CBKÈ¯ÅÅ½ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñ¡Ë¤ÎÌ±±Ä²½Æþ»¥¤òÍî»¥¤·¡¢»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡ÅÅ¸»³«È¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö£Ê¥Ñ¥ïー¡×¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷:¿ûÌî Åù¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñ¤ÎÂç¼êÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëAboitiz Power Corporation¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÈ¯ÅÅ»Ò²ñ¼ÒAboitiz Renewables, Inc.¤ª¤è¤Ó½»Í§¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡Ö½»Í§¾¦»ö¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¡Ë¤òÁÈÀ®¤·¡¢¹ñ²ÈÅÅÎÏ»ñ»º¡¦ÉéºÄ´ÉÍý¸ø¼Ò¡Ê°Ê²¼¡ÖPSALM¡×¡Ë¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ì±±Ä²½Æþ»¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ë¥½¥óÅç¥é¥°¥Ê½£¤Ë¤¢¤ëCBKÈ¯ÅÅ½ê¡Ê¥«¥ê¥é¥äÈ¯ÅÅ½ê¡¢¥Ü¥È¥«¥óÈ¯ÅÅ½ê¡¢¥«¥é¥ä¥óÈ¯ÅÅ½ê¤ÎÁí¾Î¡Ë¡ÊÁí½ÐÎÏ79.7ËükW¡Ë¤òÍî»¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¿·²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯2·î8ÆüÉÕ¤ÇPSALM¤è¤êCBKÈ¯ÅÅ½ê¤Î¾ùÅÏ¤ò¼õ¤±¡¢»ö¶È±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BROT·ÀÌó¤ÏËþÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤Ë¤è¤ëCBKÈ¯ÅÅ½êÌ±±Ä²½Æþ»¥¤ÎÍî»¥¤Ë¤è¤ê£Ê¥Ñ¥ïー¤Ï¿·ÂÎÀ©¤ÇÈ¯ÅÅ½ê¤Î°ÂÄê±¿Å¾¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥é¥äÈ¯ÅÅ½ê
¥Ü¥È¥«¥óÈ¯ÅÅ½ê
¥«¥é¥ä¥óÈ¯ÅÅ½ê
¡¡¥«¥ê¥é¥äÈ¯ÅÅ½ê¤ª¤è¤Ó¥Ü¥È¥«¥óÈ¯ÅÅ½ê¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1942Ç¯¡¦1930Ç¯¤Ë±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñºÇ¸Å¤Î¿åÎÏÈ¯ÅÅ½ê·²¤Ç¤¢¤ê¡¢BROT·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¯²þ½¤¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥êーÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥é¥ä¥óÈ¯ÅÅ½ê¤ÏÅìÆî¥¢¥¸¥¢ºÇ¸Å¤«¤Ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÍ£°ì¤ÎÍÈ¿å¼°È¯ÅÅ½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤òÍÊ¤¹¤ë¥ë¥½¥óÅç·ÏÅý¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûµëÄ´À°¤äÅÅ°µ¡¦¼þÇÈ¿ô¤Î°ÂÄê²½¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£Ê¥Ñ¥ïー¤Ï2005Ç¯°Ê¹ß¡¢CBKPCL¼Ò¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÀßÈ÷ÊÝ¼éÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¿Íºà¤Î°éÀ®»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ìó20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êCBKÈ¯ÅÅ½ê¤Î°ÂÄê±¿Å¾¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê±¿±ÄÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊÝ¼é±¿±Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢°ú¤Â³¤ÅÅÎÏ¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñ¤Ï2040Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÅÅÎÏ¹½À®¤Î50%¤òºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ëÃæ¡¢·øÄ´¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤ä¿Í¸ýÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿Ä¹´üÅª¤ÊÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Î¿¤Ó¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥êーÅÅ¸»Åù¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÆ³Æþ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»Ô¾ì¤Ç¤¹¡££Ê¥Ñ¥ïー¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñ¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¿åÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤Ë2023Ç¯¤«¤é»²²è¢¨1¤·¡¢¿åÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î°ÂÄê±¿Å¾µÚ¤Ó¿·µ¬³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯ÅÅ»ö¶È¤Î³ÈÂç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢J-POWER ¡ÈBLUE MISSION 2050¡É(https://www.jpower.co.jp/bluemission2050/index.html)¤Ë·Ç¤²¤¿¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§2022Ç¯12·î19Æü¸øÉ½¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¶¦ÏÂ¹ñ¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¿åÎÏÈ¯ÅÅ»ö¶È¤Ë»²²è¤·¤Þ¤¹(https://www.jpower.co.jp/news_release/2022/12/news221219.html)¡×
¡¦CBKÈ¯ÅÅ½ê³µÍ×
