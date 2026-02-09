2.5¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡Ö¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¡×¡ß¡Ö¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡×ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥åー¤¬ºÌ¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢2·î12Æü¤è¤ê³«ºÅ·èÄê¡ª
2.5¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡Ö¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¡×¤¬¡¢¡Ö¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿´°Á´ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ÎÅ¸³«¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¡¢¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Illustration by : CHAPPU
¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Î¡ÈÀÄÇò¥¹¥È¥é¥¤¥×¡É¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÅÐ¾ì
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¥º¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀÄÇò¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¥º¤Ç¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤òÂ¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åーÆÃÅµ¤ä¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñÅ¹ÊÞ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥³¥é¥ÜµÇ°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥È¤¬ÅÐ¾ì
¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥óÁ´Å¹ÊÞ¡Ê¶¥ÇÏ¾ìÅ¹¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥È¡Ö¤ä¤ß¤Ä¤¥Áー¥ºÌ£¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥ÈM¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥Æ¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤¤Ê¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥ÈM1ÅÀ¤Ë¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥Æ¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÆÃÅµ¡¦¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ý¥Æ¥ÈÂÞ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ëºß¸Ë¿ô¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤È¸ÄÀ¤òÌ£³Ð¤Ç³Ú¤·¤à¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò5Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤Î5Å¹ÊÞ¡ÊÃÓÂÞËÌ¸ýÅ¹¡¢²£ÉÍ¥Ñ¥ë¥Êー¥ÉÅ¹¡¢ÂçµÜÀ¾¸ýÅ¹¡¢¥¢¥Ô¥¿°Â¾ëÆîÅ¹¡¢ÇßÅÄ¼ÇÅÄÄ®Å¹¡Ë¸ÂÄê¤Ç¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÀÖ¿§Ã´Åö¤Î²Ë72¤Ë¤è¤ë¡Ö²Ë72¤Î¥Ùー¥³¥ó¥Ðー¥¬ー¡×¡¢¿å¿§Ã´Åö¤Î±«Çµ¤³¤µ¤á¤Ë¤è¤ë¡Ö±«Çµ¤³¤µ¤á¤Î¥Ö¥ëー¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥íー¥È¡×¡¢»çÃ´Åö¤Î¤¤¤ë¤Þ¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¤¤ë¤Þ¤ÎÏÂÉ÷¤³¤¯»Ý¥Ê¥²¥Ã¥È¡×¡¢¥Ô¥ó¥¯Ã´Åö¤ÎLAN¤Ë¤è¤ë¡ÖLAN¤Î¤¤¤Á¤´¹õÅü¥é¥Æ¥¿¥Ô¥ª¥«¡×¡¢ÎÐÃ´Åö¤Î¤¹¤Á¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¹¤Á¤Î¥Ùー¥³¥ó¤¿¤Ã¤×¤ê¥Ð¥¸¥ë¥Ñ¥¹¥¿¡×¡¢²«¿§Ã´Åö¤Î¤ß¤³¤È¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ß¤³¤È¤Î¥¤¥¨¥íー¥Þ¥ó¥´ー¥¿¥Ô¥ª¥«¡×¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤â³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¥³¥é¥Ü¥Õー¥É¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õー¥É¥Ô¥Ã¥¯¤¬¡¢¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¥¿¥°¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥³¥é¥Ü¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¡Ê¥Õー¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë¤ò1ÉÊ¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¯¤´¤È¤Ë¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥³ー¥¹¥¿ー¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÆÃÅµ¤Ï¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤´ÃíÊ¸»þ¤Î¤ß¤Î¤ªÅÏ¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥é¥Ü¥Ý¥Æ¥È¥»¥Ã¥È¤ª¤è¤Ó¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÔÈÎÇä»þ´Ö¡Õ
2026Ç¯2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00 ～ 2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë22:00
¢¨ÈÎÇä»þ´Ö³°¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ÏÂÐ¾Ý¤Î5Å¹ÊÞ¡ÊÃÓÂÞËÌ¸ýÅ¹¡¢²£ÉÍ¥Ñ¥ë¥Êー¥ÉÅ¹¡¢ÂçµÜÀ¾¸ýÅ¹¡¢¥¢¥Ô¥¿°Â¾ëÆîÅ¹¡¢ÇßÅÄ¼ÇÅÄÄ®Å¹¡Ë¸ÂÄê¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò1ÉÊ°Ê¾å¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¥°¥Ã¥º¹ØÆþÍÑ¤Î¥ªー¥Àー¥·ー¥È¤ò¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥È¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Õ¥ìー¥Ðー¥Ý¥Æ¥ÈM¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥Æ¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´6¼ï¡Ë¡×¤Ï¡¢¥ªー¥Àー¥·ー¥ÈÇÛÉÛÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ÄÀ¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¡¢¤½¤·¤Æ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Î¿ô¡¹¡£¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤È¥¦¥§¥ó¥Ç¥£ー¥º¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¤È¤Ï
Ä¶Âç·¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀø¤êÈ´¤±¤¿ºÇ¶¯¤Î6¿Í¤Ë¤è¤ë2.5¼¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡£2022Ç¯8·î¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖJ0KER¡ßJOK3R¡×¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ¾×·âÅª¤Ê¥Ç¥Ó¥åー¤ò¾þ¤ë¡£¤½¤Î²»³ÚÀ¤ä´ë²èÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤ä¡¢²Î¤äÀ¼¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²èÆ°²è¡¢¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥Ðー¥½¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï118Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢µÞÂ®¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢ÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¿Êµ¤±Ô¤Î6¿ÍÁÈ¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤ÏÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×½é¤È¤Ê¤ë£³D¥é¥¤¥Ö¤ò¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÁ´À¤³¦Á´ÊÔÌµÎÁÇÛ¿®¤·¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢£³D¥é¥¤¥Ö¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿À¸¿È¥é¥¤¥Ö¤ò11·î¤ËÂçºå¡¦¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥êー¥ÊÉñ½§¤Ë¤Æ2¸ø±é³«ºÅ¤·¡¢12·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¤Ë¤Æ2¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£ÁíÆ°°÷¿ô36,000¿Í¤òµÏ¿¤·ÂçÀ¹¶·¤Î¸å¤Ë½ªËë¡£2026Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¥·¥¯¥Õ¥©¥Ë»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë²ñ¾ìK¥¢¥êー¥Ê²£ÉÍ¸ø±é¤ò´Þ¤à2nd¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£
¡ã¥á¥ó¥Ðー¡ä Ì¾Á°²£¤Î³ç¸ÌÆâ¤ÏÆÉ¤ßÊý
¡Ê¾åÃÊº¸¤«¤é¡Ë¡¡
LAN¡Ê¤é¤ó¡Ë¡¢¤¹¤Á¡¢¤ß¤³¤È
¡Ê²¼ÃÊº¸¤«¤é¡Ë¡¡
²Ë72¡Ê¤Ò¤Þ¤Ê¤Ä¡Ë¡¢±«Çµ¤³¤µ¤á¡Ê¤¢¤á¤Î¤³¤µ¤á¡Ë¡¢¤¤¤ë¤Þ
