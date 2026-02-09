CULUMU¡¢Îß·×1,000Ì¾Ä¶¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿ÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É¤ò³Ø¤Ö·×7¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2·îºÇ½ª½µ¤Ë³«ºÅ
´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTYZ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæÃ¤Ìé¡¢°Ê²¼¡ÖCULUMU¡×¡Ë¤Ï¡¢4·î¤Î¿·Ç¯ÅÙ»ÏÆ°¤Ë¸þ¤±¡¢»ö¶È¥×¥é¥ó¤Î¼Â¹Ô¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀ®¸ù³ÎÎ¨¡×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡Ö¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¦ÁÈ¿¥¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿5¤Ä¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤È2¤Ä¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢·×7¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½¸ÃæÅª¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¤ÎÀ®½Ï¤Ë¤è¤êµ¡Ç½Åªº¹ÊÌ²½¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¦ÆÃµöÄ£¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó·Ð±Ä¡×¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»Ô¾ìÄ´ºº¤À¤±¤Ç¤Ï¸«Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖN=1¡ÊÆÃÄê¤ÎÅö»ö¼Ô¡Ë¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤È¼ÂÁ©ÃÎ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://culumu.peatix.com
¢£³«ºÅÇØ·Ê
Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤¬¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤äDX¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù³ÎÎ¨¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£CULUMU¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·µ¬»ö¶È¤¬ÎßÀÑ¹õ»ú²½¤Ë»ê¤ë³ÎÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«10.2%¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎºÇÂç¤Î¼ºÇÔÍ×°ø¤Ï¡Ö¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤È»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÎÆÉ¤ß°ã¤¨¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿¶ÑÅª¤Ê¥Ú¥ë¥½¥Ê¤òÀßÄê¤·¡¢´ûÂ¸¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ÇÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤â¡¢¥³¥â¥Ç¥£¥Æ¥£²½¤ÎÇÈ¤ËËäË×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¢³°¹ñ¿Í¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î»Ô¾ì¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥êー¥É¥æー¥¶ー¡Ê¶ËÃ¼¤Ê¥Ëー¥º¤ò»ý¤Ä¥æー¥¶ー¡Ë¡×¤Î»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¼Ö°Ø»ÒÍøÍÑ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÊâÆ»¤ÎÃÊº¹²ò¾Ã¤¬¡¢¥Ù¥Óー¥«ーÍøÍÑ¼Ô¤äÇÛÁ÷¶È¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤¿¡Ö¥«ー¥Ö¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¡ÖN=1¡×¤Î²ÝÂê²ò·è¤¬¥Þ¥¹»Ô¾ì¤Ø¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»öÎã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö¶È·×²è¤¬¼Â¹Ô¤Ø¤È°Ü¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢ÉÔ³Î¼Â¤Ê»þÂå¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Î¡Ö»ëÅÀ¤ÎÅ¾´¹¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ º£·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸«¤É¤³¤í
¡Ú1¡Û¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼ÂÁõÏÀ¤ò³Ø¤Ö¡Ö¥¦¥§¥Ó¥Êー¡×
º£·î¤Ï¡Ö¥ê¥µー¥Á¡×¡Ö»ö¶ÈÀß·×¡×¡ÖÁÈ¿¥¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢»ö¶È³«È¯¤Î¸½¾ì¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÊÉ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥ê¥µー¥Á¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¡§ÎßÀÑ¹õ»ú²½¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖN=1Ãµº÷·¿¥ê¥µー¥Á¡×¤Î¼êË¡¤ò²òÀâ¡£ÄêÀ¾ðÊó¤ò¤¤¤«¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¡Ê»ö¶È·×²è¡Ë¤ØÀÜÂ³¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ÎËÝÌõ¥×¥í¥»¥¹¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
- »ö¶ÈÀß·×¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¡§¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤È¼ý±×²½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¡Ö»°°Ì°ìÂÎ¡Ê»Ô¾ì¡ß¼«¼Ò¡ß¼Ò²ñ¡Ë¡×¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ä¡¢¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¶¥ÁèÍ¥°Ì¤Î¸»Àô¤È¤¹¤ë¡Ö¥«ー¥Ö¥«¥Ã¥È¸ú²Ì¡×¤ÎÀß·×¿Þ¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
- ÁÈ¿¥¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¡§À®¸ù¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÁÈ¿¥¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡£¥ê¥µー¥Á¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ±¤Ê¤ë¸å¹©Äø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Õ»×·èÄê¤ÎÃæ¿õ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥ÏÀ¤òÄó¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2¡ÛÎß·×»²²Ã¼Ô1,000Ì¾ÆÍÇË¡£»×¹Í¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¡Ö¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×
