¤Ë¹Í¤¨¤ë¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¡ÖÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¡×
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢JAMA / JAPIA ¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¹©¾ìÎÎ°è¤Þ¤ÇÂÐ¾Ý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥Á¥§¥Ã¥¯¥·ー¥È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¹©¾ìOT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¹àÌÜ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¡× ¤Î¹Í¤¨Êý¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢IT¤ÈOT¤ÎÁÐÊý¤ËÀºÄÌ¤·¤¿²¬Ã«¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Äó¶¡¤¹¤ëIT/OTÅý¹ç»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢TXOne Networks¤¬Äó¶¡¤¹¤ë»ñ»º¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¦²Ä»ë²½¤«¤é¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊÝ¸î¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ËÉ¸æ¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ëOTÆÃ²½·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÁõ¥¤¥áー¥¸¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦¹©¾ìOT¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤³¤ì¤«¤éÃå¼ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦¼«¹©²ñ¡¦Éô¹©²ñ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ò¤É¤¦¼ÂÁõ¤¹¤Ù¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý
¡¦¤¹¤Ç¤ËÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á´ÂÎÁü¤äÍ¥Àè½ç°Ì¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦ITÉôÌç¡¦À½Â¤¸½¾ì¤ÎÁÐÊý¤Î»ëÅÀ¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤Êý
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
²¬Ã«¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
TXOne Networks Japan ¹çÆ±²ñ¼Ò
²¬Ã«¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/okaya-20260224/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/okaya-20260224/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]