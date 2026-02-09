ÊÆ¹ñNew YorkÈ¯¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Îµ¯¶È²È¤òÄ¾ÀÜ»Ù±ç - ¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGEAP 2026¡×¤ò³«»Ï
¡¡ÊÆ¹ñNew YorkµòÅÀ¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊVC¡ËGreat Wave Ventures¡Ê¥°¥ìー¥È¥¦¥§ー¥Ö¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º¡¢Managing Partner °æ¸ý ¿®¿Í¡Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤Îµ¯¶È²È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGEAP 2026¡×¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤¿5¥Áー¥à¤ËÂÐ¤·¡¢³ô¼°¼èÆÀ¤Ê¤·¡¢ÊÖºÑÉÔÍ×¤Ç200Ëü±ß¤Î»ö¶È»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Great Wave Ventures¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç60¼Ò°Ê¾å¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢6¥ö·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¢¸ÜµÒ³ÍÆÀ¡¢»ñ¶âÄ´Ã£Àß·×¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î±þÊç¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»öÁ°²ñ¼ÒÅÐµ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³ØÀ¸¡¢Éû¶È¤Ç¤Î±þÊç¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢ÃÊ³¬¤Î¸Ä¿Í¡¦¥Áー¥à¤Ç¤â±þÊç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥°¥é¥à½ªÎ»¸å¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÁêÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥É¤«¤éºÇÂç5,000Ëü±ß¤Î½Ð»ñ¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://geap.vc
¢£GEAP 2026 Î©¤Á¾å¤²¤ÎÇØ·Ê
¡¡Great Wave Ventures¤Ï60¼Ò°Ê¾å¤ÎÅê»ñ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½é´ü¤Îµ¯¶È²È¤¬²¿¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¡¢²¿¤¬¤¢¤ì¤Ð²ÃÂ®¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤È»Ö¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµ¯¶È²È¤Ï¤Þ¤À¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¡¢ÆüËÜÈ¯¤Îµ¯¶È²È¤ËÄ¾ÀÜÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬GEAP 2026¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
¢£GEAP 2026¤ÎÆÃÄ§
£±. ¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¥Õ¥êー¤Ç200Ëü±ß¤Î»ö¶È»ñ¶â¤òÄó¶¡
¡¡GEAP 2026¤Ï¡¢³ô¼°¼èÆÀ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ºÎÂò¥Áー¥à¤´¤È¤Ë200Ëü±ß¤Î»ö¶È»ñ¶â¤ò³ô¼°¼èÆÀ¤Ê¤·¡¢ÊÖºÑÉÔÍ×¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£»ö¶È¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¿Ê¤á¡¢Ë¡¿ÍÀßÎ©¡ÊÌ¤ÅÐµ¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ä»ñ¶âÄ´Ã£¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò²ÃÂ®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£². ÊÆ¹ñ60¼Ò°Ê¾å¤Ø¤ÎÅê»ñ¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¼ÂÁ©Åª¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°
¡¡ÊÆ¹ñ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×60¼Ò°Ê¾å¤Ø¤Î½Ð»ñ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄGreat Wave Ventures¤Ë¤è¤ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´ð½à¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÊý¸þÀ¡¢½é´ü¤Î¸ÜµÒ³ÍÆÀÀïÎ¬¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÀß·×¤Þ¤Ç¡¢6¥ö·î´Ö¤«¤±¤Æ°ì½ï¤Ë¹Í¤¨È´¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢»ö¶È¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¿¼¤¯·È¤ï¤ë¼ÂÌ³È¼Áö·¿¤Î»Ù±ç¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Great Wave Ventures¤ÎÅê»ñÀè¤Ç¤¢¤ëY CombinatorÂ´¶È´ë¶È¤ÎCEO¤¿¤Á¡¢New York¤äBoston¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¸½ÃÏVC¡¢¤½¤·¤ÆGreat Wave Ventures¤Î¥Áー¥à¥á¥ó¥ÐーÅù¤¬¥á¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥×¥í¥À¥¯¥ÈÅ¸³«¡¢Go-to-MarketÀïÎ¬¡¢±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¼ÂÁ©ÃÎ¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
