¡Ø²£ÊÂ¤Ó¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ç¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤¬Â³½Ð UTM¤äEDR¤Ç¤Ï¸¡ÃÎ¤¬Æñ¤·¤¤¶¼°Ò¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ

¢£½¾Íè·¿¤ÎÂÐºö¤Ç¤ÏËÉ¤®¤¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡×¡¢¹¶·â¼êË¡¤ÈÂÐ±þºö¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬¸¶°ø
´ë¶È¤äÁÈ¿¥¤Î»ö¶È·ÑÂ³¤ò¶¼¤«¤¹½ÅÂç¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤¬Æü¡¹È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢IPA¡Ê¾ðÊó½èÍý¿ä¿Êµ¡¹½¡Ë¤¬¸øÉ½¤¹¤ë¡Ö¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£10Âç¶¼°Ò 2024¡ÊÁÈ¿¥ÊÔ¡Ë¡×¤Ç¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈï³²¤¬Âè1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ï¡ÖÆó½Å¶¼Ç÷·¿¡×¤Ê¤É¹¶·â¼êË¡¤¬¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¼°Ò¤Ø¤Î¸¡ÃÎ¤äÂÐ½è¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ï¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¡¢´ë¶È¤ÏÂ¿ÁØËÉ¸æ¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÂÐºö¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤«¤éÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹ÂÐºö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡×¤ä¡ÖUTM¡ÊÅý¹ç¶¼°Ò´ÉÍý¡Ë¡×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡ÖSIEM¡Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È´ÉÍý¡Ë¡×¤ä¡ÖEDR¡ÊEndpoint Detection and Response¡Ë¡×¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤¹¤ë»öÎã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ç¤Ï¹¶·â¼êË¡¤ÈÂÐ±þºö¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ê¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤òËÉ¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²£ÊÂ¤Ó¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Î¼ÂÎã¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Èï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¼ÂÁ©Åª¤ÊÂÐºö¤ò²òÀâ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»ö¸ÎÂÐ±þ¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄS&J¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Î»Ù±ç»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤Î¹¶·â¼êË¡¤ä¹¶·â¥Õ¥íー¡¢¤½¤·¤Æ½¾Íè·¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤È¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Èï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤ÊÂÐºöÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Áá´ü¸¡ÃÎ¤Î¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¡ÖActive Directory¡ÊAD¡Ë´Æ»ë¡×¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤ÎÈï³²¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËºÇ¤âÍ¥Àè¤¹¤Ù¤ÂÐºö¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Î¹¶·â¼Ô¤Ï¡¢¿ÈÂå¶â¤Î¼õ¼è¤êÀ®¸ùÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¾ðÊó¤òÀà¼è¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Á´ÂÎ¤ò¾¸°®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¦¼êÃÊ¤¬¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Î¥æー¥¶ー¡¢¥°¥ëー¥×¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¡¢¤ª¤è¤Ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸¢¸Â¤ò´ÉÍý¤¹¤ëAD¤Ç¤¹¡£Á°½Ò¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢¹¶·â¼Ô¤ÏAD¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÊÀ¼Ò¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤Î»ö¸ÎÂÐ±þ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÇAD¤Î´ÉÍý¼Ô¸¢¸Â¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Î½é´ü¿¯Æþ¤ä¿¯Æþ¸å¤ÎµóÆ°¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£À½ÉÊ¤Ç¤Ï¸¡ÃÎ¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢Áá´ü¸¡ÃÎ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÂÐºö¤Ï¡ÖAD¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´Æ»ë¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£AD¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê´Æ»ë¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹¶·â¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎAD¥í¥°¤Î¼èÆÀÀßÄê¸«Ä¾¤·¤ä¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¶¼°Ò¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤äÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ºÇÍ¥Àè¤¹¤Ù¤ÂÐºö¤È¤·¤ÆAD´Æ»ë¤Ë¤è¤ëÁá´ü¸¡ÃÎ¤Î»öÎã¤ä¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼Â¸½ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
£Ó¡õ£Ê³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¥Þ¥¸¥»¥ß¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö»²²Ã¼Ô¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
