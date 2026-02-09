¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ê¤¼¡¢Æþ»¥Ì¤·Ð¸³¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤âÍî»¥¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/uluru-20260224/M1D
¢£ ¡ÖÍÌ¾µ¡´Ø¤òÁÀ¤¦¡×¤ÈÉé¤±¤ë--77%¤¬¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤"·ê¾ì"¤È¤Ï
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÆþ»¥¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤âÍî»¥¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤¼¡¢Æ±¤¸Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤âÍî»¥¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤È¤Ç¤¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Îº¹¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç°Æ·ï¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢Æþ»¥»²²Ã´ë¶È¤Î77%¤Ï¤¢¤ëÆÃÄê¤Î¥¨¥ê¥¢¡¦µ¡´Ø¤·¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¤°Æ·ï¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î´ë¶È¤¬¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤"·ê¾ì"¤â³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¡¢Á´¹ñ8,000°Ê¾å¤â¤ÎÈ¯Ãíµ¡´Ø¤«¤é¡¢¤½¤Î·ê¾ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±¤ë¤«--¤³¤³¤Ë¡¢Íî»¥¤Ç¤¤ë´ë¶È¤È¤Ç¤¤Ê¤¤´ë¶È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ç¡Ö¾¡¤Æ¤ë°Æ·ï¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÊýË¡
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢15Ç¯Ê¬¡¦200Ëü·ï°Ê¾å¤ÎÆþ»¥¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡ÖÍî»¥¤·¤ä¤¹¤¤°Æ·ï¤ÎÆÃÄ§¡×¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê°Æ·ï¤Ê¤é¶¥¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤³¤ò¸«¤ì¤Ð·ê¾ì¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤«--Æþ»¥Ì¤·Ð¸³¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬À®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë»ëÅÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Ê±Ä¶È¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¤¦¤ë¤ë
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/uluru-20260224/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/uluru-20260224/M1D
¢£ 27Ãû±ß»Ô¾ì¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î7³ä¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤¬Íî»¥¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â
¡ÖÆþ»¥¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤¬ÍÍø¡×¡Ö¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×--¤½¤¦»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢Æþ»¥»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÈ¯Ãí¶â³Û¤ÎÌó7³ä¤ÏÃæ¾®´ë¶È¤¬Íî»¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÏ¶È´Ö¤â¤Ê¤¤´ë¶È¤Ç¤âÌó8³ä¤¬2Ç¯°ÊÆâ¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Çー¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ÙÊ§¤¤¤Ï³Î¼Â¤ÇÍ¿¿®Ä´ºº¤âÉÔÍ×¡¢Ç¯´Ö27Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Î°ÂÄê¤·¤¿»Ô¾ì¡£Æþ»¥¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤³¤½³èÍÑ¤¹¤Ù¤±Ä¶È¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ç¡Ö¾¡¤Æ¤ë°Æ·ï¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÊýË¡
¢£¼çºÅ¡¦¶¦ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¤¦¤ë¤ë
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹³èÍÑ¸¦µæ½ê
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://majisemi.com/e/c/uluru-20260224/M1D
¥Þ¥¸¥»¥ß³ô¼°²ñ¼Ò
¢©105-0022¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1ÃúÌÜ2-20¡¡¼®Î±¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°3³¬
¤ªÌä¹ç¤»¡§ https://majisemi.com/service/contact/
