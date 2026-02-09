¡Úone¡Çsterrace¡Û¡ÖHELLO KITTY¡×¥°¥Ã¥º¤¬Âç½¸¹ç¡ªÅ¹Æ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡ª
¥ïー¥ë¥É¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Öone¡Çsterrace¡Ê¥ï¥ó¥º¥Æ¥é¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¤Î¥°¥Ã¥º¤ò½¸¤á¤¿Å¹Æ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥ï¥ó¥º¥Æ¥é¥¹Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öone¡Çsterrace¡Ê¥ï¥ó¥º¥Æ¥é¥¹¡Ë¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ã¥º¤«¤é¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»¨²ß¡¢¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¸³è»¨²ßÁ´ÈÌ¤òÉý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥¹¥È¥¢·¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¥ï¥ó¥º¥Æ¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ìó100¼ïÎà¤Î¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ëÅ¹Æ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤½÷¤Î¥³¤Ç¥ê¥Ü¥ó¤¬¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Î¡Ö¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡×¡£
º£Ç¯¤â¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿²£¸þ¤¥¥Æ¥£¤Î¿·ºî¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ëÅ¹Æ¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¥°¥Ã¥º¤òÃµ¤·¤Ë¡¢¤ª¶á¤¯¤Î¥ï¥ó¥º¥Æ¥é¥¹Å¹ÊÞ¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú ¥ï¥ó¥º¥Æ¥é¥¹¡ÖHELLO KITTY¡¡2026.2¡×¼è¤ê°·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤´¾Ò²ð¡ª¡Û¢¨°ìÉôÈ´¿è
¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°L¡¡\1,540¡¡¥é¥ó¥¿¥ó¥Ü¥È¥ë¡¡\4,400¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ú¥ó¥Ýー¥Á¡¡\1,848¡¡¤Ê¤É¡¡¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°WEB¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Æþ²Ù¾õ¶·¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²þÁõÅù¤Ë¤è¤êÅ¸³«¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://store.world.co.jp/s/brand/onesterrace/note/season/088289/?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=ones&utm_term=260209OT
¡Ú¡ÖHELLO KITTY¡Ê¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
https://www.sanrio.co.jp/characters/hellokitty/
ËÜÌ¾¤Ï¥¥Æ¥£¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡£À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹ ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¹Ù³°¡£
¿ÈÄ¹¤Ï¤ê¤ó¤´£µ¸ÄÊ¬¡£ÂÎ½Å¤Ï¤ê¤ó¤´£³¸ÄÊ¬¡£
ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤½÷¤Î¥³¡£¥¯¥Ã¥ー¤òºî¤Ã¤¿¤ê¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Ì´¤Ï¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤«»í¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡£²»³Ú¤È±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¡£
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤¬ºî¤Ã¤¿¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡£
ÁÐ»Ò¤ÎËå¡¢¥ß¥ß¥£¤È¤ÏÂç¤Î¤Ê¤«¤è¤·¡£
¡Ú ¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤ ¡Û
¢£Á´¹ñÅ¹ÊÞ¡§https://store.world.co.jp/real-store-search?br=BR410&pcf=1&so=1%2C3&page=1&link_id=link_id=410_H_shop(https://store.world.co.jp/real-store-search?br=BR410&pcf=1&so=1%2C3&page=1&link_id=link_id=410_H_shop)
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://store.world.co.jp/s/brand/onesterrace/
¡ÚSocial Media¡Û
¢£ Instagram @onesterrace(https://www.instagram.com/onesterrace/?hl=ja)
¢£ X¡¡@onesterrace(https://x.com/onesterrace)
¢£ LINE¡¡@onesterrace(https://line.me/R/ti/p/@993ybhaq)
¡Ú one¡Çsterrace¡Ê¥ï¥ó¥º¥Æ¥é¥¹¡Ë ¡Û
º£Ç¯¤Ç29¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëone¡Çsterrace¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢¡ØÊë¤é¤·¤Îº£¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ë¡ª¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡ª¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡È°á¡¦¿©¡¦½»¡É¤ò¡¢¥Èー¥¿¥ë¤ÇÄó°Æ¡¦È¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ÎË»¤·¤µ¤«¤é¾¯¤·¤À¤±Î¥¤ì¤Æ¡¢¤ªÅ¹¤«¤é°ìÊâ³°¤Ë½Ð¤¿»þ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯²¹¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡¢Âç¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë³¨ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
¡¦Ì¾¾Î¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¯¥ê¥¨―¥·¥ç¥ó100%»Ò²ñ¼Ò¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÌÚÄÅ¡¡±ÑÇ·
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©150-0013 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷1-18-18 ÅìµÞÉÔÆ°»º·ÃÈæ¼÷¥Ó¥ë3F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©107-8526 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-5-10
¥ïー¥ë¥É ´ë¶È¥µ¥¤¥È¡§https://corp.world.co.jp/
¥ïー¥ë¥É¥°¥ëー¥× ¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡§https://store.world.co.jp/