£³. New York¡¦Boston³¤³°¸¦½¤
¡¡ºÎÂò¤µ¤ì¤¿5¥Áー¥àÁ´¤Æ¤Ë¡¢New York¤ÈBoston¤Ç¤ÎÊÆ¹ñ¸¦½¤¤ò2026Ç¯10·î¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ¤ÎVC¤ä¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤È¤ÎÌÌÃÌµ¡²ñ¤ä¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾ì¤ò¸ÄÊÌ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤ÆÀßÄê¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
New York¤Ë¤Æ²áµî¤ËGreat Wave Ventures¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Åê»ñ²È/µ¯¶È²È/»ö¶È²ñ¼Ò¤Î½¸¤¤¤ÎÍÍ»Ò
£´. ¥×¥í¥°¥é¥à½ªÎ»¸å¡¢ºÇÂç5,000Ëü±ß¤ÎÄÉ²Ã½Ð»ñ
¡¡¥×¥í¥°¥é¥à½ªÎ»¸å¡¢µ¯¶È²È¤ÈGreat Wave VenturesÁÐÊý¤ÎÁê¸ß¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆºÇÂç5,000Ëü±ß¤Î½Ð»ñ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È½é´ü¤«¤é½½Ê¬¤Ê»ñËÜ¤òÅê²¼¤·¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£GEAP 2026 ³µÍ×
¡ã±þÊç»ñ³Ê¡ä
¡¡°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹µ¯¶È²È¡Ê¸Ä¿Í¡¦¥Áー¥à¤¤¤º¤ì¤â²Ä¡Ë
¡¦ÁÏ¶ÈÁ°¡Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢ÃÊ³¬¡Ë¤Ç¤â±þÊç²ÄÇ½¡£²ñ¼ÒÅÐµ¤ÏÉÔÍ×
¡¦µï½»ÃÏÉÔÌä¡ÊÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â³¤³°¤Ç¤â²Ä¡Ë
¡ã»Ù±çÆâÍÆ¡ä
¡¦»ö¶È»ñ¶â¡§200Ëü±ß¡Ê¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¥Õ¥êー¡¦ÊÖºÑÉÔÍ×¡Ë
¡¦¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡§³Ö½µ¤Î¸ÄÊÌ¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¡Ê6¥ö·î´Ö¡Ë
¡¦³¤³°¸¦½¤¡§New York¡¦Boston¤Ç¤Î¸½ÃÏ¸¦½¤
¡¦ÄÉ²Ã½Ð»ñ¡§¥×¥í¥°¥é¥à½ªÎ»¸å¡¢ºÇÂç5,000Ëü±ß¡Ê»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÁêÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¸¡Æ¤¡Ë
¡ã¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¡ä
¡¦±þÊçÄùÀÚ¡§2026Ç¯3·î31Æü
¡¦¾ÜºÙ¡¦±þÊç¡§https://geap.vc
Åö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¼çÂÎ¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±çÅ¸³«»ö¶È¡ÊTOKYO SUTEAM¡Ë¡×¶¨Äê»ö¶È¼Ô¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://geap.vc
¢£Great Wave Ventures¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Great Wave Ventures¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î³×¿·Åª¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈÆüËÜ¤Î»º¶È³¦¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î²ÃÂ®¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯µòÅÀ¤ÎÆÈÎ©·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤¹¡£2020Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢Y CombinatorºÎÂò´ë¶ÈÌó20¼Ò¤ò´Þ¤à60¼Ò°Ê¾å¤ÎÊÆ¹ñ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤òLP¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢Åê»ñÀè¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÆüËÜ»Ô¾ìÅ¸³«¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüÊÆ¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¤ÎÆÈ¼«¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§Great Wave Ventures
½êºßÃÏ¡§154 W 14th Street New York, NY 10011
ÀßÎ©¡§2020Ç¯
ÂåÉ½¼Ô¡§Managing Partner °æ¸ý¿®¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥·ー¥É¡¦¥¢ー¥êー¥¹¥Æー¥¸´ü¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅê»ñ
Åê»ñ¼ÂÀÓ¡§60¼Ò°Ê¾å
URL¡§https://www.greatwave.vc