CULUMU¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç¼ê´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÃ´Åö¼Ô¤äR&DÉôÌç¤òÃæ¿´¤ËÎß·×1,000Ì¾°Ê¾å¡Ê2024Ç¯4·î¸½ºß¡Ë¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢¹â¤¤ËþÂÅÙ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ¬¤Ç¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¼ÂÁ©¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢CULUMUÆÈ¼«¤Î¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ú¥ë¥½¥Ê¥«ー¥É¡×¤òÍÑ¤¤¤¿¼ÂÁ©·Á¼°¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£»ë³Ð¾ã³²¤ä¼Ö°Ø»Ò¥æー¥¶ー¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©Ìó¾ò·ï¤ò»ý¤Ä¥Ú¥ë¥½¥Ê¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¡¢ÉáÃÊ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÈ¯·¡¡£¥Þ¥¯¥í¥Çー¥¿¤«¤é¤Ï·è¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡ÖÇ®¶¸¡×¤ä¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¡×¤Î¼ï¤ò»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¥×¥í¥»¥¹¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã²áµî¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡ÊÈ´¿è¡Ë¡ä
¡ÖÊ¿¶ÑÅª¤Ê¥æー¥¶ー¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¡¢N=1¤Î¿¼·¡¤ê¤¬Á´ÂÎºÇÅ¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬Ê¢Íî¤Á¤·¤¿¡×¡ÊÂç¼ê¥áー¥«ー ¿·µ¬»ö¶ÈÃ´Åö¡Ë
¡Ö¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤Î»ëÅÀ¤¬¡¢¼Â¤Ï¼«¼Ò¤Îµ»½Ñ¤ò³è¤«¤¹ºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤±¤¿¡×¡ÊIT´ë¶È ¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
¡ÖCSR³èÆ°¤È»ö¶È³«È¯¤¬ÊÌÊª¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬»ý¤Æ¤¿¡×¡Ê·Ð±Ä´ë²èÃ´Åö¡Ë
¢£ ³«ºÅ³µÍ×¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ê»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¡Ë
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/327_1_8be642da7a7f8fa61f81e9cafd7e7bb7.jpg?v=202602090951 ]
¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¡Ë
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/327_2_6d75660f7b5a780694261721cb8747d4.jpg?v=202602090951 ]
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU CEO¼¼ ¼¼Ä¹¡¿º´Æ£ Å°¡Ê¤µ¤È¤¦ ¤È¤ª¤ë¡Ë
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU
CEO¼¼ ¼¼Ä¹
º´Æ£ Å°¡Ê¤µ¤È¤¦ ¤È¤ª¤ë¡Ë
³ô¼°²ñ¼ÒSTYZ¤Ë¤Æ¡¢SDGs¡¦CSR¡¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò¼´¤È¤·¤¿´ë¶È¸þ¤±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¿·µ¬»ö¶È³«È¯»Ù±ç¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¢Ê¸²½¡¦·Ý½Ñ·Ñ¾µ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Î±¿±Ä»Ù±ç¤Ë¤â½¾»ö¤·¡¢Éý¹¤¤»ëÅÀ¤Ç¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU¤Ç¤Ï¡¢Ä´ºº¸¦µæ¡¦¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä·¼È¯¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª CULUMU ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CULUMU¤Î»Ù±ç¤Ï¡Ö¶¦ÁÏ¥×¥í¥»¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÁÏÂ¤»Ù±ç¡×¡ÖÀí¤Ã¤¿¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á»Ù±ç¡×¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°»Ù±ç¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¶õ´Ö¡¦·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó»Ù±ç¡×¡Ö²ÁÃÍ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£»Ù±ç¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ªCULUMU¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô¡¢³°¹ñ¿Í¤ä¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¢ZÀ¤Âå¡¦¦ÁÀ¤Âå¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¶ー¡¢Åö»ö¼Ô¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢UX¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢UI¥Ç¥¶¥¤¥Êー ¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È³«È¯¤Î»Ù±ç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿5,000ÃÄÂÎ°Ê¾å¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤òÄÌ¤¸¤¿´õ¾¯¤ÊN=1¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ëÄ´ºº¥Ñ¥Í¥ë¤ò´ð¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥êー¥Á¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¿Í¡¹¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÈÄêÀÅª¤ÊÄ´ºº¤¬Äó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Åö¥µー¥Ó¥¹¤Ï¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¤è¤ê¡ÖNPO¤äNGO¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Åö»ö¼Ô¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Î¼ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö2024Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ³«È¯°Æ·ï¤ÇÂç¼ê´ë¶È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Þ¤Ç²áµî100·ï°Ê¾å¤ÎÉý¹¤¤¼è°ú¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢NPO¡¦¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥æー¥¶ー¤ò»Ù±ç¤¹¤ëD&I¥Ñー¥È¥Êー¤ä³«È¯¥Ñー¥È¥Êー¤âËÉÙ¤Ç¡¢½¾Íè¤Î»ö¶È³«È¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤ÎÀìÌçÀ¤äDE&I¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò STYZ ³µÍ×
¡ÖÌ±´Ö¤«¤éÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ò¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢STYZ¤Ï£³¤Ä¤Î»ö¶È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èó±ÄÍø¥»¥¯¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤·¤¯»ñ¶âÎ®Æþ¤òÂ¥¤¹¡Ø¥É¥Íー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡Ù¡¢´ë¶È²ÝÂê¤È¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¶¦¤ËÌÜ»Ø¤¹¡Ø¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È¡Ù¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡À¤ÂåÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡Ø¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯&¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3¤Ä¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¦¹ÔÀ¯¡Ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¢NPO¡Ê¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¡Ë¡¢¸Ä¿Í¤È¤ÎÇÞ²ð¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/22873/table/327_3_afac37c5f53cbd8406aa7257b8591f57.jpg?v=202602090951 ]